Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Rabbit_Modify - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7930
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Модифицировал вид индикатора "Rabbit" от автора "JonKatana", так по моему он лучше выглядит без расплывчатых линий на весь график.
взят индюк от сюда Rabbit от JonKatana
по этому индикатору есть ТрейлингСтоп скачать его можно здесь
Настройки:
extern int Yesterday = 0, //(смещение дней 0-текущ,1-предыдущий итд, -1 будущий) Levels = 7; //(количество уровней) extern bool Comm = true; //(вкл. выкл. комментарии на графике) extern bool Sublevel = true; //(показ подуровней посередине между основными уровнями) extern color FontColor = Black, //(цвет ценовой метки) LineColor = DeepSkyBlue,//(цвет линии основной) MLineColor = Lime, //(цвет линии подуровней) Vline_color = Black, //(цвет линии вертикальной) HL_line = Lime; //(цвет линии предыдущего диапазона дня) extern bool fon = true; //(рисовать вертикальные линии как фон)
Трендовый советник на 3-х MA c фильтрацией флета
Советник на 3-х MA c фильтрацией флета с помощью ADX RSI MACDAutomatic_analysis_lines
Борьба трендов. Показывает и судит Рынок.
moving mod.
Открывает ордер по одной машке, закрывает по другой.MACD-EURUSD-M5
Советник MACD для валютной пары eur/usd на временном диапазоне 5 мин.