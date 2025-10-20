Fan sayfamıza katılın
SilverTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
SilverTrend_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki SilverTrend göstergesinden trend yönünü veya bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renkli bir göstergesiyle grafiksel bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.
Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge rengi trend yönüne karşılık gelen yıldız şeklinde bir grafik nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.
Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:
- SilverTrend göstergesi giriş parametreleri:
//+------------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi input int RISK=3;
- Göstergenin görsel gösterimi için gerekli olan SilverTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
//---- göstergenin görsel ekran ayarları input uint SignalBar=0; // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Gösterge etiketlerinin adı input color UpSymbol_Color=Lime; // Büyüme sembolünün rengi input color DnSymbol_Color=Magenta; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=60; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=10; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int X_1=5; // Adı yatay olarak kaydırın input int Y_1=-15; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=20; // Dikey ofset
- Uyarılar veya ses sinyalleri sağlamak için gerekli olan SilverTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
//---- uyarı ayarları input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Operasyon göstergesi varyantı input uint AlertCount=0; // Gönderilecek uyarı sayısı
Bir grafikte birkaç SilverTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin çalışması için, derlenmiş SilverTrend.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/683
