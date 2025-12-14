Ticaret Paneli - risk yöneticisi

Trade Panel'de risk yönetimini nasıl etkinleştiririm?

Risk yönetimi paneline gidin. İzlemek istediğiniz hesap parametresini seçin ve ayarlarını açın:

Koşul tetiklendiğinde gerçekleştirilecek eylem için onay kutusunu işaretleyin:

Grafikte bir mesaj görüntüle. Mobil terminale (akıllı telefona) bildirim gönder. E-posta ile mesaj gönder. İşlem hesabındaki tüm pozisyonları kapat. İşlem hesabındaki tüm bekleyen emirleri sil. İşlem hesabındaki tüm pozisyonları kilitle (Alım ve Satım pozisyonlarının hacimlerini eşitleyecek ek karşıt pozisyonlar aç). Terminali kapat ve bir sonraki tarihe kadar açılmasını engelle. Tüm eylemleri yürüt ve koşulları devre dışı bırak (eylemi yalnızca bir kez uygula).

Ayarlardan çıkın, ilgili alana istediğiniz değeri girin ve TradePanel'in izleyeceği koşulu etkinleştirin.

Örneğin, "Günlük maksimum kayıp -200$" aktivasyon koşulunu seçtik. Bu koşul için, telefona bildirim göndermeyi ve tüm emirleri ve pozisyonları kapatmayı seçtik.

Bu ayarlara bağlı olarak, TradePanel günlük kayıplarınızı takip edecektir. Bu tutar -200$'a ulaştığında, TradePanel telefonunuza bir bildirim gönderecek ve mevcut tüm emirleri ve pozisyonları kapatacaktır. Mevcut günün sonuna kadar açık olan tüm sonraki emirler ve pozisyonlar da kapatılacaktır.

Ancak burada bir sorun var: Hiç kimse bu özelliği devre dışı bırakmanızı ve işlem yapmaya devam etmenizi engelleyemez.

Bu sorun, örneğin, aşağıdaki şekilde çözülebilir:

TradePanel'i VPS'nize kurun ve yukarıda açıklanan ayarları yapılandırın. Ardından VPS'den çıkış yapın ve erişimi engelleyin (örneğin, güvendiğiniz bir kişiden VPS şifresini değiştirmesini ve sizinle paylaşmamasını isteyin).

Günlük kayıplarınız -200$'a ulaştığında, günün geri kalanında yapacağınız tüm işlemler anlamsız hale gelecektir, çünkü açacağınız tüm sonraki emirler TradePanel tarafından anında kapatılacaktır. VPS'ye erişiminiz olmayacağı için TradePanel'i devre dışı bırakamazsınız.

Yatırımcıysanız, fonlarınızın yönetimini emanet ettiğiniz yöneticilerinizin risklerini de benzer şekilde kontrol edebilirsiniz.

Bu soruna başka bir çözüm daha var: "Terminali bir sonraki tarihe kadar kapat" özelliğini etkinleştirin. Bu seçenek, zararınız -200$'a ulaştığında telefonunuza bir bildirim göndererek tüm mevcut emirleri ve pozisyonları kapatacak ve terminali kapatacaktır. TradePanel, terminali her başlattığınızda hemen kapatacağı için bir sonraki tarihe kadar terminali açamayacaksınız.