IncCHVOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Ansichten:
895
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incchvonarray.mqh (3.09 KB) ansehen
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
test_chvonarray.mq5 (2.86 KB) ansehen
Die CCHOOnArray Klasse berechnet die Werte des Chaikin Volatility Indikator (CHV) Indikators im Indikator-Puffer.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

  • int aVPeriod Haupt-Periodenlänge des Indikators;
  • int aSmPeriod Glättungslänge der Kursspanne;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod Glättungsverfahren der Kursspanne.

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

  • const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
  • const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
  • double aDataHigh[] Puffer mit den Hochs für die Berechnung des Indikators;
  • double aDataLow[] Puffer mit den Tiefs für die Berechnung des Indikators;
  • double & aR[] Hilfspuffer;
  • double & aRS[] Hilfspuffer;
  • double & aCHV[] der Puffer mit den berechneten Werten.

Zusätzliche Methoden:

  • int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
  • string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_CHVOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CCHVOnArray anwendet. Die Datei IncCHVOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden).

Chaikins Volatilitäts Indikator rechnet auf Basis der Differenz zwischen den maximalen und minimalen Preisen. Es bewertet so die Volatilität. Anders als beim Average True Range werden vom Chaikin Indikator keine Gaps mit einbezogen.

An example of using the CCHVOnArray class

