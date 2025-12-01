Hareketli Ortalamalar: Avantajları ve Dezavantajları

Hareketli Ortalama (MA), teknik analizin temel taşlarından biridir. Belirli bir periyotta fiyat verilerini yumuşatarak yatırımcıların trendleri ve potansiyel dönüş noktalarını görmesine yardımcı olur. Ancak popüler olmasına rağmen kesinlikle kusursuz değildir. Şimdi temel güçlü ve zayıf yönlerini inceleyelim.





Avantajlar



Basitlik: Başlangıç seviyesindekiler için bile anlaşılması ve uygulanması kolaydır.

Trend Belirleme: Piyasa trendinin yönünü açıkça gösterir.

Gürültü Azaltma: Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını filtreler ve fiyat hareketini daha akıcı bir şekilde sunar.

Yaygın Tanınırlık: Milyonlarca yatırımcı tarafından kullanılır; bu da piyasa analizi ve algoritmik mantık için ortak bir referans noktası haline gelmesini sağlar.

Dezavantajlar



Doğası gereği gecikmeli: Geçmiş fiyatlara dayandığı için yeni hareketlere yavaş tepki verir.

Yatay piyasalarda yanlış sinyaller: Aralık içinde hareket eden piyasalarda alış/satış sinyalleri tetikleyebilir ve bu da zarara yol açabilir.

Tahmin yeteneği yoktur: Geçmişi yansıtır — geleceği öngörmez.

Ayarlarla yüksek oranda hassastır: 20 periyotluk bir MA, 200 periyotluk bir MA’dan çok farklı davranır; yanlış seçimler yanıltıcı olur.

Aşırı volatilite sırasında başarısız olur: Fiyat boşlukları ve ani sıçramalar ortalamayı bozar ve güvenilirliğini düşürür.

Evrensel değildir: Tek bir ayar, tüm varlıklar veya zaman dilimleri üzerinde iyi çalışmaz.





