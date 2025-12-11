Ek onay ile kanal sınırlarını aşarken ticarete giriş

Doğru işlem girişleri, başarılı bir işlem sisteminin anahtarıdır.



İyi ayarlanmış giriş noktaları sadece teknik bir araç değil; finans dünyasındaki yaratıcı sürecinizdir. Her hassas giriş, bir mimarın gelecekteki yapının –sermayenizin– sağlam ve güvenilir bir temelini atan kendinden emin adımı gibidir. Piyasa gürültüsünü, sıradan bir dinleyici değil, orkestra şefi olduğunuz net bir fırsatlar senfonisine dönüştürme sanatıdır. Bu beceriyi ustalaştığınızda, her işlem bilinçli ve enerjik bir eylem haline gelir, geleceğe dair netlik ve güvenle doludur. Giriş Noktası + İşlem Fikri = Eksiksiz Bir İşlem Sistemi

Yatırımcı olsanız bile, kesin giriş noktalarına ihtiyacınız olacak. Aksi takdirde, "Düşen Hançerler"e çok sık yakalanırsınız veya kârınızın büyük bir kısmını kaçırırsınız.





Size basit ama çok karlı bir pozisyona giriş noktası sunuyorum.

Giriş, iki hareketli ortalamadan oluşan bir kanal kullanılarak yapılır. Fiyat kanalın alt sınırına dokunur ve ardından üst sınırın üzerinde kapanır. Daha sonra, çubuğun en yüksek noktasından (kanalın üzerinde kapanan nokta) belirli bir mesafede bekleyen bir stop emri yerleştiririz;

Yönleri filtrelemek için bir trend göstergesi ekleyelim. En etkili trend göstergenizi kullanın.

Pozisyon kapatma ve izleme: Zarar durdurma (STOP LOSS), kar alma (TAKE PROFIT) ve takip eden zarar durdurma (TRAILING STOP) emirlerini kullanacağız. Tüm değerler, mevcut sembol fiyatının yüzdesi olarak ifade edilir. Bekleyen emirler 1 saat süreyle tutulur.

Alım satım sistemi XAUUSD paritesinde, H1 zaman diliminde test edilmiştir.

Gösterge parametreleri. Tüm parametreler hareketli ortalamalar için temel parametrelerdir ve istenirse herhangi bir ortalama alma göstergesinden benzer bir kanal oluşturulabilir.

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

AceTrend göstergesi parametreleri: XAUUSD H1 için hazır, dahili ayarlar.





Sistem iyi karlar ve düşük düşüşler gösteriyor. Ekran görüntüsü, sistemi kullanan işlemlerin örneklerini göstermektedir. Ancak, işlem giriş noktası temeldir ve çeşitli şekillerde uygulanabilir.







