XAUUSD için uç noktaların kırılması üzerine trend ticaret sistemi | Hazır bir danışman indirin

Pozisyon açma: Herhangi bir trend göstergesini (ben "AceTrend" göstergesini kullanıyorum) alın ve trendlerinin en yüksek ve en düşük noktalarına zikzak çizin. Önceki en yüksek noktada uzun pozisyon, önceki en düşük noktada ise kısa pozisyon açacağız. Pozisyonu açmak için bekleyen stop emirlerini kullanacağız.

Pozisyon kapatma ve izleme: KAYIP DURDUR, KÂR AL ve İZLEYEN DURDUR emirlerini kullanacağız. Tüm değerler, mevcut sembol fiyatının yüzdeleri olarak ifade edilir. Trend tersine dönene kadar bekleyen emirleri tutacağız.

EA'yı indirin: https://c.mql5.com/6/986/GoldBaron_S6.ex5