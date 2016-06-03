無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ウサギ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1667
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Martingeil
ウサギ指標の修正版 JonKatana著作修正版著者の意見では、 チャートのファジーラインがないほうがよりよく見えます。
この指標は元々MQL4で実装され2011年3月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // 日シフト 0 - 現在、1 - 過去、 1 - 将来 input int Levels = 7; // レベル数 input bool Comm = true; // チャートでのコメント表示 input bool Sublevel = true; // 基本レベルの間のサブレベルの表示 //---- input color FontColor=Black; // 価格レベルの色 //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // 基本線の色 input STYLE LineStyle = SOLID_; // 基本線のスタイル input Width LineWidth = Width_1; // 基本線の幅 //---- input color MLineColor = Lime; // サブレベル線の色 input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // サブレベル線のスタイル input Width MLineWidth = Width_1; // サブレベル線の幅 //---- input color VlineColor = Black; // 縦線の色 input STYLE VLineStyle = SOLID_; // 縦線のスタイル input Width VLineWidth = Width_1; // 縦線の幅 //---- input color HL_lineColor = Lime; // 前日の範囲を示す線の色 input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // 前日の範囲を示す線のスタイル input Width HL_lineWidth = Width_5; // 前日の範囲を示す線の幅 //---- input bool Background=true; // 背景として縦線を描画する
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/697
StochasticExpansion
古き良きストキャスティクス。標準的なストキャスティクスとの違いは、このバージョンはより視覚的に便利な方法で買われ過ぎと売られ過ぎの領域を示していることです。LeMan Objective
この指標は価格変動の可能なターゲットを示します。それは、市場参入価格から高値と安値の距離を算出して四分位偏差を表示します。