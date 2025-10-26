Doğrusal Regresyon Eğimi

WaveWeisBarForce, Weis Waves mantığına dayanan özel bir göstergedir. Hacmi yönlü dalgalar (boğa veya ayı) halinde biriktirir ve bunları yoğunluk seviyelerine sahip histogramlar olarak görüntüler. Boğa dalgaları: Açıktan Kirece kadar 4 yeşil seviye. Ayı dalgaları: Açıktan Kırmızıya kadar 4 kırmızı seviye. WaveMax (beyaz): her dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu gösterir. WaveClimax (sarı): dalgalar boyunca biriken rekor hacmi vurgular. Bu gösterge, yatırımcıların hacim birikimi ve dalga yoğunluğuna göre piyasa baskısını görselleştirmelerine yardımcı olarak gün içi ve salınım analizini geliştirir.