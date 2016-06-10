Wirklicher Autor:

Martingeil

Modifizierte Version des "Rabbit"-Indikators, geschrieben von JonKatana. Nach Meinung des Autors schaut er besser ohne die fuzzy-Linien im Chart.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.03.2011.



Eingabe Parameter: