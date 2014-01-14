BrainTrend_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de los indicadores BrainTrend1 y BrainTrend2 como una secuencia de objetos gráficos coloreados de acuerdo con la dirección de la tendencia. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada.

El color rojo indica una tendencia descendente, mientras que las señales de color violeta indican una ascendente. El color gris se utiliza en caso de que no haya señales de tendencia. Los rombos son las señales de BrainTrend1, mientras que los círculos son las de BrainTrend2.

Parámetros de entrada del indicador:

La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.

Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:

Los parámetros de entrada de los indicadores BrainTrend1 y BrainTrend2 se explican en detalle en sus páginas respectivas - BrainTrend1 y BrainTrend2:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; Parámetros de entrada del indicador BrainTrend_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

En caso de que varios indicadores BrainTrend_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).

Guarde los archivos compilados de los indicadores BrainTrend1 y BrainTrend2 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.



