CFramaOnArray sınıfı,Fraktal Uyarlanabilir Hareketli Ortalama ( FRAMA) göstergesinin değerlerini gösterge tamponlarıyla hesaplamak için tasarlanmıştır.

Uygulama:

Göstergenin OnInit() fonksiyonunda, Init() metodu parametre ile çağrılır:

int aPeriod - göstergenin periyodu.

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda Solve() metodu parametrelerle birlikte çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni; double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon; double aDataLow[] - göstergeyi hesaplamak için Düşük veriler içeren tampon;

- göstergeyi hesaplamak için Düşük veriler içeren tampon; double aDataClose[] - gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon; double aPrama[] - hesaplanan gösterge değerini içeren tampon.

int BarsRequired() - gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;

- gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür; string Name() - gösterge adını içeren bir dize döndürür.

Ek yöntemler:

Test_FramaOnArray.mq5 dosyası CFramaOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncFramaOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).

Fraktal Adaptif Hareketli Ortalama (FRAMA) teknik göstergesi John Ehlers tarafından geliştirilmiştir. Bu gösterge, yumuşatma faktörünün fiyat serisinin mevcut fraktal boyutuna göre hesaplandığı üstel hareketli ortalama algoritmasına dayanmaktadır. FRAMA göstergesinin avantajı, güçlü trend hareketlerini takip etme ve fiyat konsolidasyonu anlarında çok güçlü bir şekilde yavaşlama yeteneğidir.