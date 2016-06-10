CodeBaseKategorien
Rabbit - Indikator für den MetaTrader 5
Rabbit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1315
(18)
rabbit.mq5 (18.58 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Martingeil

Modifizierte Version des "Rabbit"-Indikators, geschrieben von JonKatana. Nach Meinung des Autors schaut er besser ohne die fuzzy-Linien im Chart.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.03.2011.

Eingabe Parameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;     // Tagesversatz 0 - aktuell, 1 - vorheriger, -1 - zukünftiger
input int Level = 7;              // Anzahl der Ebenen
input bool  Comm         = true;  // Zeige einen Kommentar auf dem Chart
input bool Sublevel = true;       // Anzeige der Unterebenen in der Mitte zwischen der Basisebenen
//----
input color FontColor=Black;            // Farbe der Preisebenen
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // Farbe der Basisebenen
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // Stil der Basisebenen
input Width LineWidth    = Width_1;     // Stärke der Basisebenen
//----
input color MLineColor   = Lime;        // Farbe der Unterebenen
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // Stil der Unterebenen
input Width MLineWidth   = Width_1;     // Stärke der Unterebenen
//----
input color VlineColor   = Black;       // Farbe der vertikalen Linie
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // Stil der vertikalen Linie
input Width VLineWidth   = Width_1;     // Stärke der vertikalen Linie
//----
input color HL_lineColor = Lime;        // Farbe der Spanne des vorherigen Tages
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // Stil der Spanne des vorherigen Tages
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // Stärke der Spanne des vorherigen Tages
//----
input bool  Background=true;            // Zeichnen der vertikalen Linie im Hintergrund

Rabbit

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/697

