SilverTrend_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki SilverTrend göstergesinden trend yönünü veya bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renkli bir göstergesiyle grafiksel bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge rengi trend yönüne karşılık gelen yıldız şeklinde bir grafik nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

SilverTrend göstergesi giriş parametreleri:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int RISK= 3 ; Göstergenin görsel gösterimi için gerekli olan SilverTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Uyarılar veya ses sinyalleri sağlamak için gerekli olan SilverTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Bir grafikte birkaç SilverTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş SilverTrend.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.