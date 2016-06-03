コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BrainTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

BrainTrend_HTF_SignalはグラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてBrainTrend1BrainTrend2指標の最後のバーからトレンド方向を表示します。使用されるバーの数は入力パラメータで設定されます。

赤は下降トレンドを示し、バイオレット色は上昇トレンドを示します。灰色はトレンドシグナルが存在しない場合に用いられます。ダイヤモンドはBrainTrend1のシグナルで円はBrainTrend2のシグナルです。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

時間枠と指標計算に使用される金融資産の名前は、指標の適切な入力パラメータにより変更することができます。Symbol_ （金融資産）入力パラメータが空の場合、現在のチャート銘柄が金融資産として使われるべきです。

入力パラメータは、2つの大きなグループに分けることができます。

  1. BrainTrend1とBrainTrend2指標の入力パラメータはBrainTrend1およびBrainTrend2のページで詳しく説明されています。
    //+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // 指標計算のための時間軸
input int ATR_Period=7;                    // ATR期間
input int STO_Period=9;                    // ストキャスティックス期間
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;    // 平均化手法
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // 価格算出手法
  2. 指標の可視化に必要なBrainTrend_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
    //---- 指標表示の設定
input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // 指標のラベル名
input uint  BarTotal=4;                         // 表示されたバーの数
input color UpSymbol_Color=BlueViolet;          // 上昇銘柄の色
input color FlSymbol_Color=Gray;                // もみ合いの銘柄の色
input color DnSymbol_Color=Red;                 // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;           // 指標名の色
input uint Symbols_Size=34;                     // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=15;                        // 指標名のフォントサイズ
input int Xn=0;                                 // 名前の水平シフト
input int Yn=-60;                               // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                    // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                // 水平シフト
input uint Y_=30;                               // 垂直シフト

１つのチャートで複数のBrainTrend_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

Place BrainTrend1及びBrainTrend2指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

BrainTrend_HTF_Signal

