"Her Zaman Pozisyonda" stratejisi kullanılarak trend göstergelerinin etkinliğinin belirlenmesi

Sorunun özü



Piyasada çok sayıda trend göstergesi mevcut, ancak ne yazık ki bunların çoğu sadece görsel şölenlerden ibaret. Bu tür göstergeler, bir yatırımcıya piyasa karşısında istatistiksel bir avantaj sağlayamaz; aksine, işlemlerine kaos ve kayıplar katarlar.





Ne yapılması gerekiyor?



En iyi yaklaşım, gereksiz tüm göstergeleri araç setinizden çıkarmak ve yalnızca gerçekten işe yarayanları tutmaktır. Bu sayede alım satım daha doğru hale gelecek ve hesap bakiyenizin beklenen varyansı önemli ölçüde azalacaktır.

Özetle: Daha iyi ve cüzdanınız için daha az riskle işlem yapabileceksiniz.

Hesabınız daha istikrarlı bir şekilde büyüyecek;

Dengenizde ani düşüşler veya yükselişler yaşama olasılığınız azalacaktır;

Yakın gelecekte hesabınızda ne kadar para olacağını tahmin etmeniz daha kolay olacak.



Nasıl yapılır?

Trend göstergelerini test etmenin en basit, ancak en etkili yolu "Her Zaman Pozisyonda Kalma" stratejisidir: Göstergenin trendi değiştiğinde, pozisyonu kapatır ve hemen ters yönde bir pozisyon açarız.

Bu, AceTrend göstergesinin grafikteki görünümüdür.



Göstergeyi en az 10 yıllık bir geçmiş verisiyle test edin. Test grafiğine bakın ve kendinize sorun: Gerçekten buna katılmak istiyor muyum?



AceTrend göstergesinin GBPUSD döviz çifti üzerinde 2008-2026 dönemi boyunca test edilmesi.

Pek iyi görünmüyor mu?! Ama bu yine de çok iyi bir sonuç. Bu basit stratejiyi kullanarak göstergelerinizi test edin...



Trend göstergelerini test etmek için daha gelişmiş kavramlar da mevcuttur. Örneğin, ben "En İyi Trend Göstergeleri RBTI derecelendirmesi"ni kullanıyorum.

📊 Özet: "Güzel resimlerden" sistematik ticarete

Dün ve önceki gün iyi giriş noktaları gösteren "güzel" bir gösterge aramak yerine, daha uzun bir süre boyunca testler yapın. Bu size çok fazla stres, para ve zaman kazandıracaktır!



