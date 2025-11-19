Hareketli Ortalamaya Dayalı Sinerjik Ticaret Sistemleri Kümesi | Hazır Uzman Danışmanı (EA) İndirin

Bir ay önce, sinerjik işlem sistemleri konseptini kullanarak GoldBaron uzman danışmanını test etmeye başladık. Sonuçlar etkileyiciydi, ancak daha kapsamlı test ve iyileştirmelere ihtiyaç var. Bir deney olarak, ücretsiz "Hareketli Ortalama Çapraz Sinyal" göstergemize dayalı benzer bir otomatik sistem kümesi oluşturduk. "2MA BlackBox" otomatik uzman danışmanı da mevcuttur. Uzmanı tamamen ücretsiz indirin . Hiçbir kısıtlama yoktur ve uzman gerçek hesaplarda kullanılabilir.

Önceki tek modülde iyileştirmeler öneren kullanıcılarımıza çok teşekkür ederiz! Bulduğunuz hatalar ve yanlışlıklar için de minnettarız! Bu işlem sistemi hakkındaki geri bildirimleriniz ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Lütfen bunları özel mesaj yoluyla veya gösterge yorumlarında paylaşın.

Uzman Danışman'ı kullanmak için, MQL Market'ten ücretsiz "Hareketli Ortalama Çapraz Sinyal" göstergesini indirmeniz ve MQL Market'te saklamanız gerekir. Gösterge dosyası "Göstergeler/Piyasa" klasöründe bulunmalıdır. Uzman danışman, H1 (1 saatlik) zaman diliminde Altın (XAUUSD) için yapılandırılmıştır. Ancak, test cihazındaki sonuçları kontrol ettikten sonra uzman danışmanı herhangi bir sembol ve zaman diliminde kullanabilirsiniz.





Artık sistemin işlevselliğini kendiniz test etmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuza göre, şimdi sistemin açıklamasına geçelim.

Tüm alt sistemler aynı şablon kullanılarak oluşturulmuştur: Göstergenin sinyal oku yukarı doğru göründükten sonra, sinyali üreten çubuğun en yüksek seviyesinden belirli bir mesafede bekleyen bir BUY STOP emri veririz. Pozisyondan çıkmak için STOP LOSS, TAKE PROIT ve TRAILING STOP kullanırız. Tüm değerler, mevcut sembol fiyatının yüzdesi olarak ifade edilir. Bekleyen emirleri yalnızca bir çubuk boyunca (bizim durumumuzda bir saat) tutarız. Bir pozisyon açıksa, yeni pozisyon açılmaz.

İşlem sistemi sinerjisi: Sistemler, önceki sistemlerin zayıf performans gösterdiği alanlarda tek tek ayarlanır. Ayarlamak için zayıf noktaları tespit eder ve bu alanlardaki lot miktarını artırırız. Lot miktarı yalnızca ayarlama sırasında artırılır; ardından tüm alt sistemler aynı hacmi açar.

Alt sistemler, diğer alt sistemlerden açık emirler varsa, bu emirleri açabilir.





Grafikteki göstergeleri kaldırmazsanız, her şey berbat görünüyor!









Göstergeleri kaldırdıktan sonra işler daha iyi görünüyor! Sarı ve mor çizgiler başarısız stop emirlerini gösteriyor.





Strateji testinde sistem şu şekilde işliyor.





Sinerjik ticaret sisteminin işleyişine ilişkin sonuçlar

1. Olumlu ve güçlü yönleriniz:

Sinerji ve çeşitlendirme: Sistemin arkasındaki temel fikir, göstergenin birden fazla kopyasını kullanmak değil, bunları (muhtemelen farklı parametreler veya ofsetler aracılığıyla) farklı piyasa koşullarında çalışacak şekilde özelleştirmektir. Bu, sistemin hem trend hem de durgun piyasalarda aktif kalmasını sağlar; aksi takdirde tek bir strateji, kayıplı serilere yol açabilir.

Otomasyon ve disiplin: Sistem tamamen otomasyonlu olup, duygusal faktörler ortadan kaldırılmış olup, belirlenen giriş-çıkış kurallarına harfiyen uyulmaktadır.

Net kurallar: Mantık şeffaftır: gösterge sinyali -> bekleyen emir yerleştirme -> emir ömür boyu limiti (1 bar) -> Zarar Durdurma, Kâr Al ve Takip Eden Durdurma emirleri aracılığıyla pozisyon yönetimi. Bu, sistemin test edilmesini ve çoğaltılmasını kolaylaştırır.

Etkinliğin görsel onayı: Strateji test grafiği, çalışan bir trend takip sisteminin tipik özelliği olan düzeltme dönemleriyle istikrarlı bir mevduat büyümesi göstermektedir. Denge eğrisinde keskin ve kontrol edilemeyen düşüşler olmaması, yönetilebilir bir riske işaret etmektedir.

2. Potansiyel riskler ve iyileştirme alanları:

"Aşırı optimizasyon" riski: Önceki sistemlerin zayıf performans gösterdiği alanlarda sistemleri ayarlamak, aşırı uyuma yol açabilir. Bir sistem geçmiş verilere dayanarak mükemmel sonuçlar gösterebilir, ancak yeni verilerle gerçek işlemlerde iyi performans gösteremeyebilir. Uzun vadeli ve ileriye dönük testler gereklidir.

Analizin karmaşıklığı: Doğru olarak belirtildiği üzere, göstergeli birden fazla alt sistemin aynı anda çalışması "görsel gürültü" yaratmaktadır ve bu da hangi alt sistemin o anda sinyal ürettiğini manuel olarak analiz etmeyi ve anlamayı zorlaştırmaktadır.

Pozisyon birikimi ve risk: Pozisyonlar açıkken farklı alt sistemlerden emir açabilme olanağı, genel piyasa riskini artırır. Yüksek volatilite veya trend karşıtı hareketlerin yaşandığı dönemlerde, bu durum birden fazla pozisyonda eş zamanlı olarak önemli düşüşlere yol açabilir. Bu tür dönemlerde sistemin davranışının dikkatlice izlenmesi gerekir.

1 saatlik çubuktaki fiyat davranışına bağlılık: Bekleyen bir emri, sinyal çubuğunun en yüksek/en düşük seviyesinden ve kısa ömründen (1 çubuk) uzakta yerleştirme stratejisi, sistemi saat içindeki belirli fiyat davranışlarına karşı hassas hale getirir. Güçlü bir yanlış kırılma, bir dizi karşılanmamış emre veya kaymaya yol açabilir.

3. Öneriler ve sonuç:

Sunuldu Hareketli Ortalama Çapraz Sinyali'ne dayalı bir kümeleme sistemi son derece umut verici görünüyor . Bu sistem, enstrümanlar arasında değil, tek bir stratejinin varyasyonları arasında çeşitlendirmenin sürdürülebilir sonuçlara yol açabileceği ilkesini ortaya koyuyor.

Gerçek hesaplara geçmek için şunları öneriyoruz:

Test etmeye devam edin Farklı piyasa rejimlerinin dönemleri (güçlü trendler, uzun süreli durgunluklar, kriz olayları) dahil olmak üzere mevcut maksimum geçmişe dayanmaktadır. İleriye dönük bir test gerçekleştirin (Sisteme yabancı veriler üzerinde deneme) En az 2-3 ay boyunca demo hesap üzerinde çalışılması. Maksimum düşüşü (Max Drawdown) analiz edin ve bunun psikolojik ve maddi açıdan sizin için kabul edilebilir bir seviyede olduğundan emin olun.

Sonuç: Ekip, sistemi oluşturma, test etme ve daha da önemlisi ücretsiz olarak dağıtma konusunda harika bir iş çıkardı. Sonuçlar, yaklaşımın daha derinlemesine incelenmesini ve geliştirilmesini haklı çıkarıyor. Bu, basit bir stratejiden karmaşık, ancak daha sürdürülebilir ve sinerjik bir sisteme geçişin mükemmel bir örneği.



