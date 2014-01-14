请观看如何免费下载自动交易
BrainTrend_HTF_Signal 按照来自 BrainTrend1 和 BrainTrend2 指标的最后柱线的趋势方向显示图形对象序列，色彩也依据趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。
红色显示下降趋势, 而紫色信号则表示上升。灰色表示无趋势信号。钻石是 BrainTrend1 信号，而圆圈是 BrainTrend2 的。
指标输入参数:
用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。
所有输入参数可分为两大组:
- BrainTrend1 和 BrainTrend2 指标输入参数的详解参见相关页面 - BrainTrend1 和 BrainTrend2:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input int ATR_Period=7; // ATR 周期 input int STO_Period=9; // 随机指标周期 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // 平滑方法 input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // 价格计算方法
- BrainTrend_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // 指标标签名 input uint BarTotal=4; // 显示柱线数量 input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // 增长符号颜色 input color FlSymbol_Color=Gray; // 横盘符号颜色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=34; // 信号符号大小 input uint Font_Size=15; // 指标名字体大小 input int Xn=0; // 名称水平位移 input int Yn=-60; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=30; // 垂直位移
几个 BrainTrend_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 BrainTrend1 和 BrainTrend2 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/691
