Модифицировал вид индикатора "Rabbit" от автора "JonKatana", так по моему он лучше выглядит без расплывчатых линий на весь график.

взят индюк от сюда Rabbit от JonKatana



по этому индикатору есть ТрейлингСтоп скачать его можно здесь



Настройки:

extern int Yesterday = 0 , Levels = 7 ; extern bool Comm = true; extern bool Sublevel = true; extern color FontColor = Black , LineColor = DeepSkyBlue , MLineColor = Lime , Vline_color = Black , HL_line = Lime ; extern bool fon = true;



