CBandsOnArray sınıfı, Bollinger Bantlarını® (BB) gösterge tamponuna göre hesaplamak için tasarlanmıştır.

Uygulama:



Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:

int aPeriod - göstergenin periyodu;

- göstergenin periyodu; ENUM_MA_METHOD aMethod - standart sapmayı hesaplamak için ortalama alma yöntemi;

- standart sapmayı hesaplamak için ortalama alma yöntemi; double aDeviation - çubukların genişliği (standart sapma sayısı).

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, parametreli Solve() yöntemi çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni; double aData[] - gösterge hesaplaması için veri içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için veri içeren tampon; double & aMA[] - merkez çizgisinin hesaplanan değerlerini içeren tampon;

- merkez çizgisinin hesaplanan değerlerini içeren tampon; double & aUpper[] - üst çizginin hesaplanan değerlerini içeren tampon;

- üst çizginin hesaplanan değerlerini içeren tampon; double & aLower[] - alt çizginin hesaplanan değerlerini içeren tampon.

Ek yöntemler:

int BarsRequired - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;

- göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür; string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür.

Test_BandsOnArrayArray.mq5 dosyası, sınıfı kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncBandsOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.

Bollinger Bantları (BB) Zarflara benzer. Aralarındaki fark, Zarfların sınırlarının hareketli ortalama eğrisinin üstünde ve altında yüzde olarak ifade edilen sabit bir mesafede yer alması, Bollinger Bantlarının sınırlarının ise belirli sayıda standart sapmaya eşit mesafelerde oluşturulmasıdır. Standart sapmanın değeri oynaklığa bağlı olduğundan, bantlar genişliklerini kendileri düzenler: piyasa oynak olduğunda artar ve daha istikrarlı dönemlerde azalır.