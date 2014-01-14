代码库部分
兔子 - MetaTrader 5脚本

Martingeil
Nikolay Kositsin
2674
(18)
实际作者:

Martingeil

修改版的 "兔子" 指标，由 JonKatana 改写。根据此版本 作者 的看法，它在图表上看起来没有模糊线更好。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 mql4.com 14.03.2011。

输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // 日线位移 0 - 当前,1 - 之前, 1 - 未来
input int   Levels       = 7;    // 级别数量
input bool  Comm         = true;  // 在图表上显示注释
input bool  Sublevel     = true;  // 在基础级别中间显示子级别
//----
input color FontColor=Black;            // 价格级别颜色
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // 基础线颜色
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // 基础线风格
input Width LineWidth    = Width_1;     // 基础线宽度
//----
input color MLineColor   = Lime;         // 子级别线颜色
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // 子级别线风格
input Width MLineWidth   = Width_1;     // 子级别线宽度
//----
input color VlineColor   = Black;        // 垂直线颜色
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // 垂直线风格
input Width VLineWidth   = Width_1;     // 垂直线宽度
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // 前日范围线颜色
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // 前日范围线风格
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // 前日范围线宽度
//----
input bool  Background=true;            // 绘制垂线作为背景

兔子

LeMan 目标 LeMan 目标

本指标显示价格走势的可能目标位。它计算市场价格至最高价和最低价的距离，并显示四分位偏离。

NonLagDot NonLagDot

Nonlagdot 是供应与需求指标，它根据市场支配力量来计算可能的趋势。

WiOver WiOver

本指标显示最后蜡烛条重叠的百分比均值。在价格横盘时，它对那些手动挂单的人十分有用，因为它允许选择定单方向。蓝线 - 建议 BUY-LIMIT, 红线 - SELL-LIMIT。

3D_Oscillator_HTF_Signal 3D_Oscillator_HTF_Signal

3D_Oscillator_Signal 显示由 3D_Oscillator 指标产生的趋势方向，或带有趋势方向颜色的合约执行信号文字，并发出报警及声音信号。