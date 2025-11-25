XAUUSD için uç noktaların kırılması üzerine trend ticaret sistemi | Hazır bir danışman indirin

Ticaret sistemleri de insanlar gibi sabit kalamaz. Ya gelişirler ya da gerilerler!
Bir işlem sistemini geliştirmek ve sürekli olarak geliştirmek, benim için sadece teknik bir görev değil, aynı zamanda bir yatırımcı olarak kişisel bir meydan okumadır. Her stratejiyi, gözlemlenmesi, gerçek dünya koşullarında test edilmesi ve zayıf yönlerini belirleyip güçlendirerek bilinçli olarak iyileştirilmesi gereken canlı bir organizma olarak görüyorum. Bir ay önce, altın için bir küme işlem sistemi için canlı testler başlattım. Şimdi, yeni işlem sistemleri ekleyerek işlem botunun zayıf yönlerini genişletiyorum.
XAUUSD için aşırılıkları kırmak için trend tabanlı bir ticaret sistemi
Pozisyon açma: Herhangi bir trend göstergesini (ben "AceTrend" göstergesini kullanıyorum) alın ve trendlerinin en yüksek ve en düşük noktalarına zikzak çizin. Önceki en yüksek noktada uzun pozisyon, önceki en düşük noktada ise kısa pozisyon açacağız. Pozisyonu açmak için bekleyen stop emirlerini kullanacağız.
Pozisyon kapatma ve izleme: KAYIP DURDUR, KÂR AL ve İZLEYEN DURDUR emirlerini kullanacağız. Tüm değerler, mevcut sembol fiyatının yüzdeleri olarak ifade edilir. Trend tersine dönene kadar bekleyen emirleri tutacağız.
EA'yı indirin: https://c.mql5.com/6/986/GoldBaron_S6.ex5
Bu fikrin bir gelişimi olarak, trend göstergesi " Hareketli Ortalama Çapraz Sinyali "ni kullanmayı denemek mantıklıdır.
Sistem en yüksek stabiliteyi göstermekte olup, düzenli trend takip girişleriyle uyumlu bir şekilde birleşmektedir.