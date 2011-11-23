Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aVPeriod - основной период индикатора;

- основной период индикатора; int aSmPeriod - период сглаживания диапазона;

- период сглаживания диапазона; ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания диапазона.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;

- буфер с данными High для расчета индикатора; double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;

- буфер с данными Low для расчета индикатора; double & aR[], - промежуточный вспомогательный буфер;

- промежуточный вспомогательный буфер; double & aRS[] - промежуточный вспомогательный буфер;

- промежуточный вспомогательный буфер; double & aCHV[] - буфер с рассчитанным значением.

Дополнительные методы:

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_CHVOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CCHVOnArray. Файл IncCHVOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.