Rabbit - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2966
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Martingeil

Versão modificada do indicador "Rabbit" escrito por JonKatana. De acordo com a versão do autor fica melhor sem linhas difusas de um gráfico.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.03.2011.

Parâmentros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // Deslocamento dos dias 0 - atual, 1 - anterior, 1 - futuro
input int   Levels       = 7;    // Número de níveis
input bool  Comm         = true; // Exibir um comentário no gráfico
input bool  Sublevel     = true; // Exibir subníveis no meio entre os níveis básicos
//----
input color FontColor=Black;            // Cor do nível do preço
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // Cor básica da linha
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // Estilo básico da linha
input Width LineWidth    = Width_1;     // Largura básica da linha
//----
input color MLineColor   = Lime;        // Cor da linha de subnível
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // Estilo de linha do subnível
input Width MLineWidth   = Width_1;     // Largura da linha no subnível
//----
input color VlineColor   = Black;       // Cor da linha vertical
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // Estilo da linha vertical
input Width VLineWidth   = Width_1;     // Largura da linha vertical
//----
input color HL_lineColor = Lime;        // Cor do intervalo linha do dia anterior 
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // Estilo do intervalo linha do dia anterior
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // Largura do intervalo linha do dia anterior
//----
input bool  Background=true;            // Desenhar linhas verticais como plano de fundo

Rabbit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/697

IncCCIOnArray IncCCIOnArray

A classe CCCIOnArray é projetada para calcular os valores sobre o buffer do indicador Commodity Channel Index (CCI). Abaixo temos um exemplo do uso da classe.

BrainTrend_HTF_Signal BrainTrend_HTF_Signal

BrainTrend_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador SilverTrend_Signal através de objeto gráfico colorido.

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

A classe CBandsOnArray foi projetada para calcular as Bandas de Bollinger ® (BB) em um buffer de indicador.