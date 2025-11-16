🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: Forex ticaretindeki ortağınız!

⏰ Duygular yüzünden para kaybetmeyi bırakın! Risk yönetimini profesyonel bir algoritmaya emanet etme zamanı geldi.

Bu durumu hayal edin: Piyasa pozisyonunuza karşı ani hareket ediyor ve siz uyuyorsunuz, çalışıyorsunuz veya ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Yaygın bir durum mu? Auto Risk Manager Pro ile artık hayır!

💡 Risk yönetiminde devrim niteliğinde yaklaşım

🛡️ 24/7 otomatik sermaye koruması

✅ Bilgisayar başında olmasanız bile çalışır

✅ Kesin kar hedefleri — doğru zamanda kazanç sağlama

✅ Katı zarar limitleri — kritik kayıpları durdurma

✅ Çoklu döviz desteği — her araçla çalışır

✅ Grafik pencerelerini kapatır (ve tüm expert advisor’ları kapatır)

📊 Kullanım sonuçları:

⏱️ Pozisyon takibini haftada 15 saatten fazla azaltır

📈 Ticaret disiplinini artırır

🎯 Fonksiyonlar ve ayarların detaylı görünümü

🎨 Kullanıcı dostu kontrol paneli

🎨 Kontrol Paneli Ayarları

PanelColor = clrDarkSlateGray; // panel rengi PanelX = 10; // grafiğin sol kenarından mesafe PanelY = 60; // grafiğin üst kenarından mesafe

Panel avantajları:

📱 Bakiye, equity ve karı gerçek zamanlı takip

⚡ Kar hedeflerini anında ayarlama — EA’yı yeniden başlatmadan

📊 Konumu kolayca ayarlama — tarzınıza uygun

⚠️ Gelişmiş risk yönetimi parametreleri

⚙️ Risk Yönetimi Ayarları

Work = false/true; // aracı aç/kapat Profit_Percent = 3; // toplam kar yüzdesi (ulaşıldığında tüm pozisyonlar kapanır) Loss_Percent = -3; // toplam zarar yüzdesi DeleteStopLimitOrders = true/false; // bekleyen emirleri sil CloseOrders = true/false; // koşullar oluştuğunda pozisyonları kapat CloseChart = false/true; // grafikleri kapat Slippage = 50; // kayma TimerSecond = 1; // hesap kontrol aralığı

🔘 Ana Açma/Kapama (Work)

Work = false; // true — aktif, false — devre dışı

🟢 Aktif mod (true) — tam işlevsellik

🔴 Test modu (false) — sadece izleme

💰 Kar hedefi (Profit_Percent)

Profit_Percent = 3; // bakiyenin %3’ü

📈 Hedef hesaplaması

🎯 Toplam karın sürekli takibi

⚡ Tüm pozisyonları kapatma / emirleri silme / grafikleri kapatma (ayarlar doğrultusunda)

Örnek 1:

Bakiye: $10,000

Hedef: %3 = $300

İşlem: Tüm pozisyonlar +$300 kar ile kapanır

Örnek 2:

Bakiye: $10,000

Mevcut kar: –$1000

Hedef: –%3 = –$300

İşlem: Tüm pozisyonlar –$300 zarar ile kapanır

Optimal ayarlar:

🛡️ Konservatif: %2–3

⚖️ Dengeli: %3–5

🚀 Agresif: %5–10

⚡ Scalping: %1–2

🚫 Zarar limiti (Loss_Percent)

Loss_Percent = -3;

📉 Kritik kayıpları kontrol

🔍 Sürekli izleme

🚨 Acil pozisyon kapatma

Stratejiler:

🛡️ –%1…–%2 — maksimum koruma

⚖️ –%2…–%3 — denge

🎯 –%3…–%5 — agresif yaklaşım

🗑️ Bekleyen emirlerin silinmesi

DeleteStopLimitOrders = true;

Kontrol:

📊 Limit emirler

📈 Stop emirler

⚡ Stop Limit emirler

📊 Piyasa pozisyonlarını kapatma

CloseOrders = true;

⚡ Anında uygulama

📈 Kar belirleme

🛡️ Zarar sınırını uygulama

🖼️ Grafikleri kapatma (CloseChart)

CloseChart = false;

⚠️ Geçerli olan hariç tüm grafikleri kapatır

🔄 Tüm expert advisor’ları otomatik kapatır

📏 Slippage

Slippage = 50;

Öneriler:

🔸 EURUSD, GBPUSD: 10–20

🔸 Egzotik çiftler: 50–100

🔸 Kripto: 100–200

🔸 Yüksek volatilite: +50–100%

⏰ Kontrol aralığı (TimerSecond)

TimerSecond = 1;

⚡ Scalping: 1s

📊 Intraday: 1–5s

📈 Pozisyon: 5–10s

🎮 Hazır Presetler

🛡️ Konservatif

Profit_Percent = 2

Loss_Percent = -1

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

Slippage = 20

TimerSecond = 2

⚡ Aktif

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

Slippage = 30

TimerSecond = 1

🚀 Agresif

Profit_Percent = 8

Loss_Percent = -4

Slippage = 50

TimerSecond = 1

🤖 Birden fazla Expert Advisor için

Profit_Percent = 5

Loss_Percent = -2

DeleteStopLimitOrders = true

CloseOrders = true

CloseChart = true

Slippage = 100

TimerSecond = 1

📊 Auto Risk Manager Pro kimler için?

✅ Yeni başlayanlar:

🛡️ Kritik hatalardan korunma

📚 Disiplin geliştirme

🔍 Stratejiye odaklanma

✅ Deneyimli traderlar:

⏱️ Zaman tasarrufu

📈 Birden fazla sistem yönetimi

💼 Portföy stabilitesi

✅ Yatırımcılar:

🏦 Otomatik sermaye koruması

🌐 24/7 kontrol

⚙️ Esnek ayarlar

❓ SSS

“Güvenli mi?” — ✔ Evet. İşlem açmaz — yalnızca koşullara göre kapatır.

“Özel bir uzmanlık gerekli mi?” — ✔ Hayır. Arayüz çok basit, ~1 dakikada kurulabilir.

⭐ Sermayenizi korumaya bugün başlayın!

Auto Risk Manager Pro ile kazanırsınız:

✅ Öngörülemeyen hareketlerden korunma

✅ Daha fazla boş zaman

✅ Yatırımların güvenliği

✅ Profesyonel risk yönetimi

P.S. En iyi işlem — kaybetmediğiniz işlemdir.

P.P.S. Ücretsiz demo sürümünü indirip kendiniz test edin!

📌 Başarılı ticaret, doğru risk yönetimi ile başlar. Bunu bir profesyonele bırakın!