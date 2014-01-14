CodeBaseSeções
Bibliotecas

IncCHVOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1059
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incchvonarray.mqh (3.09 KB) visualização
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_chvonarray.mq5 (2.86 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Classe CCHOOnArray é projetada para calcular o Chaikin Volatility sobre os buffers do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

  • int aVPeriod é o período principal do indicador;
  • int aSmPeriod é o período de suavização da razão;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização da razão.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aDataHigh[] é o buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;
  • double aDataLow[] é o buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;
  • double & aR[], é um buffer auxiliar intermediário;
  • double & aRS[] é um buffer auxiliar intermediário;
  • double & aCHV[] é um buffer auxiliar intermediário;.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para cálculo do indicador
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador.

O arquivo Test_CHVOnArray.mq5 é um indicador demonstrando como usar a classe CCHVOnArray. O arquivo IncCHVOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O indicador Chaikin's volatility calcula a diferença entre a máxima e mínima dos preços Ele julga o valor de volatilidade baseando-se na amplitude entre a máxima e a mínima. Ao contrário do Average True Range, o indicador Chaikin não leva em conta as lacunas (gaps).

Um exemplo de uso da classe CCHVOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/671

