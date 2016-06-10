Das BrainTrend_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars der Indikatoren BrainTrend1 und BrainTrend2 in Form einer Reihe von Grafikobjekten. Die Anzahl der Bars für die Berechnung wird in den Eingabeparameter bestimmt.

Rot steht für einen fallender Trend, violett für einen steigenden. Grau wird im Falle des Fehlens eines Trend verwendet. Diamanten zeigen die Signale des BrainTrend1, Kreise die des BrainTrend2.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

Der Zeitrahmen und der Namen des zu verwendenden Symbols wird in den Eingabeparameter angegeben. Wenn der Eingabeparameter Symbol_ leer ist, wird das Symbol des aktuellen Charts verwendet.

Alle Eingabeparameter können in zwei große Gruppen unterteilt werden:

Die Eingabeparameter von BrainTrend1 und BrainTrend2 werden detailliert beschrieben auf den ihren eigenen Seiten - BrainTrend1 und BrainTrend2:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; Die Eingabeparameter des BrainTrend_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Im Fall, dass der BrainTrend_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierten Dateien von BrainTrend1 und BrainTrend2 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.



