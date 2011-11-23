Ставь лайки и следи за новостями
IncCHVOnArray - библиотека для MetaTrader 5
- 2068
Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:
- int aVPeriod - основной период индикатора;
- int aSmPeriod - период сглаживания диапазона;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания диапазона.
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double & aR[], - промежуточный вспомогательный буфер;
- double & aRS[] - промежуточный вспомогательный буфер;
- double & aCHV[] - буфер с рассчитанным значением.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_CHVOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CCHVOnArray. Файл IncCHVOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.
