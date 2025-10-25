3D_Oscillator_Signal göstergesi, trend yönünü veya 3D_Oscillator göstergesinden gelen bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renk göstergesi ile metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.

WaveWeisBarForce, Weis Waves mantığına dayanan özel bir göstergedir. Hacmi yönlü dalgalar (boğa veya ayı) halinde biriktirir ve bunları yoğunluk seviyelerine sahip histogramlar olarak görüntüler. Boğa dalgaları: Açıktan Kirece kadar 4 yeşil seviye. Ayı dalgaları: Açıktan Kırmızıya kadar 4 kırmızı seviye. WaveMax (beyaz): her dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu gösterir. WaveClimax (sarı): dalgalar boyunca biriken rekor hacmi vurgular. Bu gösterge, yatırımcıların hacim birikimi ve dalga yoğunluğuna göre piyasa baskısını görselleştirmelerine yardımcı olarak gün içi ve salınım analizini geliştirir.

Doğrusal Regresyon Eğimi