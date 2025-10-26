Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Fine_Fractals_MTF - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 32
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gösterge, Fine_Fractals gösterge verilerine dayanarak mevcut grafikte başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar oluşturur. Giriş parametrelerinde, hesaplanan fraktalların zaman çerçevesini değiştirmek mümkündür.
Göstergenin çalışması için, istemci terminalinin terminal_data_folder'ında derlenmiş bir Fine_Fractals gösterge dosyası bulunmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/707
Doğrusal Regresyon EğimiWave Weis Bar Gücü
WaveWeisBarForce, Weis Waves mantığına dayanan özel bir göstergedir. Hacmi yönlü dalgalar (boğa veya ayı) halinde biriktirir ve bunları yoğunluk seviyelerine sahip histogramlar olarak görüntüler. Boğa dalgaları: Açıktan Kirece kadar 4 yeşil seviye. Ayı dalgaları: Açıktan Kırmızıya kadar 4 kırmızı seviye. WaveMax (beyaz): her dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu gösterir. WaveClimax (sarı): dalgalar boyunca biriken rekor hacmi vurgular. Bu gösterge, yatırımcıların hacim birikimi ve dalga yoğunluğuna göre piyasa baskısını görselleştirmelerine yardımcı olarak gün içi ve salınım analizini geliştirir.
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü bir dizi grafik nesne olarak görüntüler, trend Heiken_Ashi_Smoothed göstergesi kullanılarak tanımlanır.Başka, daha büyük bir zaman diliminden fraktallar üzerinde ZigZag
ZigZag, VininI_FractalsTrend göstergesinden gelen verilere dayanarak başka, daha büyük bir zaman dilimindeki fraktallar tarafından oluşturulmuştur.