Индикатор BrainTrend_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2 в виде последовательности графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, фиолетовый - растущего. Серый цвет характеризует отсутствие сигналов тренда. Ромбы - это сигналы с индикатора BrainTrend1, круги - BrainTrend2.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

Входные параметры индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2, необходимые пояснения к которым были сделаны на страницах, посвященных самим индикаторам BrainTrend1 и BrainTrend2 :

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; Входные параметры индикатора BrainTrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов BrainTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2.



