Индикаторы

BrainTrend_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров: 3247
3247
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор BrainTrend_HTF_Signal выводит направления тренда с определяемого во входных параметрах количества последних баров индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2 в виде последовательности графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

Красный цвет характеризует сигналы падающего тренда, фиолетовый - растущего. Серый цвет характеризует отсутствие сигналов тренда. Ромбы - это сигналы с индикатора BrainTrend1, круги - BrainTrend2.

Входные параметры индикатора:

Таймфрейм и наименование финансового актива, по которым делается расчет индикатора, можно менять, используя для этого соответствующие входные переменные индикатора. Если значение входного параметра Symbol_ (финансовый актив) оказывается пустым, то в качестве финансового актива будет использован текущий инструмент графика.

Все входные параметры можно разбить на две большие группы:

  1. Входные параметры индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2, необходимые пояснения к которым были сделаны на страницах, посвященных самим индикаторам BrainTrend1 и BrainTrend2 :
    //+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                 // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора
input int ATR_Period=7;                  // Период ATR 
input int STO_Period=9;                  // Период стохастика
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;    // Метод усреднения
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Метод расчета цен
  2. Входные параметры индикатора BrainTrend_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Название меток индикатора
input uint  BarTotal=4;                         // Количество отображаемых баров
input color UpSymbol_Color=BlueViolet;          // Цвет символа роста
input color FlSymbol_Color=Gray;                // Цвет символа флэта
input color DnSymbol_Color=Red;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;           // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=34;                     // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=15;                        // Размер шрифта названия индикатора
input int Xn=0;                                 // Смещение названия по горизонтали
input int Yn=-60;                               // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                    // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                // Смещение по горизонтали
input uint Y_=30;                               // Смещение по вертикали

Если предполагается использование нескольких индикаторов BrainTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (название для меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2.

Индикатор BrainTrend_HTF_Signal

