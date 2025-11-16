🔥 AUTO RISK MANAGER PRO: Forex ticaretindeki ortağınız!
⏰ Duygular yüzünden para kaybetmeyi bırakın! Risk yönetimini profesyonel bir algoritmaya emanet etme zamanı geldi.
Bu durumu hayal edin: Piyasa pozisyonunuza karşı ani hareket ediyor ve siz uyuyorsunuz, çalışıyorsunuz veya ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Yaygın bir durum mu? Auto Risk Manager Pro ile artık hayır!
Tam sürümü satın alın:
AUTO RISK MANAGER PRO_MT4
AUTO RISK MANAGER PRO_MT5
💡 Risk yönetiminde devrim niteliğinde yaklaşım
🛡️ 24/7 otomatik sermaye koruması
✅ Bilgisayar başında olmasanız bile çalışır
✅ Kesin kar hedefleri — doğru zamanda kazanç sağlama
✅ Katı zarar limitleri — kritik kayıpları durdurma
✅ Çoklu döviz desteği — her araçla çalışır
✅ Grafik pencerelerini kapatır (ve tüm expert advisor’ları kapatır)
📊 Kullanım sonuçları:
⏱️ Pozisyon takibini haftada 15 saatten fazla azaltır
📈 Ticaret disiplinini artırır
🎯 Fonksiyonlar ve ayarların detaylı görünümü
🎨 Kullanıcı dostu kontrol paneli
🎨 Kontrol Paneli Ayarları
Panel avantajları:
📱 Bakiye, equity ve karı gerçek zamanlı takip
⚡ Kar hedeflerini anında ayarlama — EA’yı yeniden başlatmadan
📊 Konumu kolayca ayarlama — tarzınıza uygun
⚠️ Gelişmiş risk yönetimi parametreleri
⚙️ Risk Yönetimi Ayarları
🔘 Ana Açma/Kapama (Work)
Work = false; // true — aktif, false — devre dışı
🟢 Aktif mod (true) — tam işlevsellik
🔴 Test modu (false) — sadece izleme
💰 Kar hedefi (Profit_Percent)
Profit_Percent = 3; // bakiyenin %3’ü
📈 Hedef hesaplaması
🎯 Toplam karın sürekli takibi
⚡ Tüm pozisyonları kapatma / emirleri silme / grafikleri kapatma (ayarlar doğrultusunda)
Örnek 1:
Bakiye: $10,000
Hedef: %3 = $300
İşlem: Tüm pozisyonlar +$300 kar ile kapanır
Örnek 2:
Bakiye: $10,000
Mevcut kar: –$1000
Hedef: –%3 = –$300
İşlem: Tüm pozisyonlar –$300 zarar ile kapanır
Optimal ayarlar:
🛡️ Konservatif: %2–3
⚖️ Dengeli: %3–5
🚀 Agresif: %5–10
⚡ Scalping: %1–2
🚫 Zarar limiti (Loss_Percent)
Loss_Percent = -3;
📉 Kritik kayıpları kontrol
🔍 Sürekli izleme
🚨 Acil pozisyon kapatma
Stratejiler:
🛡️ –%1…–%2 — maksimum koruma
⚖️ –%2…–%3 — denge
🎯 –%3…–%5 — agresif yaklaşım
🗑️ Bekleyen emirlerin silinmesi
DeleteStopLimitOrders = true;
Kontrol:
📊 Limit emirler
📈 Stop emirler
⚡ Stop Limit emirler
📊 Piyasa pozisyonlarını kapatma
CloseOrders = true;
⚡ Anında uygulama
📈 Kar belirleme
🛡️ Zarar sınırını uygulama
🖼️ Grafikleri kapatma (CloseChart)
CloseChart = false;
⚠️ Geçerli olan hariç tüm grafikleri kapatır
🔄 Tüm expert advisor’ları otomatik kapatır
📏 Slippage
Slippage = 50;
Öneriler:
🔸 EURUSD, GBPUSD: 10–20
🔸 Egzotik çiftler: 50–100
🔸 Kripto: 100–200
🔸 Yüksek volatilite: +50–100%
⏰ Kontrol aralığı (TimerSecond)
TimerSecond = 1;
⚡ Scalping: 1s
📊 Intraday: 1–5s
📈 Pozisyon: 5–10s
🎮 Hazır Presetler
🛡️ Konservatif
Profit_Percent = 2
Loss_Percent = -1
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
Slippage = 20
TimerSecond = 2
⚡ Aktif
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
Slippage = 30
TimerSecond = 1
🚀 Agresif
Profit_Percent = 8
Loss_Percent = -4
Slippage = 50
TimerSecond = 1
🤖 Birden fazla Expert Advisor için
Profit_Percent = 5
Loss_Percent = -2
DeleteStopLimitOrders = true
CloseOrders = true
CloseChart = true
Slippage = 100
TimerSecond = 1
📊 Auto Risk Manager Pro kimler için?
✅ Yeni başlayanlar:
🛡️ Kritik hatalardan korunma
📚 Disiplin geliştirme
🔍 Stratejiye odaklanma
✅ Deneyimli traderlar:
⏱️ Zaman tasarrufu
📈 Birden fazla sistem yönetimi
💼 Portföy stabilitesi
✅ Yatırımcılar:
🏦 Otomatik sermaye koruması
🌐 24/7 kontrol
⚙️ Esnek ayarlar
❓ SSS
“Güvenli mi?” — ✔ Evet. İşlem açmaz — yalnızca koşullara göre kapatır.
“Özel bir uzmanlık gerekli mi?” — ✔ Hayır. Arayüz çok basit, ~1 dakikada kurulabilir.
⭐ Sermayenizi korumaya bugün başlayın!
Auto Risk Manager Pro ile kazanırsınız:
✅ Öngörülemeyen hareketlerden korunma
✅ Daha fazla boş zaman
✅ Yatırımların güvenliği
✅ Profesyonel risk yönetimi
P.S. En iyi işlem — kaybetmediğiniz işlemdir.
P.P.S. Ücretsiz demo sürümünü indirip kendiniz test edin!
📌 Başarılı ticaret, doğru risk yönetimi ile başlar. Bunu bir profesyonele bırakın!