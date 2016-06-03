私たちのファンページに参加してください
BrainTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1109
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
BrainTrend_HTF_SignalはグラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてBrainTrend1と BrainTrend2指標の最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。
赤は下降トレンドを示し、バイオレット色は上昇トレンドを示します。灰色はトレンドシグナルが存在しない場合に用いられます。ダイヤモンドはBrainTrend1のシグナルで円はBrainTrend2のシグナルです。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。
入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。
- BrainTrend1とBrainTrend2指標の入力パラメータはBrainTrend1およびBrainTrend2のページで詳しく説明されています。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融資産 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指標計算のための時間軸 input int ATR_Period=7; // ATR期間 input int STO_Period=9; // ストキャスティックス期間 input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // 平均化手法 input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // 価格算出手法
- 指標の可視化に必要なBrainTrend_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // 指標のラベル名 input uint BarTotal=4; // 表示されたバーの数 input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // 上昇銘柄の色 input color FlSymbol_Color=Gray; // もみ合いの銘柄の色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=34; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=15; // 指標名のフォントサイズ input int Xn=0; // 名前の水平シフト input int Yn=-60; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=30; // 垂直シフト
１つのチャートで複数のBrainTrend_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
Place BrainTrend1及びBrainTrend2指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/691
