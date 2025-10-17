Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
IncCCIOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
- Görüntülemeler:
- 34
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
CCCIOnArray sınıfı, gösterge tamponunu kullanarak Emtia Kanalı Endeksi (CCI) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:
- int aPeriod - göstergenin periyodu;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - ortalama hesaplama yöntemi.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu aşağıdaki parametrelerle çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden alınan rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
- double aData[] - gösterge hesaplaması için veri içeren tampon;
- double aP[] - ortalamayı hesaplamak için ara tampon;
- double aCC[] - hesaplanan CCI değerini içeren tampon.
Ek yöntemler:
- int BarsRequired() - CCI hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;
Test_CCIOnArray.mq5 dosyası, CCCIOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncCCIOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.
Emtia Kanal Endeksi (CCI)teknik göstergesi, bir sembolün fiyatının ortalama istatistiksel fiyatından sapmasını ölçer. Endeksin yüksek değerleri, fiyatın ortalamaya kıyasla alışılmadık derecede yüksek olduğunu gösterirken, düşük değerler çok düşük olduğunu gösterir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/649
Guppy Çoklu Hareketli Ortalama (GMMA), hareketli ortalama grupları arasındaki ilişkilere dayanan bir göstergedir.Consolidation
This indicator calculate count of one direction movement in selected period.
Grafikteki çizgi sayısını değiştirme ve on ortalama alma yönteminden birini seçme özelliğine sahip yüz XMA hareketli ortalamadan oluşan bir fan.SL-TP Values
Gösterge, mevduat para biriminde tanımlanmış zararı durdur ve / veya kar al değerini gösterir. Not: Basit bir hesaplamaya dayalı tahmini bir değer hesaplar ve aracılık komisyonlarını dikkate almaz.