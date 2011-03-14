CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rabbit_Modify - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
7930
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Модифицировал вид индикатора "Rabbit" от автора "JonKatana", так по моему он лучше выглядит без расплывчатых линий на весь график.

взят индюк от сюда Rabbit от JonKatana

по этому индикатору есть ТрейлингСтоп скачать его можно здесь

Настройки:

extern int   Yesterday    = 0,     //(смещение дней 0-текущ,1-предыдущий итд, -1 будущий)
             Levels       = 7;     //(количество уровней)
extern bool  Comm         = true;  //(вкл. выкл. комментарии на графике)
extern bool  Sublevel     = true;  //(показ подуровней посередине между основными уровнями)
extern color FontColor    = Black,      //(цвет ценовой метки)
             LineColor    = DeepSkyBlue,//(цвет линии основной)
             MLineColor   = Lime,       //(цвет линии подуровней)
             Vline_color  = Black,      //(цвет линии вертикальной)
             HL_line      = Lime;       //(цвет линии предыдущего диапазона дня)
extern bool  fon          = true;       //(рисовать вертикальные линии как фон)


