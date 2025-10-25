CFractalsOnArray sınıfı, Fraktal göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.

Uygulama:

Hiçbir hazırlık (başlatma) gerekmez.

Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda parametreli Solve() metodu çağrılır:

const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni; const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;

- OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni; double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;

- gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon; double aDataLow[] - göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon;

- göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon; double aUpper[] - üst fraktalları içeren tampon.

- üst fraktalları içeren tampon. double aLower[] - alt fraktalları içeren tampon.

int BarsRequired() - gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;

- gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür; string Name() - gösterge adını içeren bir dize döndürür.

Ek yöntemler:

Test_FractalsOnArray.mq5 dosyası CFractalsOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncFractalsOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).

Fraktallar, Bill Williams ticaret sisteminin bir dip veya tepeyi tespit etmeyi sağlayan beş göstergesinden biridir. Bir yukarı fraktalın teknik tanımı, en yüksek tepenin önünde ve arkasında daha düşük tepelere sahip iki çubuk içeren en az beş ardışık çubuktan oluşan bir seridir. Tersi konfigürasyon (en düşük seviyenin önünde ve arkasında daha yüksek düşük seviyelere sahip iki çubuğun bulunduğu beş çubukluk bir seri) aşağı fraktala karşılık gelir. Grafikte fraktallar Yüksek ve Düşük değerlere sahiptir ve yukarı veya aşağı oklarla işaretlenmiştir.