ポケットに対して
ライブラリ

IncCHVOnArray - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
814
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incchvonarray.mqh (3.09 KB) ビュー
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
test_chvonarray.mq5 (2.86 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

CCHOOnArrayクラスは指標バッファでのChaikin Volatility指標 (CHV) 値の計算のために設計されています。.

使用法：

次のパラメータを持つInit()メソッドが指標のOnInit()関数で呼ばれます。

  • int aVPeriod- 指標の主要期間
  • int aSmPeriod- 指標の平滑化期間
  • ENUM_MA_METHOD aMethod-平滑化手法

Solve()メソッドは次のパラメータを使ってOnCalculate()関数で呼び出されます。

  • const int aRatesTotal- OnCalculate() 関数パラメータのrates_total変数
  • const int aPrevCalc - OnCalculate() 関数パラメータのprev_calculated変数
  • double aDataHigh[] - 指標計算に使われる高値のデータバッファ
  • double aDataLow[] - 指標計算に使われる安値のデータバッファ
  • double & aR[], - 中間補助バッファ
  • double & aRS[] - 中間補助バッファ
  • double & aCHV[] - 計算値バッファ

追加メソッド：

  • int BarsRequired()- 計算に必要なバーの最小数を返しま
  • string Name() - 指標名の文字列を返します

Test_CHVOnArray.mq5ファイルはCCHVOnArrayクラスを使用する指標の例です。IncCHVOnArrayファイルは端末データフォルダの MQL5\Include\IncOnArray (IncOnArrayフォルダは作成される必要があります）に位置しなければなりません。

Chaikin's volatility 指標は最高値と最安値の間の広がりを計算します。最大値と最小値との間の振幅に基づいて揮発性の値が判定されます。Average True Rangeと違い、 Chaikinの指標はギャップを考慮しません。

CCHVOnArrayクラスの使用例

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/671

