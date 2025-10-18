CBullsBearsOnArray sınıfı, Bulls Power ve Bears Power gösterge değerlerini gösterge tamponlarına göre hesaplamak için tasarlanmıştır.

Uygulama:



Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:

int aPeriod - göstergenin periyodu;

- göstergenin periyodu; ENUM_MA_METHOD aMethod - yumuşatma yöntemi.

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda, Solve() metodu aşağıdaki parametrelerle çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyon parametrelerinden rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyon parametrelerinden rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden hesaplanan prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden hesaplanan prev_calculated değişkeni; double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon; double aDataLow[] - göstergeyi hesaplamak için Düşük veriler içeren tampon;

- göstergeyi hesaplamak için Düşük veriler içeren tampon; double aDataClose[] - gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon; double & aMA[] - ortalamayı hesaplamak için ara tampon;

- ortalamayı hesaplamak için ara tampon; double & aBulls[] - Bulls Power'ın hesaplanan değeri;

- Bulls Power'ın hesaplanan değeri; double & aBears[] -Bears Power'ın hesaplanan değeri.

Ek yöntemler:

int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;

- göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür; string BuName() - Bulls Power göstergesinin adını içeren dizeyi döndürür;

- Bulls Power göstergesinin adını içeren dizeyi döndürür; string BeName() - Bears Power göstergesinin adını içeren dizeyi döndürür;

Test_BullsBearsOnArray.mq5 dosyası, CBullsBearsOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncBullsBearsOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.

"Boğalar" ve "ayılar" dengesini değerlendirme görevi büyük önem taşır, çünkü bu dengenin değişmesi, trendin olası bir değişikliğini tahmin etmeye izin veren ilk sinyallerden biridir. Bu görev, Alexander Elder tarafından geliştirilen ve "Borsada Nasıl Oynanır ve Kazanılır" adlı kitabında açıklanan Bulls Power ve Bears Power osilatörleri tarafından çözülür.