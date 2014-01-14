A Classe CCHOOnArray é projetada para calcular o Chaikin Volatility sobre os buffers do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

int aVPeriod é o período principal do indicador;

é o período principal do indicador; int aSmPeriod é o período de suavização da razão;

é o período de suavização da razão; ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização da razão.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double & aR[], é um buffer auxiliar intermediário;

é um buffer auxiliar intermediário; double & aRS[] é um buffer auxiliar intermediário;

é um buffer auxiliar intermediário; double & aCHV[] é um buffer auxiliar intermediário;.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para cálculo do indicador

retorna o número mínimo de barras requeridas para cálculo do indicador string Name() retorna a string com o nome do indicador.

O arquivo Test_CHVOnArray.mq5 é um indicador demonstrando como usar a classe CCHVOnArray. O arquivo IncCHVOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O indicador Chaikin's volatility calcula a diferença entre a máxima e mínima dos preços Ele julga o valor de volatilidade baseando-se na amplitude entre a máxima e a mínima. Ao contrário do Average True Range, o indicador Chaikin não leva em conta as lacunas (gaps).