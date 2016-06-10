und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
Martingeil
Modifizierte Version des "Rabbit"-Indikators, geschrieben von JonKatana. Nach Meinung des Autors schaut er besser ohne die fuzzy-Linien im Chart.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.03.2011.
Eingabe Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // Tagesversatz 0 - aktuell, 1 - vorheriger, -1 - zukünftiger input int Level = 7; // Anzahl der Ebenen input bool Comm = true; // Zeige einen Kommentar auf dem Chart input bool Sublevel = true; // Anzeige der Unterebenen in der Mitte zwischen der Basisebenen //---- input color FontColor=Black; // Farbe der Preisebenen //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // Farbe der Basisebenen input STYLE LineStyle = SOLID_; // Stil der Basisebenen input Width LineWidth = Width_1; // Stärke der Basisebenen //---- input color MLineColor = Lime; // Farbe der Unterebenen input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // Stil der Unterebenen input Width MLineWidth = Width_1; // Stärke der Unterebenen //---- input color VlineColor = Black; // Farbe der vertikalen Linie input STYLE VLineStyle = SOLID_; // Stil der vertikalen Linie input Width VLineWidth = Width_1; // Stärke der vertikalen Linie //---- input color HL_lineColor = Lime; // Farbe der Spanne des vorherigen Tages input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // Stil der Spanne des vorherigen Tages input Width HL_lineWidth = Width_5; // Stärke der Spanne des vorherigen Tages //---- input bool Background=true; // Zeichnen der vertikalen Linie im Hintergrund
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/697
