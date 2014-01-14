La clase CCHOOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador Chaikin Volatility (CHV) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

int aVPeriod periodo principal del indicador;

periodo principal del indicador; int aSmPeriod periodo para el suavizado del rango;

periodo para el suavizado del rango; ENUM_MA_METHOD aMethod método de suavizado del rango.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataHigh[] buffer con los precios High del indicador;

buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] buffer con los precios Low del indicador;

buffer con los precios Low del indicador; double & aR[], buffer intermedio auxiliar;

buffer intermedio auxiliar; double & aRS[] buffer intermedio auxiliar;

buffer intermedio auxiliar; double & aCHV[] buffer con los valores calculados.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador.

El archivo Test_CHVOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CCHVOnArray. El archivo IncCHVOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

El indicador Chaikin's volatility calcula la diferencia entre los precios máximos y minimos. Estima la volatilidad basándose en la amplitud de de la diferencia entre el valor mínimo y el máximo. A diferencia del Average True Range, el indicador de Chaikin no tiene en cuenta los gaps.