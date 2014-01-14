BrainTrend_HTF_Signal exibe informações da direção de tendência das últimas barras do timeframe escolhido do indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 através de uma seqüência de objetos gráficos coloridos. O número de barras para ser usado é definido nos parâmetros de entrada.

A cor vermelha mostra uma tendência descendente, enquanto os sinais de cor violeta mostra uma ascendente. Cor cinza é usado em caso de não haver sinais de tendência. Os diamantes são sinais BrainTrend1, enquanto que os círculos são os BrainTrend2.

Parâmetros de entrada do indicador:

Um timeframe e um nome de ativo financeiro usado para o cálculo do indicador podem ser alterados pelos parâmetros de entrada apropriados. Se o parâmetro de entrada Symbol_ (ativo financeiro) estiver vazio, o símbolo atual do gráfico será usado como o ativo financeiro.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

Os parâmetros de entrada dos indicadores BrainTrend1 e BrainTrend2 são explicados em detalhes nas páginas seguintes - BrainTrend1 e BrainTrend2:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; Os parâmetros de entrada do indicador BrainTrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

No caso de vários indicadores BrainTrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string

Adicione os indicadores BrainTrend1 and BrainTrend2 compilados na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.