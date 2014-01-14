CodeBaseSeções
BrainTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
1714
(10)
BrainTrend_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.

A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto os sinais de cor violeta mostra uma ascendente. Cor cinza é usado em caso de não haver sinais de tendência. Os diamantes são sinais BrainTrend1, enquanto que os círculos são os BrainTrend2.

Parâmetros de entrada do indicador:

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

  1. Os parâmetros de entrada dos indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 são explicados em detalhes nas páginas seguintes - BrainTrend1 e BrainTrend2:
    //+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico
input int ATR_Period=7;                    // Período ATR 
input int STO_Period=9;                    // Período estocástico
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;    // Método suavizado
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Método do cálculo de preço
  2. Os parâmetros de entrada do indicador BrainTrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:
    //---- Configuração para exibir o indicador
input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador
input uint  BarTotal=4;                         // Número de barras exibidas
input color UpSymbol_Color=BlueViolet;          // Cor do símbolo de tendência para cima 
input color FlSymbol_Color=Gray;                // Cor do símbolo de lateralidade
input color DnSymbol_Color=Red;                 // Cor do símbolo de tendência para baixo
input color IndName_Color=DarkOrchid;           // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=34;                     // Tamanho dos símbolos dos sinais
input uint Font_Size=15;                        // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int Xn=0;                                 // Deslocamento horizontal do nome
input int Yn=-60;                               // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                    // Exibir nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização da posição dos símbolos no gráfico
input uint X_=0;                                // Deslocamento horizontal
input uint Y_=30;                               // Deslocamento vertical

No caso de vários indicadores BrainTrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string

Adicione os indicadores BrainTrend1 and BrainTrend2 compilados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

BrainTrend_HTF_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/691

