Altın Alım Satım Sistemi (XAUUSD| / Hazır Danışman'ı indirin (EA)

Şu anda Altın (XAUUSD) için güçlü bir işlem sistemi üzerinde çalışıyoruz. Sistem, fiyat dinamiklerine ve evrensel Hareketli Ortalama Çapraz Sinyal göstergesine dayanmaktadır. Sistem, birbirini tamamlayan ve güçlendiren birden fazla modülden oluşacaktır. Bu yazıda, uzun vadeli işlemler için bir modül paylaşmak istiyoruz. Otomatik uzman danışman tamamen ücretsiz olarak indirilebilir . Bu işlem sistemi hakkındaki geri bildirimleriniz ve görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Lütfen özel mesaj yoluyla veya göstergenin yorum bölümünden bizimle iletişime geçin.





Uzman Danışman'ı kullanmak için, MQL Market'ten ücretsiz "Hareketli Ortalama Çapraz Sinyal" göstergesini indirmeniz ve MQL Market'te saklamanız gerekir. Gösterge dosyası "Göstergeler/Piyasa" klasöründe bulunmalıdır. Uzman danışman, H1 (1 saatlik) zaman diliminde Altın (XAUUSD) için yapılandırılmıştır. Ancak, parametreleri özelleştirerek uzman danışmanı herhangi bir sembol ve zaman diliminde kullanabilirsiniz.





Artık ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuza göre, şimdi ticaret sisteminin kendisini açıklamaya geçelim.

Göstergenin sinyal oku yukarı doğru göründükten sonra, sinyali üreten çubuğun en yüksek seviyesinden belirli bir mesafede bekleyen bir BUY STOP emri veririz. Pozisyondan çıkmak için STOP LOSS, TAKE PROIT ve TRAILING STOP emirlerini kullanırız. Tüm değerler, mevcut sembol fiyatının yüzdesi olarak ifade edilir. Bekleyen emirleri yalnızca bir çubuk boyunca (bizim durumumuzda bir saat) tutarız. Açık bir pozisyon varsa, yeni pozisyon açılmaz.

A_SATIN_AL_Seviyesi = 0.1;

A_BUY_StopLoss = 0,5;

A_ALIM_Kâr Al = 2.9;

A_BUY_TrailingStop = 1,5;



Ekran görüntüsünde sarı çizgilerle gösterilen bekleyen giriş emirleri gösterilmektedir.





İşte işlem açmaya ilişkin birkaç örnek daha









Bu sistemin 2013-2025 döneminde sabit bir lot kullanılarak işletilmesinin sonuçları













Bu uzun vadeli işlem modülü, daha büyük bir işlem sisteminin iyi yapılandırılmış ve şeffaf bir bileşenidir. Temel özellikleri şunlardır:





1. Mantığın Açıklığı ve Basitliği:

Sistem, açık ve yaygın olarak kullanılan bir gösterge olan hareketli ortalama kesişimi üzerine kurulmuştur ve bu da mantığını her seviyedeki yatırımcıya erişilebilir hale getirir.

Eylem algoritması kesin olarak tanımlanmıştır: sinyal oku -> bekleyen bir Buy Stop emri yerleştirme -> Stop Loss, Take Profit ve Trailing Stop aracılığıyla pozisyon yönetimi.

2. Disiplinli Yaklaşım:

Bekleyen emirleri kullanmak, yalnızca fiyatın istenilen yönde hareket ettiğini doğruladığında piyasaya girmenizi sağlar, böylece öznelliği ve duygusallığı en aza indirir.

Önceden belirlenmiş koruma emirlerinin (SL, TP) ve kar alma mekanizmasının (Trailing Stop) varlığı, yetkin bir risk yönetiminin işaretidir.

3. Optimizasyon ve Sınırlamalar:

Bekleyen bir emrin ömrünü bir çubukla (1 saat) sınırlamak, kısa vadeli momentumun kuruması durumunda emirlerin "askıda kalmasını" önleyen önemli bir kuraldır.

Emir parametreleri (açılış seviyesi, SL, TP, Trailing) fiyatın yüzdesi olarak ifade edildiğinden, sistem altın piyasasının oynaklığına uyum sağlayabilir.

4. Daha Fazla Geliştirme Potansiyeli:

Bunun birbirini destekleyen birçok modülden sadece biri olması, ciddi ve sistem odaklı bir yaklaşımın göstergesidir. Bu modül, verimliliği artırmak için filtreler ve diğer stratejilerle daha da genişletilebilecek sağlam bir temel oluşturabilir.





Daha ileri değerlendirme için temel sorular:

Test sonuçları: 2013-2025 dönemi performansına ilişkin açıklama umut verici görünüyor. Sisteme tam olarak güvenmek için ayrıntılara ihtiyaç var: bakiye tablosu, maksimum düşüş, kâr faktörü ve işlem sayısı.

Riskler: Tek bir göstergeye dayalı her sistem düşük verimlilik dönemleri (düz, yanlış kırılmalar) yaşayabilir.





Sonuç: Bu modül bir gösteridir Otomatik alım satıma düşünceli ve disiplinli bir yaklaşım . Net giriş ve çıkış kuralları sunması büyük bir avantaj. Sistemin bir bütün olarak başarısı, kalan modüllerin kalitesine ve güvenilirliğine ve çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğine bağlı olacaktır.





