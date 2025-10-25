Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
IncFractalsOnArray - MetaTrader 5 için kütüphane
- Görüntülemeler:
- 27
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
CFractalsOnArray sınıfı, Fraktal göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Hiçbir hazırlık (başlatma) gerekmez.
Göstergenin OnCalculate() fonksiyonunda parametreli Solve() metodu çağrılır:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden elde edilen rates_total değişkeni;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() fonksiyonunun parametrelerinden prev_calculated değişkeni;
- double aDataHigh[] - gösterge hesaplaması için Yüksek veri içeren tampon;
- double aDataLow[] - göstergenin hesaplanması için Düşük veriler içeren tampon;
- double aUpper[] - üst fraktalları içeren tampon.
- double aLower[] - alt fraktalları içeren tampon.
- int BarsRequired() - gösterge hesaplaması için minimum çubuk sayısını döndürür;
- string Name() - gösterge adını içeren bir dize döndürür.
Test_FractalsOnArray.mq5 dosyası CFractalsOnArray sınıfını kullanma örneği içeren bir göstergedir. IncFractalsOnArray dosyası terminal veri klasörünün MQL5\Include\IncOnArray klasöründe bulunmalıdır (IncOnArray klasörü oluşturulmalıdır).
Fraktallar, Bill Williams ticaret sisteminin bir dip veya tepeyi tespit etmeyi sağlayan beş göstergesinden biridir. Bir yukarı fraktalın teknik tanımı, en yüksek tepenin önünde ve arkasında daha düşük tepelere sahip iki çubuk içeren en az beş ardışık çubuktan oluşan bir seridir. Tersi konfigürasyon (en düşük seviyenin önünde ve arkasında daha yüksek düşük seviyelere sahip iki çubuğun bulunduğu beş çubukluk bir seri) aşağı fraktala karşılık gelir. Grafikte fraktallar Yüksek ve Düşük değerlere sahiptir ve yukarı veya aşağı oklarla işaretlenmiştir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/659
3D_Oscillator_Signal göstergesi, trend yönünü veya 3D_Oscillator göstergesinden gelen bir ticaret sinyalini, trend veya ticaret yönünün renk göstergesi ile metin mesajları şeklinde çıkarır ve uyarılar veya ses sinyalleri verir.Linear Regression Line
Doğrusal Regresyon Hattı
CCHOOnArray sınıfı, Chaikin Volatilite (CHV) göstergesini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.Wave Weis Bar Gücü
WaveWeisBarForce, Weis Waves mantığına dayanan özel bir göstergedir. Hacmi yönlü dalgalar (boğa veya ayı) halinde biriktirir ve bunları yoğunluk seviyelerine sahip histogramlar olarak görüntüler. Boğa dalgaları: Açıktan Kirece kadar 4 yeşil seviye. Ayı dalgaları: Açıktan Kırmızıya kadar 4 kırmızı seviye. WaveMax (beyaz): her dalga içinde en yüksek hacme sahip çubuğu gösterir. WaveClimax (sarı): dalgalar boyunca biriken rekor hacmi vurgular. Bu gösterge, yatırımcıların hacim birikimi ve dalga yoğunluğuna göre piyasa baskısını görselleştirmelerine yardımcı olarak gün içi ve salınım analizini geliştirir.