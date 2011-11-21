Ставь лайки и следи за новостями
BrainTrend_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор BrainTrend_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2 в виде последовательности графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.
Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, фиолетовый - растущего. Серый цвет характеризует отсутствие сигналов тренда. Ромбы - это сигналы с индикатора BrainTrend1, круги - BrainTrend2.
Входные параметры индикатора:
Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.
Все входные параметры можно разбить на две большие группы:
- Входные параметры индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2, необходимые пояснения к которым были сделаны на страницах, посвященных самим индикаторам BrainTrend1 и BrainTrend2 :
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input int ATR_Period=7; // Период ATR input int STO_Period=9; // Период стохастика input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Метод расчета цен
- Входные параметры индикатора BrainTrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Название меток индикатора input uint BarTotal=4; // Количество отображаемых баров input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // Цвет символа роста input color FlSymbol_Color=Gray; // Цвет символа флэта input color DnSymbol_Color=Red; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=34; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=15; // Размер шрифта названия индикатора input int Xn=0; // Смещение названия по горизонтали input int Yn=-60; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=30; // Смещение по вертикали
Если предполагается использование нескольких индикаторов BrainTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2.
