İki hareketli ortalamadan gelen veriler üzerinde derin sinir ağı

İstediğiniz sembole ve zaman dilimine göre özelleştirebilirsiniz.

Yukarıdaki koşullara göre otomatik bir danışman yazıldı. Ardından GBPUSD H1 üzerinde eğitildi. İşte sonuçları:

Uzmanı kendiniz yeniden eğitmeyi deneyebilir veya GBPUSD H1 için varsayılan parametreleri kullanabilirsiniz: Ücretsiz bir uzman danışman indirin

Uzman danışman, H1 (1 saatlik) zaman diliminde İngiliz Sterlini (GBPUSD) için yapılandırılmıştır. Ancak, parametreleri kendiniz ayarlayarak uzman danışmanı herhangi bir sembol ve zaman diliminde kullanabilirsiniz.

Uzman Danışman'ı kullanmak için, MQL Market'ten ücretsiz "Hareketli Ortalama Çapraz Sinyal" göstergesini indirmeniz ve MQL Market'te saklamanız gerekir. Gösterge dosyası "Göstergeler/Piyasa" klasöründe bulunmalıdır.

Danışmanın işlemleri şu şekilde görünüyor

Sonuçlar:

Stratejinin potansiyel çok yönlülüğü. İki hareketli ortalamadan alınan veriler ve bunlara göre fiyat pozisyonuyla birlikte basit bir volatilite kırılma stratejisi kullanmak, işlem sisteminin çeşitli semboller ve zaman dilimleri için özelleştirilmesine olanak tanır. Bu, yaklaşımı oldukça esnek ve potansiyel olarak çeşitli piyasalara uygulanabilir hale getirir.

Yüksek sinyal doğruluğu imkânı. Hareketli ortalamaları ve fiyat verilerini bir sinir ağına aktarmak, işlem sinyallerinin kalitesini artırabilir. Hareketli ortalamalar, gürültüyü azaltmaya ve trendleri vurgulamaya yardımcı olur ve bunları volatilite analiziyle birleştirmek, başarılı işlem olasılığını artırabilir.

Aşırı uyum sorunu. Terminalin yerleşik optimizasyon kriterlerini kullanırken yüksek model aşırı uyumu önemli bir dezavantaj olabilir. Bu, modelin geçmiş verilerde iyi performans göstermesine rağmen, yeni verilerde daha az tutarlı sonuçlar gösterebileceği ve bunun da gerçek işlemlerde riskler oluşturabileceği anlamına gelir.

Ek yapılandırma ve test gereklidir. Herhangi bir sembol ve zaman dilimiyle çalışabilme özelliği belirtilmesine rağmen, Uzman Danışman'ın başarılı bir şekilde kullanılması, hedef piyasalarda dikkatli parametre ayarlamaları ve testler gerektirir. GBPUSD H1'de elde edilen sonuçlar, diğer enstrümanlarda aynı etkinliği garanti etmez.

Piyasa koşullarına bağımlılık. İyi ayarlanmış bir model bile, olumsuz piyasa koşullarındaki (örneğin düşük volatilite, durgun işlem hacmi veya ani trend değişiklikleri) kayıplara karşı bağışık değildir. Bu nedenle, algoritmik ticareti sağlam risk yönetimiyle birleştirmek önemlidir.

Dış bileşenlerin önemi. Danışmanın, düzgün çalışması için gerekli olan ek bir göstergeye ("Hareketli Ortalama Çapraz Sinyali") ihtiyacı vardır. Kullanılan göstergelerin güncel ve doğru çalıştığından emin olmak önemlidir.

Otomatik ticarette risk. Otomatik sistemler, dış faktörleri ve haberleri hesaba katmadan işlem gerçekleştirebilir ve bu da potansiyel olarak kayıplara yol açabilir. Algoritmik ticareti temel analiz ve piyasa takibiyle birleştirmeniz önerilir.