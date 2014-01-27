请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 CCHOOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Chaikin 波动指标 (CHV)。
用法:
该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:
- int aVPeriod 指标主要周期;
- int aSmPeriod 范围平滑周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod 这是范围 平滑方法.
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double aDataHigh[] 指标计算的最高价数据缓存区;
- double aDataLow[] 指标计算的最低价数据缓存区;
- double & aR[], 中间辅助缓存区;
- double & aRS[] 中间辅助缓存区;
- double & aCHV[] 计算值的缓存区.
附加方法:
- int BarsRequired() 返回指标计算所需的最小柱线数量;
- string Name() 返回指标名称字符串。
此 Test_CHVOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CCHVOnArray 类的演示。该 IncCHVOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。
Chaikin 波动指标 计算最大和最小价格的点差。它判断波动值, 基于最大和最小值之间的振幅。不像 平均真实范围, Chaikin 指标不考虑缝隙在内。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/671
IncCHOOnArray
CCHOOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 Chaikin 振荡器 (CHO) 值。Test_CHOOnArray 指标作为类的例子使用。IncADOnArray
CADOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 AD (累积分布, A/D) 的值。Test_ADOnArray 指标作为类的例子使用。
IncOBVOnArray
此 COBVOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 OBV (平衡交易量)。IncIchimokuOnArray
此 CIchimokuOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) 的值。