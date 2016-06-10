und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BrainTrend_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
981
Das BrainTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars der Indikatoren BrainTrend1 und BrainTrend2 in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt.
Rot steht für einen fallender Trend, violett für einen steigenden. Grau wird im Falle des Fehlens eines Trend verwendet. Diamanten zeigen die Signale des BrainTrend1, Kreise die des BrainTrend2.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.
Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:
- Die Eingabeparameter von BrainTrend1 und BrainTrend2 werden detailliert beschrieben auf den ihren eigenen Seiten - BrainTrend1 und BrainTrend2:
//+-----------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input int ATR_Period=7; // ATR Periodenanzahl input int STO_Period=9; // Stochastik Periodenanzahl input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Berechnungsmethode der Stochastik
- Die Eingabeparameter des BrainTrend_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Name des Labels des Indikators input uint BarTotal=4; // Anzahl der angezeigten Bars input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // Farbe des normalen Wachstumsbereich input color FlSymbol_Color=Gray; // Farbe Stagnation input color DnSymbol_Color=Red; // Farbe fallender Werte input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=34; // Symbolgröße input uint Font_Size=15; // Schriftgröße des Indikatornamens input int Xn=0; // Horizontaler Abstand des Namens input int Yn=-60; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators zeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Wahl der Ecke input uint X_=0; //Horizontaler Abstand input uint Y_=30; // Vertikaler Abstand
Im Fall, dass der BrainTrend_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierten Dateien von BrainTrend1 und BrainTrend2 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
