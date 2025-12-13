Gerçek hesabın analizi. "GoldBaron" stratejisindeki şüpheli alt sistemler





"S5" alt sistemi garip görünüyor. Kar alma seviyesi, zarar durdurma seviyesinden 10 kat daha büyük. Zarar durdurma seviyesinin çok küçük olması nedeniyle, kazançlı işlem sayısı ihmal edilebilir düzeyde.



Kar alma işlemi ancak güçlü, patlayıcı ve geri çekilme içermeyen bir hareketle gerçekleştirilebilir. Hassas bir takip eden stop loss biraz yardımcı olur. Ekran görüntüsündeki işlemin stop loss'a takılıp kalacağını düşünüyorum.



Gereksiz sistemlerle fazladan spread ödemek ve varyansı çarpıtmak istemiyorum. Ancak diğer sistemlerle birleştirildiğinde, "S5" tüm küme için iyi bir koruma sağlıyor.