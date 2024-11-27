www.expforex.com La più grande vendita dell'anno!

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|MetaTrader (MetaTrader) için Tek Tıkla Ticaret Paneli (Expert Advisors). İşlemleri doğrudan grafikten yürütün, pozisyonları ve emirleri otomatik hesaplamalar ve grafik bilgileri ile hızlıca yönetin.
|VirtualTradePad One Click Trading Panel Satın Al
|MT4 (MT4) için Tek Tıkla Ticaret Paneli. İşlemleri grafikten veya klavyeden hızlıca gerçekleştirin, geliştirilmiş hız ve otomatik parametre hesaplamaları ile verimli ticaret.
|VirtualTradePad mt4 Extra Satın Al
|AI Sniper for MT5 (MT5): Gelişmiş stratejiler ve akıllı algoritmalarla ticaret potansiyelinizi maksimize eden akıllı, kendini optimize eden bir ticaret robotu. Kullanışlı ve fonksiyonel.
|Exp5 AI Sniper for MT5 Satın Al
|AI Sniper for MT4 (MT4): Gelişmiş algoritmalar ve stratejilerle verimli ticaret için tasarlanmış akıllı, kendini optimize eden bir ticaret robotu. Yenilikçi yönetim ve kullanıcı dostu arayüz.
|Exp4 AI Sniper for MT4 Satın Al
|COPYLOT CLIENT for MT5 (MT5): MT5-MT5 ve MT4-MT5 hesapları arasında işlemleri sorunsuzca kopyala. Yüksek hız ve güvenilir hata yönetimi ile güvenilir ve verimli bir kopyalayıcı.
|Exp COPYLOT CLIENT for MT5 Satın Al
|COPYLOT CLIENT for MT4 (MT4): MT4 ve MT5 hesapları arasında işlemleri, pozisyonları ve emirleri kopyala. Ticaret kopyalama için güvenilir ve verimli bir çözüm.
|Exp COPYLOT CLIENT for MT4 Satın Al
|Exp-TickSniper PRO FULL: MT4 (MT4) için yüksek hızlı bir tick scalper. Her döviz çifti için parametreleri otomatik olarak seçer ve optimize eder, ticaret verimliliğini artırır.
|Exp TickSniper PRO FULL Satın Al
|Exp TickSniper: MT4 (MT4) için hızlı bir tick scalper. Her döviz çifti için parametreleri otomatik olarak seçer, akıllı trailing ve averaging stratejileri kullanarak kayıpları minimize eder.
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|Exp5 The xCustomEA for MT5 (MT5): Özel göstergeler için evrensel bir ticaret danışmanı. Göstergeler sinyallerine dayalı strateji oluşturucu ticaret ve yerleşik fonksiyonlar. MT5 ve MT4 ile uyumlu.
|Exp5 The xCustomEA for MT5 Satın Al
|Exp4 The xCustomEA for MT4 (MT4): Özel göstergeler için evrensel bir ticaret danışmanı. Göstergeler sinyallerine dayalı strateji oluşturucu ticaret ve yerleşik fonksiyonlar. MT4 ve MT5 ile uyumlu.
|Exp4 The xCustomEA for MT4 Satın Al
|Exp THE X FULL: MT5 (MT5) için evrensel otomatik danışman. Standart göstergelerle çalışır, özelleştirilebilir sinyaller ve filtreler sunar, ayarlanabilir parametreler ve MT4 ile uyumludur.
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|Exp4 THE X FULL Universal EA for MT4 (MT4): Strateji oluşturucu, çoklu sinyaller ve filtreler, kapsamlı özelleştirme ve MT5 ile uyumlu kapsamlı bir ticaret danışmanı.
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|Profit or Loss Pad: MT5 (MT5) üzerinde toplam kar/zarara göre pozisyonları otomatik olarak kapatır, trailing özellikleri ile birlikte. Sanal stoplar, ayrı BUY/SELL yönetimi ve çoklu sembol desteği sunar.
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|CloseIfProfitorLoss with Trailing: MT4 (MT4) üzerinde kar/zarar hedeflerine göre pozisyonları otomatik olarak kapatır, trailing özellikleri ile birlikte. Sanal stoplar, ayrı BUY/SELL yönetimi ve çoklu sembol desteği içerir.
|CloseIfProfitorLoss with Trailing Satın Al
|Averager FULL: Kaybedilen pozisyonları ek işlemler açarak ortalama alan danışman. Trend ve trend karşıtı işlemler, trailing stoplar ve MT4 (MT4) için lot yönetimi içerir.
|Averager FULL Satın Al
|Exp Averager: Kaybedilen pozisyonları ortalama alan danışman. Trend ve trend karşıtı pozisyonlar, akıllı trailing stoplar ve MT5 (MT5) için kapsamlı lot yönetimi sunar.
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|Exp5 Duplicator: Önceden ayarlanmış sayıda işlemi/pozisyonu/sinyali MT5 (MT5) hesabınıza çoğaltan danışman. Manuel olarak veya başka bir danışman tarafından açılan tüm işlemleri kopyalar, lot artırmayı, özel SL/TP ve trailing stopları destekler.
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|Exp4 Duplicator: MT4 (MT4) üzerinde işlemleri ve pozisyonları çoğaltan danışman. Manuel olarak veya başka bir danışman tarafından açılan tüm işlemleri kopyalar, lot artırmayı, özel SL/TP ve trailing stopları destekler.
|Exp4 Duplicator Satın Al
|Exp SafetyLock PRO: Açık olan herhangi bir işlem için otomatik olarak karşıt emirler yerleştirerek işlemlerinizi ani piyasa ters dönüşlerinden korur. Esnek bekleyen emirler ve koruyucu kilitlerle risk yönetimini geliştirir.
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|Exp5 Swing PRO for MT5 (MT5): Karşıt bekleyen emirler ve lot artırma ile swing tabanlı ticaret stratejisi. Forex, hisse senetleri ve emtia ticareti için kârları yakalar ve riskleri minimize eder.
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|Exp Swing: Alternatif bekleyen emirler ve lot artırma ile Swinger stratejisini uygulayan ÜCRETSİZ danışman. Verimli ticaret için otomatik ve manuel işlem yönetimini destekler.
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|Exp COPYLOT MASTER for MT4 (MT4): MetaTrader 4 için ÜCRETSİZ ticaret kopyalayıcı. MT4 ve MT5 hesapları arasında işlemleri, pozisyonları ve emirleri yüksek hız ve güvenilir hata yönetimi ile kopyalar.
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|Exp5 COPYLOT MASTER for MT5 (MT5): MetaTrader 5 ve MT4 için ÜCRETSİZ ticaret kopyalayıcı. Herhangi bir hesap arasında Forex işlemlerini kolay kurulum ve yapılandırma ile kopyalar.
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|Exp Assistant 5: Stop Loss, Take Profit, trailing stops ve breakeven seviyelerinin otomatik ayarlanması için ÜCRETSİZ danışman. Pozisyonları grafikteki kontrol paneli aracılığıyla kolayca yönetir.
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|Exp Assistant 4: Stop Loss, Take Profit, trailing stops ve breakeven seviyelerinin otomatik yönetimi için ÜCRETSİZ danışman. Grafikteki panel üzerinden kolay kontrol sağlar.
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|Exp5 Tester PAD for Strategy Tester (Strategy Tester): MT5'nin Strategy Tester'ında manuel strateji testi için ÜCRETSİZ utility. Görselleştirme grafikleri üzerinde tek tıklamayla ticaret ve kapsamlı simülasyon araçları içerir.
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|Exp4 Tester PAD for Strategy Tester (Strategy Tester): MT4'nin Strategy Tester'ında manuel strateji testi için ÜCRETSİZ utility. Ticaret simülasyonu ve performans analizi için gelişmiş özellikler sunar.
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|Ind5 Extra Report Pad: MT5 (MT5) için ÜCRETSİZ istatistik paneli. Grafikte ticaret hesabınızın gerçek zamanlı analizini sağlar, çoklu döviz ticaretini destekler ve kârlılık analizini basitleştirir.
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|Ind4 Extra Report Pad: MT4 (MT4) için ÜCRETSİZ istatistik paneli. Grafikte ticaret hesabınızın gerçek zamanlı analizini sağlar, çoklu döviz ticaretini destekler ve kârlılık analizini basitleştirir.
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|Exp Tick Hamster MT5 (MT5): Otomatik parametre optimizasyonu ile danışman. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için tasarlanmış, manuel ayar olmadan ticareti basitleştirir ve stresiz ticaret sağlar.
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