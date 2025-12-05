Ticaret Paneli - sanal zarar durdurma ve kar alma

Sanal Zarar Durdurma ve Kâr Alma: Zarar Durdurma ve Kâr Alma Emirlerinizi Aracınızdan Nasıl Gizleyebilirsiniz?

Sanal zarar durdurma ve kâr alma emirleri, bir emre (pozisyona) bağlı fiyat seviyeleridir. Fiyat bu seviyelere ulaştığında pozisyon kapatılır. Sanal zarar durdurma ve kâr alma emirleri, normal zarar durdurma ve kâr alma emirleriyle aynı işlevi görür; zararları ve kârları sabitlemenizi sağlar.

Sanal zarar durdurma ve kâr alma emirleri ne işe yarar?

Sanal zarar durdurma ve kâr alma emirlerinin tek amacı, bunları aracınızdan gizlemektir. Aracı kurum, sanal zarar durdurma ve kâr alma emirlerini göremez ve bu nedenle fiyatı manipüle ederek bunları tetikleyemez.

Aracı kurum neden sanal zarar durdurma ve kâr alma emirlerimi göremiyor?

Zarar durdurma ve kâr alma emirleri (bunlara gerçek zarar durdurma ve kâr alma emirleri diyelim), aracı kurumun işlem sunucusunda saklanır ve işlem sunucusu tarafından yürütülür. Bu nedenle, aracı kurum zarar durdurma ve kâr alma emirlerinin yerini bilir. Sanal zarar durdur ve kâr al emirleri TradePanel'de saklanır ve TradePanel tarafından yürütülür. TradePanel mevcut fiyatı otomatik olarak izler ve fiyat sanal zarar durdur ve kâr al emirlerine ulaşırsa, TradePanel pozisyonu otomatik olarak kapatır.

Sanal Zarar Durdur ve Kâr Al ile nasıl emir veya pozisyon açabilirim?

1️⃣ Sanal Zarar Durdur ve Kâr Al kutusunu işaretleyin.

2️⃣ Bir emir veya pozisyon açın.

Sanal zarar durdur ve kâr al emirlerini nasıl düzenleyebilirim?

1️⃣ Sanal zarar durdur ve kâr al hatlarını kullanın:

✅ Sanal zarar durdur veya kâr al fiyatını değiştirmek için çizgiyi sürükleyin,

✅ Sanal zarar durdur veya kâr al'ı silmek için çizgiyi silin,

2️⃣ Veya Emir Yönetim Panelini kullanın:

Aynı fiyat seviyesindeki tüm pozisyonlar için sanal zarar durdur ve kâr al emirlerini nasıl ayarlarım?

1️⃣ "Sanal SL ve TP" kutusunu işaretleyin.

2️⃣ "Buy SL TP", "Sell SL TP" veya "All SL TP" düğmesine tıklayın (bu özelliği uygulamak istediğiniz pozisyon türlerine bağlı olarak).

3️⃣ Grafikte görünen işareti istediğiniz fiyata sürükleyin.

4️⃣ "Düzenle" düğmesine tıklayın.

✅ Tüm pozisyonlar için sanal Zarar Durdur ve Kâr Al'ı kaldırmak için "All SL TP = 0" düğmesine tıklayın.

Her pozisyon için başabaş seviyesinde sanal Zarar Durdur nasıl ayarlanır?

1️⃣ "Sanal SL ve TP" kutusunu işaretleyin.

2️⃣ Pozisyon açılış fiyatı ile sanal zarar durdur'un belirleneceği fiyat arasındaki mesafeyi girin veya 0 olarak bırakın.

3️⃣ "Başabaş" düğmesine tıklayın.