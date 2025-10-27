COBVOnArray sınıfı, gösterge tamponları ile Bakiye Hacmi (OBV ) göstergesini hesaplamak için tasarlanmıştır.

Uygulama:

Göstergenin OnInit() işlevinde, Init() yöntemi isteğe bağlı bir parametre ile çağrılır:

int aPeriod - gösterge periyodu. Değer 0 ise (varsayılan olarak), gösterge terminaldeki yerleşik gösterge ile aynı şekilde çalışır - grafiğin tüm çubukları tarafından hesaplanır. Diğer herhangi bir pozitif değerde, belirtilen çubuk sayısı grafiğin her çubuğundaki değeri hesaplamak için kullanılır (hareketli ortalama prensibi).

Parametreli Solve () yöntemi, göstergenin OnCalculate () işlevinde çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyon parametrelerinden rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyon parametrelerinden rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni; double aDataClose[] - gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Kapanış verilerini içeren tampon; double aDataVolume[] - gösterge hesaplaması için Hacim verilerini içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Hacim verilerini içeren tampon; double & aOBV[] - hesaplanan değeri içeren tampon.

Ek yöntemler:

int BarsRequired() - gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;

gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür; string Name() - gösterge adını içeren dizeyi döndürür.

Test_OBVOnArray.mq5 dosyası, COBVOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncOBVOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).

On Balance Volume (OBV) teknik göstergesi, hacmi ve verilen hacme eşlik eden fiyat değişikliğini birbirine bağlar. Joseph Granville tarafından icat edilen bu göstergenin anlamı basittir. Mevcut çubuğun kapanış fiyatı bir öncekinden yüksekse, mevcut çubuğun hacim değeri bir önceki OBV değerine eklenir, mevcut çubuğun kapanış fiyatı bir öncekinden düşükse, mevcut hacim bir önceki On Balance Volume değerinden çıkarılır.