ポケットに対して
インディケータ

ウサギ - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1667
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
rabbit.mq5 (18.58 KB) ビュー
実際の著者：

Martingeil

ウサギ指標の修正版　JonKatana著作修正版著者の意見では、 チャートのファジーラインがないほうがよりよく見えます。

この指標は元々MQL4で実装され2011年3月14日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // 日シフト 0 - 現在、1 - 過去、 1 - 将来
input int   Levels       = 7;    // レベル数
input bool  Comm         = true;  // チャートでのコメント表示
input bool  Sublevel     = true;  // 基本レベルの間のサブレベルの表示
//----
input color FontColor=Black;            // 価格レベルの色
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // 基本線の色
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // 基本線のスタイル
input Width LineWidth    = Width_1;     // 基本線の幅
//----
input color MLineColor   = Lime;         // サブレベル線の色
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // サブレベル線のスタイル
input Width MLineWidth   = Width_1;     // サブレベル線の幅
//----
input color VlineColor   = Black;        // 縦線の色
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // 縦線のスタイル
input Width VLineWidth   = Width_1;     // 縦線の幅
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // 前日の範囲を示す線の色
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // 前日の範囲を示す線のスタイル
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // 前日の範囲を示す線の幅
//----
input bool  Background=true;            // 背景として縦線を描画する

ウサギ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/697

