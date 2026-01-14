Trend yönüne girmenin oldukça karlı bir yolu

Eğer bir trend başlamışsa ve biz hala piyasanın dışındaysak ne yapmalıyız? Elbette bir sonraki trendi bekleyebiliriz, ancak iyi bir trendin ardından genellikle uzun bir konsolidasyon dönemi gelir. Ya da daha etkili bir yaklaşım benimseyebiliriz: iyi, yüksek getirili bir giriş noktası bulup zaten hızlanan para trenine katılabiliriz.





Piyasaya girmenin basit ama etkili bir yolu olan "Gölgenin Dokunuşu" formasyonuyla tanışın.



Gerekli araçlar: 2 hareketli ortalama ve bir Japon mum grafiği.

Satın alımlar için giriş kuralları: 1) Hızlı ortalama, yavaş ortalamadan daha yüksektir. 2) Mum çubuğu hareketli ortalamaların üzerinde açıldı. 3) Çubuğun en düşük noktası hızlı hareketli ortalamanın altında. 4) Mum çubuğu hızlı hareketli ortalamanın üzerinde kapanır. 5) Mumun gölgesi gövdesinden daha büyüktür. 6) Ek teyit için, sinyali üreten çubuğun en yüksek noktasının kırılmasını bekleyin. 7) Zarar durdurma emri, sinyali oluşturan çubuğun minimum değerine ayarlanabilir.

Gördüğünüz gibi, koşullar basit, ancak sinyal filtreleme kalitesi çok yüksek.

Satış kuralları ise tamamen zıt.





Kolaylık sağlamak amacıyla, bu giriş modelini evrensel çift hareketli ortalama göstergem olan " Hareketli Ortalama Kesişim Sinyali"ne ekledim. Göstergeyi MQL Market'ten tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.





Sonunda



"Gölgeye Dokunma" formasyonu, yatırımcıların en çok kafa karıştıran sorularından birine etkili ve mantıklı bir cevaptır: "Ya trend sizi beklemeden ilerlerse?" Panikleyip piyasayı kovalamak veya pasif bir şekilde bir sonraki fırsatı beklemek yerine, bu strateji disiplinli bir yaklaşım sunar.

Gücünün üç temel unsurunda yatmaktadır:

Filtrasyon. Desen kuralları sadece bir sinyal değil, çok seviyeli bir filtredir. Genel trendi (hareketli ortalamaların konumu), çubuk içindeki hareket dinamiklerini (kırılma ve tersine dönüş) ve momentumun gücünü (uzun gölge) dikkate alırlar. Bu, sinyallerin kalitesini önemli ölçüde artırır. Mantık. Bu model, büyüme olgusunun kendisini yansıtmaz, ancak trend içindeki düzeltme — Piyasanın kısa bir süreliğine "dinlendiği" ancak trendin gücünün hızlı bir toparlanmayla teyit edildiği bir an. Bu, zaten oluşmuş bir harekete daha uygun bir fiyattan girmenizi sağlar. Sadelik ve çok yönlülük. Sadece iki gösterge ve mum grafiği analizi kullanılarak geliştirilen bu strateji, yeni başlayanlar için bile erişilebilir kalırken, kuralları satış piyasası için de aynı olduğundan her piyasaya uygulanabilir.

Ancak şunu hatırlamak önemlidir: hiçbir strateji tek başına işe yaramaz. "Gölgeye Dokunma" stratejisi, belirgin trend hareketleri sırasında en etkilidir ve yatay hareket veya yüksek volatilite dönemlerinde yanlış sinyaller üretebilir. Bu nedenle, hacim analizi ve önemli destek/direnç seviyeleriyle desteklenen kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak kullanılmalıdır.

Dolayısıyla, bu kalıbı iyice kavradığınızda, sadece bir giriş noktası değil, aynı zamanda... stratejik avantaj — Başkaları çoktan arkasından el sallarken bile sakin ve kendinden emin bir şekilde "hızlanan para trenine binebilme" yeteneği.







