IncCHVOnArray - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1059
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A Classe CCHOOnArray é projetada para calcular o Chaikin Volatility sobre os buffers do indicator.
Uso:
O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:
- int aVPeriod é o período principal do indicador;
- int aSmPeriod é o período de suavização da razão;
- ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização da razão.
O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():
- const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
- double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
- double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
- double & aR[], é um buffer auxiliar intermediário;
- double & aRS[] é um buffer auxiliar intermediário;
- double & aCHV[] é um buffer auxiliar intermediário;.
Métodos Adicionais:
- int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para cálculo do indicador
- string Name() retorna a string com o nome do indicador.
O arquivo Test_CHVOnArray.mq5 é um indicador demonstrando como usar a classe CCHVOnArray. O arquivo IncCHVOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).
O indicador Chaikin's volatility calcula a diferença entre a máxima e mínima dos preços Ele julga o valor de volatilidade baseando-se na amplitude entre a máxima e a mínima. Ao contrário do Average True Range, o indicador Chaikin não leva em conta as lacunas (gaps).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/671
