IncCHVOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
CCHOOnArray sınıfı,Chaikin Volatility(CHV) göstergesinin gösterge tamponları ile hesaplanması için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:
- int aVPeriod - göstergenin ana periyodu;
- int aSmPeriod - aralık yumuşatma periyodu;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - aralık yumuşatma yöntemi.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda Solve() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyon parametrelerinden rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden hesaplanan prev_calculated değişkeni;
- double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;
- double aDataLow[] - göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon;
- double & aR[], - ara yardımcı tampon;
- double & aRS[] - ara yardımcı tampon;
- double & aCHV[] - hesaplanan değeri içeren tampon.
Ek yöntemler:
- int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür.
Test_CHVOnArray.mq5 dosyası, CCHVOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncCHVOnArray dosyası, terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).
Chaikin Volatilite (CHV)göstergesi, maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki farktaki değişiklikleri dikkate alır. Maksimum ve minimum arasındaki aralığın genişliğine bağlı olarak volatilite değerini belirler. Ortalama Gerçek Aralık'ın aksine, Chaikin göstergesi boşlukları dikkate almaz.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/671
