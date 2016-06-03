BrainTrend_HTF_Signal

BrainTrend_HTF_SignalはグラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてBrainTrend1と BrainTrend2指標の最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。

赤は下降トレンドを示し、バイオレット色は上昇トレンドを示します。灰色はトレンドシグナルが存在しない場合に用いられます。ダイヤモンドはBrainTrend1のシグナルで円はBrainTrend2のシグナルです。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

BrainTrend1とBrainTrend2指標の入力パラメータはBrainTrend1およびBrainTrend2のページで詳しく説明されています。

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; 指標の可視化に必要なBrainTrend_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

１つのチャートで複数のBrainTrend_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

Place BrainTrend1及びBrainTrend2指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。



