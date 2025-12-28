Modern göstergeleri kullanarak ortalamayı hesaplama | Hazır ücretsiz EA'yı indirin

Ortalama alma yöntemine dayalı işlem sistemleri hakkında istediğiniz kadar olumsuz konuşabilirsiniz, ancak bunlar yine de sinyal servislerinin ve MQL Market vitrinlerinin en üst sıralarında düzenli olarak yer alıyor. Bunun en büyük nedeni, çoğu insanın klasik işlem biçimine (uzun süreli düşüşler, aylarca yeni bir zirveye ulaşamama) uygun olmamasıdır. Tüm yatırımınızın riskine bakılmaksızın, her gün yeni bir hesap bakiyesi maksimumu görmek çok daha tatmin edicidir. Bir şekilde, "Ortalama alma" bir sermaye yönetimi stratejisi olarak 2026'da hala çok canlıdır.





Bir yıl önce, gösterge koleksiyonumu düzenlemeye karar verdim. Bu süreçte, birçok aracın tek bir göstergede birleştirilmesi gerektiği ortaya çıktı. İşte böylece en çok işlevli ve güçlü çift hareketli ortalama göstergesi doğdu: Hareketli Ortalama Kesişim Sinyali . MQL topluluğu hepimize çok şey veriyor ve onu geliştirmek ortak hedefimiz! Gösterge ücretsiz olarak kullanılabilir: https://www.mql5.com/en/market/product/148478









Ortalama alma ve Hareketli Ortalama Kesişim Sinyali'ni birleştirmeye ancak şimdi fırsat buldum. Uzman danışman henüz başlangıç aşamasında ve sadece uzun pozisyonlar açıyor. Ancak bu kombinasyonun potansiyeli şimdiden açıkça görülüyor. GBPUSD H1 için parametreleri ayarladım. Avantajları arasında 50 dolarlık çok küçük bir depozito ile başlamak ve bir haftadan kısa bir süre boyunca yeni bir zirve olmaması yer alıyor.









Uzman Danışmanı kullanmak için, MQL Market'ten ücretsiz "Hareketli Ortalama Kesişim Sinyali" göstergesini indirmeniz ve MQL Market'te saklamanız gerekmektedir. Gösterge dosyası "Indicators/Market" klasöründe bulunmalıdır. Uzman danışman, H1 (1 saatlik) zaman diliminde İngiliz Sterlini (GBPUSD) için yapılandırılmıştır. Ancak, parametreleri kendiniz ayarlayarak uzman danışmanı herhangi bir sembol ve zaman diliminde kullanabilirsiniz.







Ortalama alma konusunda yeni ve umut vadeden yaklaşımlar



Aynı zamanda, pozisyon hacmini artırmak için çeşitli yeni modeller geliştirildi. Uzman danışmandaki "GridMode" parametresi bundan sorumludur.

"GridMode" = 0 – eski klasik yöntem, burada bir serideki her yeni pozisyon artan bir hacimle açılır. Hacim çarpanı "KLot" parametresiyle belirlenir .

"GridMode" = 2 - yeni bir gelişme!!! Bir dizi emir için TakeProfit, trend dönüş seviyesinde yüzde olarak ayarlanır. Hacim buna göre hesaplanır. Mesafe, " TP_Grid" parametresi kullanılarak ayarlanır.







"Ortalama Alma + Hareketli Ortalama Çapraz Sinyali" projesi hakkındaki sonuçlar



Sunulan proje, grid ticareti yaklaşımının evrimini açıkça göstermekte ve onu riskli bir rulet oyunundan daha sistematik bir metodolojiye dönüştürmektedir. İşte başlıca noktalar:

Klasik ticaret yöntemlerine karşı psikolojik zafer. Ortalama alma yönteminin kalıcılığının temel nedeni matematiksel üstünlüğü değil, bir yatırımcının temel psikolojik ihtiyacını karşılamasıdır: düzenli hesap büyümesi görmek. Uzman, "bir haftadan kısa sürede yeni bir zirve olmadan bir dönem" vaat ederek doğrudan buna hitap eder ve istediklerini analitik bir temele dayalı "yasal" bir şekilde elde etmenin yolunu sunar. Ortalama alma, bir strateji olmaktan çıkıp bir araç haline geliyor. Bu, en önemli kavramsal atılımdır. Belirli aralıklarla körü körüne emir açmak yerine, Hareketli Ortalama Kesişim Sinyali göstergesinin temel sinyali . Ortalama alma, günümüzde bir sermaye yönetimi taktiğidir. içeri Trend ticareti, düzeltme sırasında pozisyonu güçlendirmeyi ve karlılığı hızlandırmayı amaçlar. Bu, sistemin beklenen getirisini değiştirir. Yenilikçi yöntem Izgara Modu = 2 - "Akıllı" ortalama alma. Bu sadece yeni bir seçenek değil, otomatik risk yönetimine doğru atılmış bir adımdır. Belirli bir kar alma seviyesi ( TP_Grid ) için algoritmik hacim seçimi bir girişimdir. Çıkış senaryosunu önceden hesaplayın Tüm şebeke için geçerlidir. Bu yaklaşım , belirli piyasa koşulları (beklenen geri çekilme) için mevduat kullanımını optimize etmeyi amaçladığı için, klasik geometrik büyümeden (GridMode = 0) potansiyel olarak daha etkilidir . Erişilebilirlik ve sinerji. Ücretsiz, güçlü bir gösterge ile minimum 50$ depozito gerektiren bir uzman danışmanın birleşimi, düşük bir giriş engeli oluşturuyor. Bu, çok çeşitli yatırımcıların hibrit yaklaşımı pratikte test etmelerine olanak tanıyor ve bu da topluluğun gelişimi için değerli. Gelecek ve büyüme alanları. Şunlarla muazzam bir potansiyel ortaya çıkarılacak: Ek Satışlar için simetrik mantık .

Uygulama dinamik koruma seviyeleri (Örneğin, gösterge sinyali ters yönde olduğunda şebekeyi kapatmak gibi).

Uzatılmış modlar GridMode , oynaklığı (ATR) dikkate alarak.



