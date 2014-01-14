BrainTrend_HTF_Signal 按照来自 BrainTrend1 和 BrainTrend2 指标的最后柱线的趋势方向显示图形对象序列，色彩也依据趋势方向。使用柱线数量在输入参数中设定。

红色显示下降趋势, 而紫色信号则表示上升。灰色表示无趋势信号。钻石是 BrainTrend1 信号，而圆圈是 BrainTrend2 的。

指标输入参数:

用于指标计算的金融资产和时间帧，可在适当的输入参数中改变。如果 Symbol_ (金融资产) 输入参数为空, 则以当前图表符号作为金融资产。

所有输入参数可分为两大组:

BrainTrend1 和 BrainTrend2 指标输入参数的详解参见相关页面 - BrainTrend1 和 BrainTrend2:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; BrainTrend_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

几个 BrainTrend_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 BrainTrend1 和 BrainTrend2 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。



