BrainTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1714
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
BrainTrend_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.
A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto os sinais de cor violeta mostra uma ascendente. Cor cinza é usado em caso de não haver sinais de tendência. Os diamantes são sinais BrainTrend1, enquanto que os círculos são os BrainTrend2.
Parâmetros de entrada do indicador:
Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:
- Os parâmetros de entrada dos indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 são explicados em detalhes nas páginas seguintes - BrainTrend1 e BrainTrend2:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico input int ATR_Period=7; // Período ATR input int STO_Period=9; // Período estocástico input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Método suavizado input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Método do cálculo de preço
- Os parâmetros de entrada do indicador BrainTrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
//---- Configuração para exibir o indicador input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador input uint BarTotal=4; // Número de barras exibidas input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // Cor do símbolo de tendência para cima input color FlSymbol_Color=Gray; // Cor do símbolo de lateralidade input color DnSymbol_Color=Red; // Cor do símbolo de tendência para baixo input color IndName_Color=DarkOrchid; // Nome da cor do indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamanho dos símbolos dos sinais input uint Font_Size=15; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int Xn=0; // Deslocamento horizontal do nome input int Yn=-60; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibir nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição dos símbolos no gráfico input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=30; // Deslocamento vertical
No caso de vários indicadores BrainTrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string
Adicione os indicadores BrainTrend1 and BrainTrend2 compilados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/691
