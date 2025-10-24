Fan sayfamıza katılın
IncTrixOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
CTrixOnArray sınıfı, göstergetamponunu kullanarak TRIX(Üçlü Üstel Ortalama, TRIX) göstergesinin değerlerini hesaplamak için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Parametreli Init () yöntemi, göstergenin OnInit () işlevinde çağrılır:
- int aPeriod - göstergenin periyodu;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - yumuşatma yöntemi.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda Solve() metodu parametrelerle çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
- double aData[] - gösterge hesaplaması için veri içeren tampon;
- double aM1[] - hesaplamalar için ara tampon;
- double aM2[] - hesaplamalar için ara tampon;
- double aM3[] - hesaplamalar için ara tampon;
- double aTrix[] - hesaplanan gösterge değerini içeren tampon.
- int BarsRequired() - göstergeyi hesaplamak için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür;
Test_TrixOnArray.mq5, CTrixOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncTrixOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır). Bu sınıf, burada bulunan IncMAOnArray dosyasındaki CMAOnArray sınıfını gerektirir.
Teknik gösterge Triple Exponential Average (TRIX), Jack Hutson tarafından aşırı alım ve aşırı satım koşullarının bir osilatörü olarak geliştirilmiştir. Momentum göstergesi olarak da kullanılabilir. Üçlü yumuşatma, TRIX gösterge döneminden daha kısa bir döneme sahip fiyat hareketlerindeki döngüsel bileşenleri ortadan kaldırmaya yarar.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/655
