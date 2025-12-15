GridManual MT4/MT5 demo sürümü

0
1
[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Español ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ Deutsch ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]
Demo sürümünü indirin:
GridManual_MT4_Demo - indirmek
GridManual_MT5_Demo - indirmek
MetaTrader 4 veya 5 platformunu açın ve "Experts" klasörüne gidin:
- MT5 için - Terminal menüsünde "Dosya" düğmesi > "Veri Klasörünü Aç" > "MQL5" > "Experts"
- MT4 için - Terminal menüsünde "Dosya" düğmesi > "Veri Klasörünü Aç" > "MQL4" > "Experts"
İndirdiğiniz demo sürümünü "Experts" klasörüne kopyalayın.
"Gezgin" penceresindeki "Uzman Danışmanlar" sekmesini yenileyin ( "Uzman Danışmanlar" sekmesine sağ tıklayın ve bağlam menüsünden "Yenile"yi seçin).
Ayrıntılı talimatlar burada.
Demo sürümünün şu sınırlamaları vardır: demo hesabında yalnızca 14 gün boyunca çalışır.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde sorun.