Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

SilverTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
38
Derecelendirme:
(20)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

SilverTrend_HTF_Signal göstergesi, seçilen çubuktaki SilverTrend göstergesinden trend yönünü veya bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renkli bir göstergesiyle grafiksel bir nesne şeklinde görüntüler ve anlaşma yapmak için sinyaller varsa uyarılar veya sesli sinyaller verir.

Seçilen çubukta trend devam ederse, gösterge rengi trend yönüne karşılık gelen yıldız şeklinde bir grafik nesne ile sinyal verir. Seçilen çubukta bir trend değişikliği varsa, gösterge, rengi ve yönü bir anlaşma yapma yönüne karşılık gelen ok şeklinde bir nesne ile sinyal verir.

Göstergenin tüm giriş parametreleri üç büyük gruba ayrılabilir:

  1. SilverTrend göstergesi giriş parametreleri:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Finansal Varlık
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi
input int RISK=3;
  2. Göstergenin görsel gösterimi için gerekli olan SilverTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
    //---- göstergenin görsel ekran ayarları
input uint SignalBar=0;                               // Sinyalin alınacağı bar numarası (0 - geçerli bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Gösterge etiketlerinin adı
input color UpSymbol_Color=Lime;                      // Büyüme sembolünün rengi
input color DnSymbol_Color=Magenta;                   // Düşüş sembolünün rengi
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Gösterge adının rengi
input uint Symbols_Size=60;                           // Sinyal karakter boyutu
input uint Font_Size=10;                              // Gösterge adı yazı tipi boyutu
input int X_1=5;                                      // Adı yatay olarak kaydırın
input int Y_1=-15;                                    // Adı dikey olarak kaydırın
input bool ShowIndName=true;                          // Gösterge adını görüntüle
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Konum açısı
input uint X_=0;                                      // Yatay ofset
input uint Y_=20;                                     // Dikey ofset
  3. Uyarılar veya ses sinyalleri sağlamak için gerekli olan SilverTrend_HTF_Signal gösterge giriş parametreleri:
    //---- uyarı ayarları
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Operasyon göstergesi varyantı
input uint AlertCount=0;                     // Gönderilecek uyarı sayısı

Bir grafikte birkaç SilverTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketlerinin adları) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş SilverTrend.mq5 gösterge dosyası istemci terminalinin terminal_data_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.

Şekil 1 Gösterge SilverTrend_HTF_Signal Trend devam sinyali

Şekil 2 İndikatör SilverTrend_HTF_Signal Anlaşma yapmak için sinyal

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/683

BykovTrend_HTF_Sinyali BykovTrend_HTF_Sinyali

BykovTrend_HTF_Signal göstergesi, BykovTrend göstergesinden gelen bir anlaşmanın trend yönünü veya sinyalini, bir anlaşmanın trendini veya yönünü renkli bir şekilde gösteren grafiksel bir nesne biçiminde görüntüler ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD Histogram

IncForceOnArray IncForceOnArray

CForceOnArray sınıfı, Force Index gösterge değerlerinin gösterge tamponları tarafından hesaplanması için tasarlanmıştır.

MQL5 için StopLoss takip eden sınıflar kütüphanesi MQL5 için StopLoss takip eden sınıflar kütüphanesi

Açık pozisyonların StopLoss'unun sabit girinti veya Parabolik SAR ve hareketli ortalamalar göstergelerinin değerlerine veya belirtilen pozisyon durdurma seviyesine göre otomatik olarak taşınması için bir dizi sınıf.