Diğer

Auto risk manager PRO

16 Kasım 2025, 21:05
Igor Chugay
Igor Chugay
0
5

🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: Forex ticaretindeki ortağınız!

⏰ Duygular yüzünden para kaybetmeyi bırakın! Risk yönetimini profesyonel bir algoritmaya emanet etme zamanı geldi.

Bu durumu hayal edin: Piyasa pozisyonunuza karşı ani hareket ediyor ve siz uyuyorsunuz, çalışıyorsunuz veya ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Yaygın bir durum mu? Auto Risk Manager Pro ile artık hayır!

Tam sürümü satın alın:

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4
AUTO RISK MANAGER PRO_MT5

💡 Risk yönetiminde devrim niteliğinde yaklaşım
🛡️ 24/7 otomatik sermaye koruması
✅ Bilgisayar başında olmasanız bile çalışır
✅ Kesin kar hedefleri — doğru zamanda kazanç sağlama
✅ Katı zarar limitleri — kritik kayıpları durdurma
✅ Çoklu döviz desteği — her araçla çalışır
✅ Grafik pencerelerini kapatır (ve tüm expert advisor’ları kapatır)

📊 Kullanım sonuçları:
⏱️ Pozisyon takibini haftada 15 saatten fazla azaltır
📈 Ticaret disiplinini artırır
🎯 Fonksiyonlar ve ayarların detaylı görünümü
🎨 Kullanıcı dostu kontrol paneli

🎨 Kontrol Paneli Ayarları

PanelColor = clrDarkSlateGray; // panel rengi PanelX = 10; // grafiğin sol kenarından mesafe PanelY = 60; // grafiğin üst kenarından mesafe

Panel avantajları:
📱 Bakiye, equity ve karı gerçek zamanlı takip
⚡ Kar hedeflerini anında ayarlama — EA’yı yeniden başlatmadan
📊 Konumu kolayca ayarlama — tarzınıza uygun
⚠️ Gelişmiş risk yönetimi parametreleri

⚙️ Risk Yönetimi Ayarları

Work = false/true; // aracı aç/kapat Profit_Percent = 3; // toplam kar yüzdesi (ulaşıldığında tüm pozisyonlar kapanır) Loss_Percent = -3; // toplam zarar yüzdesi DeleteStopLimitOrders = true/false; // bekleyen emirleri sil CloseOrders = true/false; // koşullar oluştuğunda pozisyonları kapat CloseChart = false/true; // grafikleri kapat Slippage = 50; // kayma TimerSecond = 1; // hesap kontrol aralığı

🔘 Ana Açma/Kapama (Work)
Work = false; // true — aktif, false — devre dışı
🟢 Aktif mod (true) — tam işlevsellik
🔴 Test modu (false) — sadece izleme

💰 Kar hedefi (Profit_Percent)
Profit_Percent = 3; // bakiyenin %3’ü

📈 Hedef hesaplaması
🎯 Toplam karın sürekli takibi
⚡ Tüm pozisyonları kapatma / emirleri silme / grafikleri kapatma (ayarlar doğrultusunda)

Örnek 1:
Bakiye: $10,000
Hedef: %3 = $300
İşlem: Tüm pozisyonlar +$300 kar ile kapanır

Örnek 2:
Bakiye: $10,000
Mevcut kar: –$1000
Hedef: –%3 = –$300
İşlem: Tüm pozisyonlar –$300 zarar ile kapanır

Optimal ayarlar:
🛡️ Konservatif: %2–3
⚖️ Dengeli: %3–5
🚀 Agresif: %5–10
Scalping: %1–2

🚫 Zarar limiti (Loss_Percent)
Loss_Percent = -3;

📉 Kritik kayıpları kontrol
🔍 Sürekli izleme
🚨 Acil pozisyon kapatma

Stratejiler:
🛡️ –%1…–%2 — maksimum koruma
⚖️ –%2…–%3 — denge
🎯 –%3…–%5 — agresif yaklaşım

🗑️ Bekleyen emirlerin silinmesi
DeleteStopLimitOrders = true;

Kontrol:
📊 Limit emirler
📈 Stop emirler
⚡ Stop Limit emirler

📊 Piyasa pozisyonlarını kapatma
CloseOrders = true;

⚡ Anında uygulama
📈 Kar belirleme
🛡️ Zarar sınırını uygulama

🖼️ Grafikleri kapatma (CloseChart)
CloseChart = false;

⚠️ Geçerli olan hariç tüm grafikleri kapatır
🔄 Tüm expert advisor’ları otomatik kapatır

📏 Slippage
Slippage = 50;

Öneriler:
🔸 EURUSD, GBPUSD: 10–20
🔸 Egzotik çiftler: 50–100
🔸 Kripto: 100–200
🔸 Yüksek volatilite: +50–100%

Kontrol aralığı (TimerSecond)
TimerSecond = 1;

⚡ Scalping: 1s
📊 Intraday: 1–5s
📈 Pozisyon: 5–10s

🎮 Hazır Presetler

🛡️ Konservatif
Profit_Percent = 2
Loss_Percent = -1
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
Slippage = 20
TimerSecond = 2

Aktif
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
Slippage = 30
TimerSecond = 1

🚀 Agresif
Profit_Percent = 8
Loss_Percent = -4
Slippage = 50
TimerSecond = 1

🤖 Birden fazla Expert Advisor için
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
CloseChart = true
Slippage = 100
TimerSecond = 1

📊 Auto Risk Manager Pro kimler için?

Yeni başlayanlar:
🛡️ Kritik hatalardan korunma
📚 Disiplin geliştirme
🔍 Stratejiye odaklanma

Deneyimli traderlar:
⏱️ Zaman tasarrufu
📈 Birden fazla sistem yönetimi
💼 Portföy stabilitesi

Yatırımcılar:
🏦 Otomatik sermaye koruması
🌐 24/7 kontrol
⚙️ Esnek ayarlar

SSS
“Güvenli mi?” — ✔ Evet. İşlem açmaz — yalnızca koşullara göre kapatır.
“Özel bir uzmanlık gerekli mi?” — ✔ Hayır. Arayüz çok basit, ~1 dakikada kurulabilir.

Sermayenizi korumaya bugün başlayın!
Auto Risk Manager Pro ile kazanırsınız:
✅ Öngörülemeyen hareketlerden korunma
✅ Daha fazla boş zaman
✅ Yatırımların güvenliği
✅ Profesyonel risk yönetimi

P.S. En iyi işlem — kaybetmediğiniz işlemdir.
P.P.S. Ücretsiz demo sürümünü indirip kendiniz test edin!

Tam sürümü satın alın:

AUTO RISK MANAGER PRO_MT4
AUTO RISK MANAGER PRO_MT5

📌 Başarılı ticaret, doğru risk yönetimi ile başlar. Bunu bir profesyonele bırakın!


#forex