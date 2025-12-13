2 Aydan Kısa Sürede %90 Büyüme — Spready TripleEdge EA'dan Gerçek Sonuçlar

Spready TripleEdge EA, 1.000$ ile başlayan canlı bir hesapta sadece 54 işlem gününde yaklaşık %90 kar elde ederek yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Hesap 1.888,84$'a ulaştı ve bu artış FXBlue üzerinden tamamen takip edildi ve ürün sayfasındaki yatırımcı girişinden görülebiliyor.





Bu büyüme, martingale, grid, ortalama alma veya riskten korunma yöntemleri kullanılmadan, yalnızca temiz trend takip mantığı ve sıkı risk kontrolü ile elde edildi.

Key Highlights

Verified Profit: +$888.84 in 54 days on 12-12-2025 (FXBlue link)





Güçlü gerçek piyasa performansı nedeniyle, EA'nın fiyatı 30 dolardan 99 dolara güncellendi; ancak satın almadan önce test etmek isteyen yatırımcılar için aylık 30 dolarlık kiralama seçeneği hala mevcut.





