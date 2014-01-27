代码库部分
IncCHVOnArray - MetaTrader 5程序库

Dmitry Fedoseev
1446
(20)
\MQL5\Include\IncOnArray\
incchvonarray.mqh (3.09 KB) 预览
incmaonarray.mqh (5.28 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
test_chvonarray.mq5 (2.86 KB) 预览
此 CCHOOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Chaikin 波动指标 (CHV)。

用法:

Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:

  • int aVPeriod 指标主要周期;
  • int aSmPeriod 范围平滑周期;
  • ENUM_MA_METHOD aMethod 这是范围 平滑方法.

Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:

  • const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
  • double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
  • double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
  • double & aR[], 中间辅助缓存区;
  • double & aRS[] 中间辅助缓存区;
  • double & aCHV[] 计算值的缓存区.

附加方法:

  • int BarsRequired() 返回指标计算所需的最小柱线数量;
  • string Name() 返回指标名称字符串。

此 Test_CHVOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CCHVOnArray 类的演示。该 IncCHVOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。

Chaikin 波动指标 计算最大和最小价格的点差。它判断波动值, 基于最大和最小值之间的振幅。不像 平均真实范围, Chaikin 指标不考虑缝隙在内。

一个使用 CCHVOnArray 类的例子

IncCHOOnArray IncCHOOnArray

CCHOOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 Chaikin 振荡器 (CHO) 值。Test_CHOOnArray 指标作为类的例子使用。

IncADOnArray IncADOnArray

CADOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 AD (累积分布, A/D) 的值。Test_ADOnArray 指标作为类的例子使用。

IncOBVOnArray IncOBVOnArray

此 COBVOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 OBV (平衡交易量)。

IncIchimokuOnArray IncIchimokuOnArray

此 CIchimokuOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 的值。