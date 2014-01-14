请观看如何免费下载自动交易
兔子 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
- 2674
-
实际作者:
Martingeil
修改版的 "兔子" 指标，由 JonKatana 改写。根据此版本 作者 的看法，它在图表上看起来没有模糊线更好。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 14.03.2011。
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // 日线位移 0 - 当前,1 - 之前, 1 - 未来 input int Levels = 7; // 级别数量 input bool Comm = true; // 在图表上显示注释 input bool Sublevel = true; // 在基础级别中间显示子级别 //---- input color FontColor=Black; // 价格级别颜色 //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // 基础线颜色 input STYLE LineStyle = SOLID_; // 基础线风格 input Width LineWidth = Width_1; // 基础线宽度 //---- input color MLineColor = Lime; // 子级别线颜色 input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // 子级别线风格 input Width MLineWidth = Width_1; // 子级别线宽度 //---- input color VlineColor = Black; // 垂直线颜色 input STYLE VLineStyle = SOLID_; // 垂直线风格 input Width VLineWidth = Width_1; // 垂直线宽度 //---- input color HL_lineColor = Lime; // 前日范围线颜色 input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // 前日范围线风格 input Width HL_lineWidth = Width_5; // 前日范围线宽度 //---- input bool Background=true; // 绘制垂线作为背景
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/697
LeMan 目标
本指标显示价格走势的可能目标位。它计算市场价格至最高价和最低价的距离，并显示四分位偏离。NonLagDot
Nonlagdot 是供应与需求指标，它根据市场支配力量来计算可能的趋势。
WiOver
本指标显示最后蜡烛条重叠的百分比均值。在价格横盘时，它对那些手动挂单的人十分有用，因为它允许选择定单方向。蓝线 - 建议 BUY-LIMIT, 红线 - SELL-LIMIT。3D_Oscillator_HTF_Signal
3D_Oscillator_Signal 显示由 3D_Oscillator 指标产生的趋势方向，或带有趋势方向颜色的合约执行信号文字，并发出报警及声音信号。