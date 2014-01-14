Participe de nossa página de fãs
Rabbit - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
2966
Martingeil
Versão modificada do indicador "Rabbit" escrito por JonKatana. De acordo com a versão do autor fica melhor sem linhas difusas de um gráfico.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 14.03.2011.
Parâmentros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // Deslocamento dos dias 0 - atual, 1 - anterior, 1 - futuro input int Levels = 7; // Número de níveis input bool Comm = true; // Exibir um comentário no gráfico input bool Sublevel = true; // Exibir subníveis no meio entre os níveis básicos //---- input color FontColor=Black; // Cor do nível do preço //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // Cor básica da linha input STYLE LineStyle = SOLID_; // Estilo básico da linha input Width LineWidth = Width_1; // Largura básica da linha //---- input color MLineColor = Lime; // Cor da linha de subnível input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // Estilo de linha do subnível input Width MLineWidth = Width_1; // Largura da linha no subnível //---- input color VlineColor = Black; // Cor da linha vertical input STYLE VLineStyle = SOLID_; // Estilo da linha vertical input Width VLineWidth = Width_1; // Largura da linha vertical //---- input color HL_lineColor = Lime; // Cor do intervalo linha do dia anterior input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // Estilo do intervalo linha do dia anterior input Width HL_lineWidth = Width_5; // Largura do intervalo linha do dia anterior //---- input bool Background=true; // Desenhar linhas verticais como plano de fundo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/697
A classe CCCIOnArray é projetada para calcular os valores sobre o buffer do indicador Commodity Channel Index (CCI). Abaixo temos um exemplo do uso da classe.BrainTrend_HTF_Signal
BrainTrend_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.
SilverTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador SilverTrend_Signal através de objeto gráfico colorido.IncBandsOnArray
A classe CBandsOnArray foi projetada para calcular as Bandas de Bollinger ® (BB) em um buffer de indicador.