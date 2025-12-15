Diğer

GridManual MT4/MT5 demo sürümü

15 Aralık 2025, 06:47
Alfiya Fazylova
Alfiya Fazylova
Demo sürümünü indirin:

GridManual_MT4_Demo - indirmek

GridManual_MT5_Demo - indirmek

MetaTrader 4 veya 5 platformunu açın ve "Experts" klasörüne gidin:

  • MT5 için - Terminal menüsünde "Dosya" düğmesi > "Veri Klasörünü Aç" > "MQL5" > "Experts"
  • MT4 için - Terminal menüsünde "Dosya" düğmesi > "Veri Klasörünü Aç" > "MQL4" > "Experts"

İndirdiğiniz demo sürümünü "Experts" klasörüne kopyalayın.

"Gezgin" penceresindeki "Uzman Danışmanlar" sekmesini yenileyin ( "Uzman Danışmanlar" sekmesine sağ tıklayın ve bağlam menüsünden "Yenile"yi seçin).

Ayrıntılı talimatlar burada.
Demo sürümünün şu sınırlamaları vardır: demo hesabında yalnızca 14 gün boyunca çalışır.
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde sorun.
