Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BrainTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1098
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
BrainTrend_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de los indicadores BrainTrend1 y BrainTrend2 como una secuencia de objetos gráficos coloreados de acuerdo con la dirección de la tendencia. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada.
El color rojo indica una tendencia descendente, mientras que las señales de color violeta indican una ascendente. El color gris se utiliza en caso de que no haya señales de tendencia. Los rombos son las señales de BrainTrend1, mientras que los círculos son las de BrainTrend2.
Parámetros de entrada del indicador:
La periodicidad (timeframe) y el nombre del activo financiero utilizado para el cálculo del indicador se pueden cambiar en los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, se utilizará el símbolo actual del gráfico como activo financiero.
Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:
- Los parámetros de entrada de los indicadores BrainTrend1 y BrainTrend2 se explican en detalle en sus páginas respectivas - BrainTrend1 y BrainTrend2:
//+-----------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador| //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el cálculo del indicador input int ATR_Period=7; // Periodo ATR input int STO_Period=9; // Periodo estocástico input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Método de cálculo de precios
- Parámetros de entrada del indicador BrainTrend_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador input uint BarTotal=4; // Cantidad de barras mostradas input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // Color del símbolo ascendente input color FlSymbol_Color=Gray; // Color del símbolo sin tendencia input color DnSymbol_Color=Red; // Color del símbolo descendente input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color para el nombre del indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamaño de los símbolos de señal input uint Font_Size=15; // Tamaño de fuente del nombre del indicador input int Xn=0; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Yn=-60; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de colocación input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=30; // Desplazamiento vertical
En caso de que varios indicadores BrainTrend_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).
Guarde los archivos compilados de los indicadores BrainTrend1 y BrainTrend2 en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/691
Este indicador crea, en la gráfica actual, fractales de un periodo mayor a partir de los datos del indicador Fine_Fractals.IncBullsBearsOnArray
La clase CBullsBearsOnArray está diseñada para calcular los valores los indicadores Bulls Power y Bears Power a partir de sus buffers. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.
La clase CCCIOnArray está diseñada para calcular los valores de Commodity Channel Index (CCI) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.Rabbit
Versión modificada del indicador "Rabbit" con características de visualización mejoradas (el indicador muestra los niveles de soporte/resistencia actuales para cualquier par de divisas).