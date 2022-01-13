Gösterge Emisyonlarının İntegral Özelliklerini Hesaplama

Giriş

Gösterge emisyonları, zaman serileri çalışmasında yeni ve oldukça ümit verici bir yönü temsil etmektedir. Analizin mevcut haliyle göstergelere değil, gerçek bir piyasa ortamı tahmini yapabileceğimiz geleceğe veya geçmişe yönelik emisyonlarına odaklanması ile karakterize edilir:

gelecekteki destek ve direnç seviyeleri;

trend yönü (fiyat hareketi);

geçmişte biriken hareket gücü.

"MQL5'te Gösterge Emisyonları Çizme" adlı önceki makalemde, emisyon çizimi algoritmasını ele alınmış ve bunların temel özellikleri açıklanmıştır. Hatırlatmama izin verin:

Emisyon, değerlendirilen göstergelere özgü çizgilerin kesişme noktalarında bulunan bir dizi noktadır.

Emisyon noktalarının bazı özellikleri vardır:

Aynı türdeki emisyon noktaları kümelenme eğilimindedir.

Yoğun nokta kümeleri, fiyatı çekebilir veya tersine itebilir.

Emisyon galerisi:





Şekil 1. Gösterge emisyon çizimlerinin örnekleri. Sol: DCMV göstergesinin emisyonu. Sağ: iMA veiEnvelopes göstergelerinin emisyonu.

Emisyonların integral özelliklerinin hesaplanmasının gösterilmesinde, hareketli ortalama zarfları (Zarflar) ve hareketli ortalamaları (Hareketli Ortalama) giriş parametreleriyle aşağıdaki gibi alacağız:

input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 };

Böylece, seçilen göstergelere özgü çizgilerin kesişme noktalarını arayacağız. Çizgilerin sayısı ve özellikleri (ortalama periyotlar ve sapmalar) rastgele seçilir. Emisyon, aslında bu göstergeler için herhangi bir parametre seti kullanılarak (uzayda kesiştikleri sürece) çizilebilir.

Göstergeleri seçtiğimize göre, emisyon analizi için temel bir program işlevi görecek bir Uzman Danışman oluşturmaya geçelim. iMA ve iEnvelopes teknik göstergelerinden hesaplanan verileri elde etmemiz gerekecek. Uzman Danışmanlarda Teknik Göstergeleri Kullanma Kılavuzu belgesinde açıklanan bir yöntemi kullanmayı öneriyorum.

Kesişme noktalarını bulmamız gereken çizgileri çizmek için, her bir çizgi için sadece iki nokta belirlememiz gerekir. Bu nedenle, gösterge değerlerinin yalnızca iki çubuk (örneğin mevcut ve önceki) için elde edilmesi yeterlidir. Bir önceki çubuktaki fiyat statikken mevcut çubuktaki fiyat dinamiktir, dolayısıyla her yeni tik ile yeni noktalar üretilmeye devam eder. Kod şu şekildedir:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 300 ); PointEmission pEmission; #define COLOR_UPPER C'51,255,255' #define COLOR_LOWER C'0,51,255' #define COLOR_MA C'255,51,255' color colorPoint[]={COLOR_UPPER,COLOR_LOWER,COLOR_MA}; CodeColor styleUpper={ 158 ,COLOR_UPPER,SMALL}; CodeColor styleLower={ 158 ,COLOR_LOWER,SMALL}; CodeColor styleMA={ 158 ,COLOR_MA,SMALL}; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "The iMA object[" ,MA[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "The iEnvelopes object[" ,ENV[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(UPPER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iEnvelopes(LOWER_LINE)" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower); } } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "iMA" +( string )j+ "=iMA" +( string )i+( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleMA); } } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 ); prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Emission © DC2008 Objects = " ,total); } }

Bu Uzman Danışmanın her detayı üzerinde durmayacağım. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, emisyonu çizmek için herhangi iki çizginin kesişme noktalarının hesaplanmasından ve görüntülenmesinden sorumlu bir CEmission sınıfı örneği kullanmamızdır.

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #define BIG 7 #define SMALL 3 struct PointEmission { double x; double y; datetime t; bool real; }; struct CodeColor { long Code; color Color; int Width; }; class CEmission { private : int sec; int lim_Left; int lim_Right; public : PointEmission CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ); bool CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style); CEmission( int limitLeft, int limitRight); ~CEmission(); }; CEmission::CEmission( int limitLeft, int limitRight) { sec= PeriodSeconds (); lim_Left=limitLeft; lim_Right=limitRight; } CEmission::~CEmission() { } PointEmission CEmission::CalcPoint( double y1, double y0, double yy1, double yy0, datetime t0 ) { PointEmission point={ NULL , NULL , NULL , false }; double y0y1=y0-y1; double y1yy1=y1-yy1; double yy0yy1=yy0-yy1; double del0=yy0yy1-y0y1; if ( MathAbs (del0)> 0 ) { point.x=y1yy1/del0; if (point.x<lim_Left || point.x>lim_Right) return (point); point.y=y1+y0y1*y1yy1/del0; if (point.y< 0 ) return (point); point.t=t0+( int )(point.x*sec); point.real= true ; return (point); } return (point); } bool CEmission::CreatePoint( string name, PointEmission &point, CodeColor &style) { if ( ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 )) { ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,style.Width); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString (( uchar )style.Code)); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,point.y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,point.t); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,style.Color); return ( true ); } return ( false ); }

Emisyon noktalarının Metin gibi grafik nesneleri aracılığıyla gösterildiğine dikkat edilmelidir. İlk olarak bu, nesne yer işaretlerinin sembol merkezine hizalanması gerektiği gerçeğinden yola çıkar. İkincisi, nesne boyutunu geniş bir aralıkta değiştirebilirsiniz. Bu nokta özellikleri, büyük bir karmaşık emisyonlar elde etme potansiyeli sunar.

Şekil 2. iMA ve iEnvelopes Göstergelerinin orijinal emisyonları

Emisyonların İntegral Özellikleri

Böylece, önerilen Uzman Danışmanı grafiğe yerleştirdikten sonra farklı renklerde birçok nokta elde ederiz (bakınız, Şekil 2):

Akua - iMA ve iEnvelopes kesişme noktaları, UPPER_LINE tamponu.

UPPER_LINE tamponu. Mavi - iMA ve iEnvelopes kesişme noktaları, LOWER_LINE tamponu.

- iMA ve iEnvelopes kesişme noktaları, LOWER_LINE tamponu. Macenta - iMA ve iMA kesişme noktaları.

Bu karmaşa otomatik alım satımda kullanılamaz. Sinyallere, seviyelere ve diğer nicel piyasa özelliklerine ihtiyacımız varken burada sadece meditation (meditasyon) ve chiromancy (el falı) türünde görsel görüntüler ederken herhangi bir sayı elde etmiyoruz.

Emisyonların integral özellikleri, gösterge emisyonlarının sonucunda elde edilen verilerin genelleştirilmesine hizmet eder.

Emisyonların integral özelliklerine duyulan ihtiyaç, bunların yeni gösterge türlerinin kullanılması ile piyasa araştırması için fırsatlar sunmalarından da kaynaklanmaktadır: integral kanallar, çizgiler, seviyeler, sinyaller, vb. En tipik emisyon değerlerini belirlemek için küçükten başlayacağız ve her bir nokta türü için ortalama fiyatı belirleyerek daha sonra bunlar içinden aşağıda gösterildiği gibi yatay çizgiler çizeceğiz:



Şekil 3. Her bir nokta türü için ortalama fiyatın yatay çizgileri

Bunun için, mevcut koda birkaç ek kod bloğu ekleyeceğiz. Veri bölümüne:

#define NUMBER_TYPES_POINT 3 double sum[NUMBER_TYPES_POINT],sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; datetime sum_time[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta };

OnTick() modülüne:

ArrayInitialize (n, 0 ); ArrayInitialize (sum, 0.0 ); ArrayInitialize (sum_time, 0.0 ); for ( int obj=total- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TEXT ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time>T[ 0 ]) { color obj_color=( color ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR ); double obj_price= ObjectGetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE ); for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) if (obj_color==colorPoint[i]) { n[i]++; sum[i]+=obj_price; sum_time[i]+=obj_time; } } } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); } }

Devam ediyoruz. Ayarlanan her bir nokta için ortalama zaman değerini hesaplayalım ve bunu ortalama fiyatın karşılık gelen çizgisinde işaretleyelim (bakınız, Şekil 4). Böylece hiçbir zaman statik olmayan, uzayda daima hareket eden emisyonların ilk nicel özelliklerini elde etmiş olduk.

Grafik bunların yalnızca anlık konumlarını gösterir. Bunları daha sonra inceleyebilmek için bir şekilde tarihte sabit tutmamız gerekiyor. Şimdiye kadar bunun nasıl yapılabileceği hala gizemini koruyor ve dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bu arada, daha fazla iyileştirme yapacağız ve çizelgedeki işaretlerin yanında hesaplamada yer alan noktaların sayısını görüntüleyeceğiz. Bunlar elde edilen özelliklerin bir tür ağırlıklarıdır ve daha sonraki analizlerde de faydalı olacaktır.

Şekil 4. Ortalama fiyat ve ortalama zamanın kesişme noktalarındaki işaretçiler

Ancak, analiz kolaylığı için yüzde oranlarını kullanacağız. Ana emisyon noktaları, iMA ve iEnvelopes göstergelerinin kesişme noktasından kaynaklanan noktalar olduğundan, bunların toplamını %100 olarak kabul edeceğiz. Şimdi elimizde ne olduğuna bakalım:

Şekil 5. Emisyon noktalarının her bir türü için yüzde değeri

Üç değeri toplarsak toplamda %100'den fazlasını verecektir. Macenta renginde görüntülenen 34,4 değeri, belirli bir zaman noktasında iMA ve iMA'nın kesişme noktalarının özelliğidir, yani gösterge kendisi ile kesişmiş, ancak farklı giriş verileriyle kesişmemiştir. Bu durumda, bu bir referans değerdir ve piyasa analizinde nasıl kullanılabileceğini daha sonra düşünebiliriz.

Bununla birlikte, noktaların sayısının yüzde oranlarını elde ettiğimizde başka bir sorun ortaya çıkar: Özellikle değişiklik gösterdiklerinden dolayı, geçmişteki emisyon özelliklerinin yüzde değerlerini nasıl sabitleyebiliriz?

Grafik Analizi

Emisyonların integral özelliklerini elde etmemize rağmen, elde edilen verilere dayalı bir alım satım stratejisinin analizine ve geliştirilmesine hala yeterince yakın değiliz. Ancak dikkatli bir okuyucu, bu soruna bir çözümü zaten bulmuştur (bakınız, Şekil 1). Çözüm aşağıdaki gibidir: İntegral eğrileri, ana emisyon noktalarının yüzde oranıyla orantılı olacak farklı kalınlıklar kullanarak çizmeyi öneriyorum.

Eğrinin mevcut kısmı, bu koordinatların aslında gelecekten alındığı dikkate alınarak, mevcut ve önceki çubuk arasındaki ortalama fiyat çizgisi boyunca çizilecektir. Bu, gösterge emisyonlarının bir tür öncü integral kanalıdır. Kulağa gerçekten çok kafa karıştırıcı geldiğini biliyorum. Okumaya devam edip etmemeniz gerektiğini düşünüyor olmalısınız. Ama umarım konu, ilerledikçe ilginçleşecek.



Şekil 6. Gösterge emisyonlarının integral kanalı

Dolayısıyla, "iMA & iMA" emisyonu için bir kullanım bulmuş gibiyiz (grafikte macenta renginde gösterilir). Ve yeni bir göstergemiz var: entegre hareketli ortalama.

Şimdi, OnTick() modülünde hangi değişikliklerin gerçekleştiğini görmek için Uzman Danışmanın koduna geri dönelim:

ArrayInitialize (W, 10 ); W[ ArrayMaximum (n)]= 20 ; W[ ArrayMinimum (n)]= 3 ; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (n[i]> 0 ) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 17 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,sum[i]/n[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,sum_time[i]/n[i]); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 30 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )n[i]/( double )(n[ 0 ]+n[ 1 ])* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,(sum[i]/n[i])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,sum_time[i]/n[i]); } }

Grafik analizimize devam edelim. Ama bir şey eksik. Görünüşe göre bir başka önemli emisyon özelliklerini gözden kaçırmışız. İntegral eğriler yalnızca ortalama fiyatlara dayalı olarak çizilmiştir. Ancak, bizim ortalama zaman koordinatını dikkate almamız gerekir. Aşağıdaki şekle bir göz atın ve kanal limitlerine özellikle dikkat edin:

Akua çizgi kanal üst limitindedir.

Mavi çizgi kanal alt limitindedir.

Sıfır çubuğuna zaman cinsinden daha yakın olan işaretçiyi belirlememiz gerekiyor.





Şekil 7. Zamanda öncü integral özellikler. Sol: kanalın en üst limiti. Sağ: kanalın en alt limiti.

Bu sorun aşağıdaki şekilde çözülebilir: fiyat çizgisini (PRICE_MEDIAN) fiyat grafiğine ekleriz ve çizginin rengi son çubuğa daha yakın olan işaretçinin rengine (akua veya mavi) göre değişir (bakınız, Şekil 7). Ayrıca, aşağıdaki kod bloğunu mevcut koda ekleyin:

if (n[ ArrayMinimum (n)]> 0 ) { datetime d[ 2 ]; for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { d[j]=sum_time[j]/n[j]; } int i= ArrayMinimum (d); name= "Price.line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 8 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,HL(H[ 1 ],L[ 1 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,HL(H[ 0 ],L[ 0 ])); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine1[i]); }

Şimdi sonraki adıma hazırlanın. Peki ya emisyonları, ikinci derece emisyonlar gibi, orijinal emisyonların integral özelliklerine dayalı olarak çizmeye çalışırsak? Sonuçta, bu çizgiler de birbiriyle kesişiyor ve bunun sonucunda emisyon noktalarının olması gerekiyor. Bakalım buradan neler çıkabilir. Aşağıdaki kod satırlarını ekleyerek önceki kod bloğunu geliştirin:

pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 0 ],sum[ 0 ]/n[ 0 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/up" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleUpper2); } pEmission=EnvMa.CalcPoint(sumprev[ 1 ],sum[ 1 ]/n[ 1 ],sumprev[ 2 ],sum[ 2 ]/n[ 2 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) { name= "test/dn" +( string )GTC; EnvMa.CreatePoint(name,pEmission,styleLower2); }

Veri bölümüne aşağıdaki satırları girin:

#define COLOR_2_UPPER C'102,255,255' #define COLOR_2_LOWER C'51,102,255' CodeColor styleUpper2={ 178 ,COLOR_2_UPPER,BIG}; CodeColor styleLower2={ 178 ,COLOR_2_LOWER,BIG};

Sonuçları aşağıdaki şekilden kontrol edebilirsiniz. Şimdiye kadar hiçbir şey önermeyen yeni noktalar görebiliriz.

Şekil 8. İntegral çizgilerin emisyonları

İntegral özellikleri yeni noktalar için hesaplanabilir (bakınız, Şekil 9), bunların emisyonları grafikte çizilir ve bu durum, işlem imkansız olana kadar devam eder.

Şekil 9. Emisyonların integral özellikleri

Böylece ihtiyacımız olan her şeyi çizdik ve emisyonların integral özelliklerini elde ettik. Artık bir alım satım stratejisinin analizine ve geliştirilmesine geçebiliriz. Ama bu yine de imkansız görünüyor! Şimdi bizi engelleyen ne?

Emisyonların Zaman Serileri

Grafik analizi, emisyonların integral özelliklerini incelememizi sağlar, ancak oldukça kaynak yoğundur. Önerilen kodu strateji test cihazının görsel modunda çalıştırmayı denersek, test hızı kısa sürede sıfıra düşecektir! Bunun nedeni, grafikteki çok sayıda grafik nesnesidir.

Dolayısıyla, doğal olarak tüm bu nokta bolluğundan kurtulmak ve sadece integral eğrileri bırakmak istenir. Bu sorunu çözmek için özel diziler (tamponlar) kullanacağız.

Emisyonların zaman serileri, emisyonlarla ilgili bilgilerin toplandığı özel olarak düzenlenmiş dizilerdir.

Zaman kilit alan olmasına rağmen içerdikleri verilerin zamana göre sıralanmamasından dolayı standart zaman serilerinden ayrılırlar.

Şekil 10. Emisyon özelliklerinin zaman serileri

Bu diziler, yeni öğeler boş hücrelerde veya eski değerlerle dolu hücrelerde saklanacak şekilde düzenlenir. Bunun için CTimeEmission sınıfını kullanacağız. Bu, kodda şu şekilde uygulanır:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <Emission.mqh> #define ARRMAX 64 #define ARRDELTA 8 struct pIntegral { double y; datetime t; int n; }; class CTimeEmission { private : pIntegral time_series_Emission[]; int size_ts; datetime t[ 1 ]; public : void Write(PointEmission &point); pIntegral Read(); CTimeEmission(); ~CTimeEmission(); }; CTimeEmission::CTimeEmission() { ArrayResize (time_series_Emission,ARRMAX,ARRMAX); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int i=size_ts- 1 ; i>= 0 ; i--) time_series_Emission[i].t= 0 ; } CTimeEmission::~CTimeEmission() { } void CTimeEmission:: Write (PointEmission &point) { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t<t[ 0 ]) { if (k>size_ts-ARRDELTA) { int narr= ArrayResize (time_series_Emission,size_ts+ARRMAX,ARRMAX); for ( int l=size_ts- 1 ;l<narr;l++) time_series_Emission[l].t= 0 ; } time_series_Emission[k].y=point.y; time_series_Emission[k].t=point.t; time_series_Emission[k].n= 1 ; return ; } if (time_series_Emission[k].t==point.t) { time_series_Emission[k].y=(time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n+point.y)/(time_series_Emission[k].n+ 1 ); time_series_Emission[k].n++; return ; } } } pIntegral CTimeEmission:: Read () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 1 ,t); pIntegral property_Emission={ 0.0 , 0 , 0 }; size_ts= ArraySize (time_series_Emission); for ( int k= 0 ;k<size_ts;k++) { if (time_series_Emission[k].t>=t[ 0 ]) { property_Emission.y+=time_series_Emission[k].y*time_series_Emission[k].n; property_Emission.t+=(time_series_Emission[k].t-t[ 0 ])*time_series_Emission[k].n; property_Emission.n+=time_series_Emission[k].n; } } if (property_Emission.n> 0 ) { property_Emission.y=property_Emission.y/property_Emission.n; property_Emission.t=property_Emission.t/property_Emission.n+t[ 0 ]; } return (property_Emission); }

Burada iki sınıf yönteminin uygulamasını görebiliriz: emisyon noktalarının zaman serilerine yazılması ve emisyonların integral özelliklerinin değerlerinin okunması.

İntegral Özelliklerini Kısa ve Öz Şekilde Hesaplama

Artık emisyon zaman serilerimiz olduğuna göre, bir alım satım stratejisini daha fazla geliştirmek için integral özelliklerin hesaplanması için kısa ve öz bir algoritma oluşturmaya başlayabiliriz. Orijinal Uzman Danışmanı güncelleyelim:

#property copyright "Copyright 2013, DC2008" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/DC2008" #property version "1.00" #include <GetIndicatorBuffers.mqh> #include <Emission.mqh> #include <TimeEmission.mqh> #define NUMBER_TYPES_POINT 3 int MA[]={ 4 , 7 , 11 , 19 , 31 , 51 , 85 }; input int ma_period= 140 ; double ENV[]={ 0.01 , 0.0165 , 0.0273 , 0.0452 , 0.0747 , 01234 , 0.204 , 0.3373 , 0.5576 , 0.9217 , 1.5237 }; int handle_MA[]; int handle_Envelopes[]; datetime T[],prevTimeBar= 0 ; double H[],L[]; #define HL(a, b) (a+b)/ 2 CEmission EnvMa( 0 , 200 ); PointEmission pEmission; CTimeEmission tsMA[NUMBER_TYPES_POINT]; pIntegral integral[NUMBER_TYPES_POINT]; #define DEL 500 double sumprev[NUMBER_TYPES_POINT]; int n[NUMBER_TYPES_POINT],W[NUMBER_TYPES_POINT]; color colorLine[]={ clrAqua , clrBlue , clrMagenta }; int fontPoint[]={ 30 , 30 , 30 }; int fontMarker[]={ 16 , 16 , 16 }; int OnInit () { ArraySetAsSeries (T, true ); ArraySetAsSeries (H, true ); ArraySetAsSeries (L, true ); ArrayInitialize (sumprev, 0.0 ); int size= ArraySize (MA); ArrayResize (handle_MA,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_MA[i]= iMA ( NULL , 0 ,MA[i], 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (handle_MA[i]< 0 ) { Print ( "The iMA object[" ,MA[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } size= ArraySize (ENV); ArrayResize (handle_Envelopes,size); for ( int i= 0 ; i<size; i++) { handle_Envelopes[i]= iEnvelopes ( NULL , 0 ,ma_period, 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ,ENV[i]); if (handle_Envelopes[i]< 0 ) { Print ( "The iEnvelopes object[" ,ENV[i], "] has not been created: Error = " , GetLastError ()); return (- 1 ); } } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 2 ,T); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 , 2 ,H); CopyLow ( NULL , 0 , 0 , 2 ,L); string name; uint GTC= GetTickCount (); double ibMA[],ibMA1[]; double ibEnvelopesUpper[]; double ibEnvelopesLower[]; for ( int i= ArraySize (handle_MA)- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[i], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA)) return ; for ( int j= ArraySize (handle_Envelopes)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (!GetEnvelopesBuffers(handle_Envelopes[j], 0 , 2 ,ibEnvelopesUpper,ibEnvelopesLower, true )) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesUpper[ 1 ],ibEnvelopesUpper[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 0 ].Write(pEmission); pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibEnvelopesLower[ 1 ],ibEnvelopesLower[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 1 ].Write(pEmission); } for ( int j= ArraySize (handle_MA)- 1 ; j>= 0 ; j--) { if (i!=j) { if (!CopyBufferAsSeries(handle_MA[j], 0 , 0 , 2 , true ,ibMA1)) return ; pEmission=EnvMa.CalcPoint(ibMA1[ 1 ],ibMA1[ 0 ],ibMA[ 1 ],ibMA[ 0 ],T[ 0 ]); if (pEmission.real) tsMA[ 2 ].Write(pEmission); } } } if (T[ 0 ]>prevTimeBar) { prevTimeBar=T[ 0 ]; for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) sumprev[i]=integral[i].y; for ( int obj= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )- 1 ;obj>= 0 ;obj--) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,obj, 0 , OBJ_TREND ); datetime obj_time=( datetime ) ObjectGetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TIME ); if (obj_time<T[ 0 ]-DEL* PeriodSeconds ()) ObjectDelete ( 0 ,obj_name); } Comment ( "Emission © DC2008 Graphical objects = " , ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 )); } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) integral[i]=tsMA[i].Read(); ArrayInitialize (W, 5 ); if (integral[ 0 ].n>integral[ 1 ].n) { W[ 0 ]= 20 ; W[ 1 ]= 10 ; } else { W[ 0 ]= 10 ; W[ 1 ]= 20 ; } for ( int i= ArraySize (n)- 1 ; i>= 0 ; i--) { name= "H.line." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DASHDOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); name= "P." +( string )i; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Wingdings" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_CENTER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontMarker[i]); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , CharToString ( 163 )); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,integral[i].t); name= "T" +( string )i+ ".line" +( string )T[ 1 ]; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH ,W[i]); if (sumprev[i]> 0 ) { ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,sumprev[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); } if (integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n> 0 ) { name= "Text" +( string )i+ ".control" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TEXT , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontPoint[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,colorLine[i]); string str= DoubleToString (( double )integral[i].n/( double )(integral[ 0 ].n+integral[ 1 ].n)* 100 , 1 ); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,str); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 0 ,integral[i].y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 0 ,integral[i].t); } } }

Kod kısaltılmıştır ve chesaplama hızı artmıştır. Artık alım satım robotlarınızı görselleştirmeden test edebilir ve optimize edebilirsiniz!

İntegral Özelliklerin Alım Satımda Kullanımı

İntegral özellikler, aşağıdakiler için bir sinyal oluşturucu olarak kullanılabilir:

kanalda yenilik,

birbiriyle veya fiyatla kesişme,

yöndeki değişiklik.

Örneğin aşağıdaki şekil, emisyonların integral özelliklerinin fiyat ile kesişme noktalarında varsayımsal olarak nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Fiyat mavi eğri ile yukarı doğru kesiştiğinde satış sinyalleri oluşturulur ve fiyat akua eğri ile aşağı doğru kesiştiğinde alış sinyalleri oluşturulur.







Şekil 11. Emisyonların integral özelliklerinin kesişme noktalarında alım satım sinyalleri

Sonuç