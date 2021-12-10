MetaTrader 5 ve MATLAB Etkileşimi

Giriş

MetaTrader 4 ve MATLAB Engine (Sanal MATLAB Makinesi) Arasındaki Etkileşim başlıklı ilk makalem MQL topluluğu tarafından fark edildi. Hatta bazı okuyucular (1Q2W3E4R5T) bu projeyi Borland'den VS2008'e taşıyabildi. Ancak zaman durmaksızın ilerliyor ve (acı ama gerçek) MetaTrader 4 yok oluyor; yerini, işaretçiler ve dinamik bellek sunan MQL5'i içeren mirasçıcı MetaTrader 5'e bırakıyor.



Bu yenilikler sayesinde MATLAB Engine sanal makinesi ile evrensel bir etkileşim kitaplığı yazma ve MATLAB tarafından oluşturulan kitaplıkları doğrudan MetaTrader 5 ile bağlama imkanına sahibiz. Bu makale bu tip bir işlevselliği içermektedir. Bu makale mantıksal olarak öncekinin devamı niteliğinde olup MetaTrader 5 ile MATLAB arasındaki etkileşim sorununu daha kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.



Bu makalenin kapsamını hazırlıksız okuyucular için daha anlaşılır hale getirmek için onu üç bölüme ayıracağız: Teori, referans ve uygulama. Teori bölümü, MQL5 ve MATLAB'da kullanılan veri türlerini ve bunların karşılıklı dönüşümlerini kapsayacaktır. Referans bölümünde, bir DLL oluşturmak için gerekli olan dil yapılarını ve işlevlerin sözdizimini öğreneceksiniz. Ve Uygulama bölümünde bu etkileşimin "tuzaklarını" analiz edeceğiz.



Deneyimli okuyucular Teori ve Referans'ı atlayarak Uygulama bölümünden başlayabilir. Diğer okuyucuların, Teori ve Referans bölümünü okumaları ve ancak ondan sonra Uygulama bölümüne geçmeleri tavsiye edilir. Ayrıca "Literatür" bölümünde adı geçen kitaplar okunmaya değerdir.



1. Teori

1.1 MATLAB ve MQL5'teki Veri Türleri

1.1.1 Basit Veri Türleri

Devam edelim.



İlk olarak, MQL5 ve MATLAB'ın iç dünyaları hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Değişken türlerinin üstünkörü incelemesinden sonra, bunların hemen hemen aynı olduğu sonucuna varırız:

MQL5

Bayt cinsinden boyut

Minimum değer

Maksimum değer

MATLAB karakter

1

-128

127

Dizi int8/char

uchar

1

0

255

Dizi int8/char

bool

1

0(false)

1(true)

Dizi mantıksal

kısa

2

-32768

32767

Dizi int16

ushort

2

0

65535

Dizi int16 int

4

-2147483648

2147483647

Dizi int32 uint

4

0

4294967295

Dizi int32 long 8

-9223372036854775808

9223372036854775807 Dizi int64 ulong 8

0

18446744073709551615

Dizi int64 float 4

1.175494351e-38

3.402823466e+38

Dizi tek

çift

8

2.225073858507201e-308

1.7976931348623158e+308

Dizi çift



Tablo 1. MATLAB ve MQL5'teki Veri Türleri



Büyük bir fark vardır: MQL5'teki değişkenler basit veya bileşik (karmaşık) olabilir, MATLAB'da ise tüm değişkenler çok boyutludur (karmaşık); yani matris. Bu farkı her zaman göz önünde bulundurmalısınız!

1.1.2 Karmaşık Veri Türleri

MQL5'te 4 karmaşık veri türü vardır: Diziler, dizeler, yapılar ve sınıflar. Karmaşık veri türü, belirli bir uzunluktaki bellek bloğunda birleştirilen birkaç basit veri türü kümesidir. Bu tür verilerle ilgilenirken, her zaman bayt cinsinden bellek blok boyutunu veya öğe sayısını (sınıflar hariç) bilmeniz gerekir. Yalnızca diziler ve dizelerle ilgileniyoruz; zira sınıfları ve MQL5 yapılarını MATLAB'a göndermek herhangi bir anlam ifade etmiyor.

Herhangi bir türden dizileri iletirken bilmeniz gerekenler şu şekildedir: ArraySize() işlevini kullanan tür (boyut) ve öğe sayısı. MetaTrader 5'te indekslemeye özellikle dikkat edilmelidir; bu, genellikle geriye doğrudur (yani ilk öğe bir sonrakinden daha yeni veriler içerir). Bunu, ArrayIsSeries() işlevini kullanarak kontrol edin. Ve MATLAB aşağıdaki indekslemeye sahiptir: İlk öğe bir sonrakinden daha eski verileri içerir; bu nedenle, AS_SERIES = TRUE bayrağı varsa dizilerinizi MATLAB'a göndermeden önce "tersine çevirmeniz" gerekir. Yukarıdakilere dayanarak, aşağıdakilere riayet edelim:



char türü diziler ve 2 boyutlu diziler hariç, dizileri MQL5-programlarına "görünmez olarak" ters çevirin - bunları değiştirmeden bırakın.



char türündeki diziler ve 2 boyutlu diziler hariç MATLAB'daki tüm dizileri "görünmez olarak" ters çevirin ve AS_SERIES bayrağını TRUE ile atayın - bunları değiştirmeden bırakın.

MQL5 programında "geriye doğru" indekslemeye göre oluşturulan her dizide, AS_SERIES bayrağı, char türündeki diziler ve 2 boyutlu diziler hariç TRUE olmalıdır - bunları değiştirmeden bırakın.

Ancak dizilerle çalışırken tek kısıtlama bu değildir. Çok boyutlu dizilerle veya daha doğru olması için matrislerle çalıştığınızda, özellikle MATLAB'dan, kısıtlamayı en fazla 2 boyutlu diziler için getiriyoruz. Burada AS_SERIES bayrağı TRUE olamaz ve bu nedenle bu tür diziler "ters çevrilmez".

MQL5'teki dizelerin char türü öğelerin dizileri olmadığını unutmayın. Bu nedenle, dizeler iletilirken küçük bir sorun ortaya çıkar: Unicode kullanılarak kodlanan MQL5 dizelerinde ve MATLAB ANSI kodlamasını kullanır. Dolayısıyla, bir dize iletilmeden önce, StringToCharArray() işlevi kullanılarak ANSI karakter dizisine dönüştürülmesi gerekir. Ve aksine, MATLAB'dan bir karakter dizisi aldığınızda, onu CharArrayToString() işlevini kullanarak dönüştürün (bkz. Tablo 2). Karışıklığı önlemek için, şu yolu takip edin: Tüm dizeleri char türünde diziler olmadan Unicode kullanarak MQL5 programlarında saklayın.

1.2 MQL5 ve MATLAB Veri Türlerinin Karşılaştırması

İşlevlerin miktarını azaltmak ve kitaplık algoritmasını basitleştirmek için, veri bütünlüğünü etkilememesi gereken otomatik dönüştürme yoluyla türlerin miktarını azaltacağız. Aşağıdaki tabloda, MQL5'ten MATLAB'a veri türü dönüştürme kuralı gösterilmektedir:



MQL5

MatLab eşdeğeri

karakter

uchar

char dizisi

bool

Dizi mantıksal

kısa

ushort

int

uint

Dizi int32

long

ulong

Dizi int64* float

çift

Dizi çift

dize

StringToCharArray() <=> CharArrayToString() işlevlerini kullanan char dizisi



* Bu dönüştürme türünde doğruluk kaybı olur. Biz bunu kullanmayacağız ama bu tür bir dönüştürmeyi programlarınızda kullanabilirsiniz.

Tablo 2. MQL5 ve MATLAB Veri Türlerini Karşılaştırma



Artık MQL5 ve MATLAB'da kullanılan veri türleri hakkında bilgi sahibisiniz. Veri iletiminde sizi hangi "tuzakların" beklediğini ve bunları yetkin bir şekilde nasıl atlatacağınızı biliyorsunuz. Yine de MATLAB Engine API'yi bilmeniz ve MATLAB Derleyici 4'e aşina olmanız gerekir.

2. MATLAB Engine API Referansı, MATLAB Derleyici 4 Referansı ve C++ Giriş/Çıkış Kitaplığı Referansı

Bu bölümde size MATLAB Engine API'ın en önemli işlevleri, MATLAB Derleyici 4'ün özellikleri ve C++ standart giriş/çıkış kitaplığının yararlı işlevlerinin sayısı tanıtılmaktadır. O halde başlayalım.



2.1 MATLAB Engine API ve MCR İşlevleri

MATLAB Engine - Diğer programların MATLAB masaüstünü kullanmasına olanak tanıyan harici arayüzdür. Tüm MATLAB paketlerinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın tamamen işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlar.



Her ne kadar belgelerde belirtilmemiş olsa da, sistem programcısı açısından MetaTrader 4/5 ve MATLAB arasında veri alışverişi için basit ve nispeten hızlı bir yolu destekleyen PHP, MySQL vb. gibi bir sanal makinedir.

Bu harici programları MATLAB paketi ile bağlama yöntemi, geliştiriciler tarafından tavsiye edilir. Arayüz altı işlevden meydana gelir:





— Bu işlev MATLAB masaüstünü çağırır, parametre her zaman NULL'dur, masaüstü tanımlayıcısına bir işaretçi döndürür.

int exitCode = engClose(Engine *pEng) — Bu işlev masaüstünü kapatır, MATLAB masaüstünün kalan kullanıcı sayısını döndürür; burada:

Engine *pEng — Masaüstü tanımlayıcısına işaretçi.

mxArray *mxVector = mxCreateDoubleMatrix(int m, int n, int ComplexFlag) — Bu işlev MATLAB masaüstünde bir değişken (matris) oluşturur, değişkene (matris) bir işaretçi döndürür; burada:

mxArray *mxVector — Matris değişkenine işaretçi.

int m — Satırların sayısı.

int n — Sütunların sayısı

ComplexFlag — MetaTrader 4/5 mxREAL için karmaşık sayı türü.

mxArray *mxVector — Matris değişkenine işaretçi.

Engine *pEng — Masaüstü tanımlayıcısına işaretçi.

char *Name — MATLAB masaüstündeki char türünün değişken adı.

mxArray *mxVector — Matris değişkenine işaretçi.

mxArray *mxVector — Matris değişkenine işaretçi.

Engine *pEng — Masaüstü tanımlayıcısına işaretçi.

char *Name — MATLAB masaüstündeki char türünün değişken adı.

double *p — double türündeki diziye işaretçi.

mxArray *mxVector — Matris değişkenine işaretçi.

Engine *pEng — Masaüstü tanımlayıcısına işaretçi.

char *Command — MATLAB için komut, char türünün dizesi.

— Bu işlev MATLAB matrisini yok eder, belleği temizlemek için gereklidir; burada:— Bu işlev masaüstüne değişken gönderir. Yalnızca mxArray türünde değişkenler oluşturmanız değil, aynı zamanda bunları MATLAB'a göndermeniz gerekir; burada:— Bu işlev masaüstünden değişken alır - önceki işlevin tersi. Yalnızca mxArray türündeki değişkenler alınır; burada:— Bu işlev, değerler dizisine işaretçi alır, memcpy() ile birlikte verileri kopyalamak için kullanılır (bkz. 2.3 C++ Standart Giriş/Çıkış Kitaplığı); burada:— Bu işlev MATLAB masaüstüne komutlar gönderir; burada:

MATLAB Engine API'ının yalnızca double türü için mxArray yapısı oluşturmanıza izin verdiğini muhtemelen fark etmişsinizdir. Ancak bu kısıtlama, olasılıklarınızı etkilemez fakat kitaplığınızın algoritmasını etkiler.



MCR (MCR örneği) — MATLAB ortamı tarafından oluşturulan bağımsız uygulamaların/genel kitaplıkların herhangi bir bilgisayarda çalıştırılmasına olanak tanıyan MATLAB paketinin özel kitaplığıdır. Eksiksiz bir MATLAB paketine sahip olsanız dahi, yine de MCR kitaplığını, içinde bulunan <MATLAB>\Toolbox\compiler\deploy\win32 klasöründe bulunan MCRInstaller.exe dosyasını çalıştırarak yüklemeniz gerektiğine dikkat edin. Bu nedenle, MATLAB ortamı tarafından oluşturulan herhangi bir genel kitaplık işlevini çağırmadan önce, MCR başlatma işlevini çağırmanız gerekir:



bool = mclInitializeApplication(const char **option, int count) – MCR başarıyla başlatılırsa TRUE değerini, aksi taktirde FALSE değerini döndürür; burada:



const char **option — mcc - R gibi seçenekler dizesi; genellikle NULL'dur

int count — boyut seçenekleri dizesi, genellikle 0.



Genel kitaplığın çalışmasını sonlandırırken şunu çağırmanız gerekir:

bool = mclTerminateApplication(void) — MCR başarıyla kapatılırsa TRUE değerini döndürür.





2.2 MATLAB Derleyici 4

MATLAB Derleyici, M-işlevlerinden aşağıdakileri oluşturmanıza olanak tanır:

MATLAB yüklü olmasa dahi çalışan bağımsız uygulamalar.

Son kullanıcı sistemlerinde MATLAB olmadan kullanılabilen C/C++ paylaşım kitaplıkları.

Derleyici, MATLAB'ın komutlarının ve paketlerinin çoğunu destekler, ancak tamamını desteklemez. Kısıtlamaların tam listesi MATLAB web sitesinde bulunabilir. Bu yöntem, MetaTrader 5 ve MATLAB'ın "yazılımdan bağımsız paketini" oluşturmanıza olanak tanır, ancak MATLAB Engine'in aksine, iyi eğitimli bir programcı ve derin bir derleme bilgisi birikimi gerektirir.



MATLAB Derleyici, aşağıdaki C/C++ derleyicilerinden en az birini gerektirir:

Lcc C (genellikle MATLAB ile birlikte gelir). Yalnızca C derleyicisidir.

Borland C++ sürüm 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

Microsoft Visual C/C++ sürüm 6.0, 7.0, 7.1.

MATLAB Derleyici 4, öncekilerin aksine, yalnızca arayüz kodunu (sarmalayıcı) üretir; yani m-işlevlerini ikili veya C/C++ koduna dönüştürmez, ancak m-işlevlerini desteklemek için gerekli olan çeşitli paketlerin entegrasyonlarını içeren Bileşen Teknoloji Dosyası (CTF) teknolojisine dayalı özel bir dosya oluşturur. MATLAB Derleyici ayrıca bu dosyayı benzersiz (tekrarlanmayan) 1024-bit anahtarla şifreler.

Şimdi MATLAB Derleyici 4'ün çalışma algoritmasını ele alalım; zira bu konu hakkında bilgi eksikliği derleme zamanında birçok saçma hataya yol açacaktır:



Bağımlılık analizi — Bu aşamada, derlenmiş m-işlevlerinin bağlı olduğu tüm işlevleri, MEX-dosyalarını ve P-dosyalarını belirleyin. Arşiv oluşturma - CTF-dosyası oluşturulur, şifrelenir ve sıkıştırılır. Sarmalayıcının nesne kodunu oluşturma – Bu aşamada bileşen için gerekli olan tüm kaynak kodları oluşturulur: Komut satırında belirtilen m-işlevleri için C/C++ arayüz kodu (NameFile_main.c).

m-kodunun yürütülmesi için gereken tüm bilgileri içeren bileşen dosyası (NameFile_component.dat) (CTF dosyasında saklanan şifreleme anahtarları ve yolları dahil). C/C++ dönüştürme. Bu aşamada C/C++ kaynak kod dosyaları nesne dosyalarına derlenir. Bağlama. Proje oluşturmanın son aşaması.

MATLAB Derleyici algoritmasının davranışına aşina olduğunuzda, derleyici (mcc) kullanırken ayrıntılı bir eylem planına sahip olmak için anahtarlar hakkında daha fazla bilgi edinmelisiniz:

Anahtar

Amaç

filename

Arşivlenecek <filename> dosyasını ekleyin, CTF arşivine hangi dosyaların ekleneceğini belirleyin

l

Bir işlev kitaplığı oluşturan makro

N

Gerekli minimum dizin kümesi dışındaki tüm yolları temizleyin

p <dizin>

Prosedüre göre dönüştürme yolunu ekleyin. -N anahtarını gerektirir.

R -nojvm

MCR seçeneğini iptal edin (MATLAB Bileşen Çalışma Zamanı, MATLAB Yardımı bölümüne bakınız)

W

İşlev sarmalayıcılarını oluşturma işlemini yönetin

lib

Başlatma ve tamamlama işlevleri oluşturun

ana

main() işlevinin POSIX kabuğunu oluşturun

T

Çıkış aşamasını belirtin

codegen

Bağımsız uygulama için sarmalayıcı kodu oluşturun

compile:exe

Codegen ile aynı

compile:lib

Genel DLL için sarmalayıcı kodu oluşturun

link:exe

compile:exe ile aynı; ayrıca bağlama

link:lib

compile:exe ile aynı; ayrıca bağlama



Tablo 3. Matlab mcc Derleyicinin Anahtarları (sürüm 4)



Tablo 3, tipik sorunların çözümünde yararlı olabilecek temel anahtarları içerir. Daha fazla yardım için help mcc veya doc mcc MATLAB komutlarını kullanın.

MATLAB bağlayıcıyı bilmemiz gerekiyor, aşağıda ana anahtarlar (mbuild) verilmiştir:



Anahtar

Amaç

-setup

Etkileşimli modda, gelecekteki mbuild çağrılarında varsayılan olarak kullanılacak derleyici seçenekleri dosyasının tanımı

-g

Hata ayıklama bilgileriyle program oluşturun. DEBUGFLAGS'ı dosyanın sonuna ekleyin.

-O

Nesne kodunun optimizasyonu



Tablo 4. Matlab mbuild Bağlayıcı (sürüm 4) anahtarları

Tablo 4'te ana tuşlar listelenmiştir. Daha fazla bilgi için help mbuild veya doc mbuild komutlarını kullanın.

Standart Giriş/Çıkış Kitaplığının kullanılması doğru veri kopyalama sağlar. Kullanımı sizi program tasarımı aşamasında ortaya çıkan "saçma" hatalardan kurtaracaktır (örneğin: birçok acemi programcı tüm bellek bloğunu kopyalamak yerine yalnızca işaretçiyi bellek bloğuna kopyalar). Giriş/Çıkış Kitaplığının tamamından yalnızca bir işlevle ilgileniyoruz:



void *pIn = memcpy(void *pIn, void *pOut, int nSizeByte) – Bu işlev, değişkeni/diziyi pOut'tan pIn'ye nSizeByte bayt boyutuyla kopyalar (klonlar); burada:



void *pIn — Diziye işaretçi, kopyalanacak yer.

void *pOut — Kopyalamanın yapıldığı diziye işaretçi.

int nSizeByte — Kopyalanan verinin boyutu, pIn dizisinin boyutunu aşmamalıdır; aksi takdirde bellek erişim hatası oluşur.

3. Uygulama

Artık teori ile işimiz bitti; MetaTrader 5 ve MATLAB etkileşiminin gerçekleştirilmesine geçebiliriz.



Muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi, bu iki şekilde yapılacaktır: MATLAB Engine sanal makinesi kullanılarak ve MATLAB Derleyici tarafından oluşturulan kitaplıklar kullanılarak. İlk olarak, MATLAB Engine aracılığıyla basit, hızlı ve çok yönlü bir etkileşim yolu düşünün.



Etkileşim yöntemleri arasındaki görünen farklılığa rağmen, tek bir felsefeleri ve dil yapılarına ilişkin bilinen sözdizimi olduğu ve basit örneklerle yeni bir şey öğrenmek daha kolay olduğu için makalenin bu kısmı baştan sona okunmalıdır.

3.1 MetaTrader 5 ve MATLAB Engine Etkileşiminin Evrensel Kitaplığını Geliştirme

Bu etkileşim yöntemi mükemmel ve hızlı olarak adlandırılamaz, ancak en güvenilir olanıdır ve tüm MATLAB paketini kapsar. Tabii ki, nihai model geliştirme hızından da söz etmeliyiz. Geliştirmenin özü, MetaTrader 4/5 ve MATLAB Engine etkileşimi için evrensel bir kitaplık sarmalayıcı yazmaktır. Bundan sonra MetaTrader 4/5 script dosyası/göstergesi/expert'i MATLAB sanal masaüstünü yönetebilir. Ve tüm matematiksel algoritma, MQL-programında dizeler olarak saklanabilir; böylece fikri mülkiyetinizi korumak için kullanabilirsiniz (daha fazla ayrıntı için "Geliştiriciler, Kendinizi Koruyun!" makalesine bakınız). Ayrıca, <MetaTrader 5>\MQL5\Libraries klasöründe ayrı m-işlevleri veya P-işlevleri dosyalarında saklanabilir.

Bu tür etkileşimin olası uygulama alanları şu şekildedir:



Karmaşık programlar yazmak zorunda kalmadan "matematiksel modelleri/fikirleri" test etmek veya göstermek (fikri mülkiyetin korunması, MQL-programında olduğu gibi ve MATLAB paketi aracılığıyla P-işlevleri kullanılarak düzenlenebilir).

MATLAB'ın tüm özelliklerini kullanarak karmaşık matematiksel modeller yazmak.

Script dosyalarını/göstergelerini/expert'lerini dağıtmayacak herkese.

Devam edelim. Umarım 1.1 MATLAB ve MQL5'teki Veri Türleri, 1.2 MQL5 ve MATLAB Veri Türlerini Karşılaştırma, 2.1 MATLAB Engine API ve MCR İşlevleri ve 2.3 C++ Standart Giriş/Çıkış Kitaplığı bölümlerini okumuşsunuzdur; zira artık onların üzerinde durmayacak ve analiz etmeyeceğiz. Gelecekteki kitaplık algoritmasını gösteren aşağıdaki blok şemasını dikkatli bir şekilde okuyun:

Şekil 1. Kitaplık Algoritmasının Blok Şeması



Şekil 1'de görüldüğü gibi kitaplık üç ana bloktan oluşur. Gördükleri işlevleri göz önünde bulundurun:

MQL5 bloğu, gönderilen/alınan verilerin ön hazırlığı:

Ters diziler. Tür dönüştürme. Dizeler kodlama dönüştürme.

C/C++ bloğu:

Diziyi mxArray yapısına dönüştürür. MATLAB Engine komutlarını iletir.

MATLAB Engine bloğu — Hesaplama sistemi.

Şimdi algoritmaları ele alalım. MQL5 bloğu ile başlayacağız. Dikkatli okuyucular, MATLAB ve MQL5'teki Veri Türleri bölümünde yazılanların uygulanmasına odaklanacağını zaten fark etmiştir. Bunu kaçırdıysanız, tüm bunların neden gerekli olduğunu anlamanız zor olacaktır.



mlInput <variable_type> işlevlerinin algoritması hemen hemen aynıdır. MATLAB sanal makinesine double türündeki değişkenlerin girişini sağlayan mlInputDouble() işlevini kullanarak çalışmasını ele alalım.



Prototip şu şekildedir:



bool mlInputDouble(double &array[],int sizeArray, NameArray dizesi); burada:



array — double türündeki değişkene veya diziye başvuru



— türündeki değişkene veya diziye başvuru sizeArray — Dizi boyutu (bayt değil, öğe sayısı!).



— Dizi boyutu (bayt değil, öğe sayısı!). NameArray — MATLAB sanal makinesi için benzersiz değişken adını içeren dize (ad, MATLAB gerekliliklerine karşılık gelmelidir).



Algoritma:

StringToCharArray() işlevini kullanarak NameArray dizesini char dizisine dönüştürün. ArrayIsSeries() işlevini kullanarak indeksleme türünü kontrol edin . İndeksleme türü normalse — değeri mlxInputDouble() işlevine iletin.

Zaman serisi dizisinin ELSE indekslemesi: Diziyi "ters çevirin" ve değeri mlxInputDouble() işlevine iletin.

Son işlevi, döndürülen değeri mlxInputDouble() işlevine iletin.

mlGet <variable_type> işlevlerinin algoritması da hemen hemen aynıdır. MATLAB sanal makinesinden double türündeki değişkeni döndüren mlGetDouble() işlevini kullanarak çalışmasını ele alalım.



Prototip şu şekildedir:



int mlGetDouble(double &array[],int sizeArray, NameArray dizesi); burada:



array — double türündeki değişkene veya diziye başvuru.



— türündeki değişkene veya diziye başvuru. sizeArray — Dizi boyutu (bayt değil, öğe sayısı!).



— Dizi boyutu (bayt değil, öğe sayısı!). NameArray — MATLAB sanal makinesi için benzersiz değişken adını içeren dize.



Algoritma:

StringToCharArray() işlevini kullanarak NameArray dizesini char dizisine dönüştürün. mlxGetSizeOfName() işlevini kullanarak dizinin boyutunu bulun. Boyutu SIFIRDAN FAZLA İSE, ArrayResize() işlevini kullanarak gerekli boyutta alıcı dizisini ayırın, mlxGetDouble()) verilerini alın, dizi boyutunu döndürün.

İSE, ArrayResize() işlevini kullanarak gerekli boyutta alıcı dizisini ayırın, verilerini alın, dizi boyutunu döndürün. EĞER boyut SIFIR ise hata yani boş değer döndür.

Hepsi bu kadar! mlGetInt() ve mlGetLogical() işlevleri, double ->; int/bool türlerinin "shadow" dönüşümünü üretir. Bu amaçla bu işlevler, gövdelerinde geçici bir bellek arabelleği oluşturur. Bu zorunlu bir önlemdir; zira ne yazık ki MATLAB API, double dışındaki veri türleri için mxArray yapılarının oluşturulmasına izin vermez. Ancak bu, MATLAB'ın yalnızca double türlerini çalıştırdığı anlamına gelmez.

C/C++ bloğu çok daha kolaydır - double türünden mxArray yapısına veri dönüştürme sağlamalıdır. Bu, mxCreateDoubleMatrix(), mxGetPr() ve memcpy() işlevleri kullanılarak yapılır. Ardından, engPutVariable() işlevini kullanarak verileri MATLAB sanal makinesine iletir ve verileri çıkarmak için engGetVariable() işlevini kullanır. Yine, Int ve Logical öneklerine sahip işlevlere dikkat edin — Blok şemasında görüldüğü gibi, MATLAB ile doğrudan etkileşime girmezler, ancak mlxInputDouble/mlxGetDouble ve mlxInputChar() işlevlerini kullanırlar. Davranışlarının algoritması basittir: mlxInputDouble/mlxGetDouble işlevinin çağrılması — double(!) olarak giriş/çıkış değerleri ve mlxInputChar() işlevi aracılığıyla veri türünü dönüştürmek için "shadow" MATLAB komutunu gönderin.

MATLAB Engine bloğu daha da kolaydır. Yalnızca matematiksel işlevler sağlar. Davranışı, komutlarınıza ve m/p-işlevlerinize bağlıdır.

Projenin tüm "ayrıntıları" netleştiğine göre, proje oluşturmayı ele alma zamanı.



Bu tür herhangi bir yapı, ana kitaplığın oluşturulmasıyla başlar; bizim durumumuzda bu, C/C++ bloğudur. Bu amaçla, herhangi bir ANSI-metin düzenleyicisinde (Notepad, Bred vb.) DEF uzantılı bir dosya oluşturun. Bu dosyanın adının boşluk ve noktalama işaretleri içermeyen Latin alfabesi karakterlerinden oluşması arzu edilir; aksi takdirde derleyicinizden birçok gurur verici "sözcük" duyarsınız... Bu dosya, işlevlerinizin kalıcılığını sağlar. Bu dosya yoksa, C/C++ derleyicisi, işlevleri dışa aktarmak için kendi "tuhaf adlarını" icat edecektir.



Bu dosya şunları içerir: KİTAPLIK — kontrol sözcüğü, LibMlEngine — kitaplığın adı ve DIŞA AKTARMALAR — ikinci kontrol sözcüğü, ardından işlevlerin adları gelir. Muhtemelen bildiğiniz gibi, dışa aktarma işlevlerinin adlarında boşluk ve noktalama işareti olamaz. MATLABEngine.zip arşivindeki DllUnit.def dosyasının metni şu şekildedir:

KİTAPLIK LibMlEngine

DIŞA AKTARMALAR

mlxClose

mlxInputChar

mlxInputDouble

mlxInputInt

mlxInputLogical

mlxGetDouble

mlxGetInt

mlxGetLogical

mlxGetSizeOfName

mlxOpen

Böylece, projenin ilk dosyasına sahibiz. Şimdi Windows Gezgini'ni açın ve '<MATLAB>\Extern\include' klasörüne gidin. engine.h dosyasını (MATLAB sanal makinesinin üst bilgi dosyası) projenizin oluşturulduğu klasöre kopyalayın (bunu yapmayacaksanız, dosyanın yolunu derleme aşamasında manuel olarak belirtmeniz gerekecektir).



Şimdi C/C++ bloğu oluşturma zamanı. Bu dosya MATLABEngine.zip dosyasında DllUnit.cpp olarak bulunabileceği için ve tam olarak açıklanmış olduğu için, programın tüm kaynak kodunu makaleye dahil etmeyeceğiz. __stdcall kuralını kullanarak işlevler oluşturmanın daha iyi olduğunu unutmayın — yani parametreler yığından iletilir ve işlev yığını temizler. Bu standart, Win32/64 API için "yereldir".



Bir işlevi nasıl bildireceğinizi düşünün:



extern "C" __declspec(dllexport) <variable_type> __stdcall Function(<type> <name>)



extern "C" __declspec(dllexport) — C++ derleyicisine işlevin harici olduğunu bildirir. <variable_type> — Döndürülen değişken türü, şunlar olabilir: void, bool, int, double, bileşik türler (yalnızca Dll tarafından değil, aynı zamanda çağıran program tarafından da bilinir) ve işaretçiler. __stdcall — Parametreleri işleve iletme ve geri alma hakkında bildirim; bu, Win32/64 API için bir standarttır. İşlev — İşlev adınız. <tür> <adı> — Giriş değişkeninin türü ve adı; maksimum değişken sayısı 64'tür.



Bu konu, Veri Değişimi Nasıl Yapılır: 10 Dakikada MQL5 için bir DLL makalesinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

C/C++ blok oluşturma: Bunun için standart giriş/çıkış kitaplığı eklemeniz ve aşağıdaki dosyaları projeye eklemeniz gerekir (derleyicinizde: Proje->Proje Ekle):

DllUnit.def <MATLAB>\Extern\lib\<win32/64>\<compiler>\ klasöründe:

<MATLAB> — MATLAB ana klasörü.

<win32/64> — 32-bit işletim sistemi için win32 klasörü veya 64-bit işletim sistemi için win64 klasörü.

<compiler>— Borland C/C++ ver için "borland" klasörü. 5-6, Microsoft Visual C++ için "microsoft" klasörü: libeng.lib

libmx.lib

Bunun gibi yaygın bir soru ortaya çıkabilir: "Derleyicinin farklı sürümleri var veya listede böyle bir derleyici yok! (Bu tip dosyalar çok nadiren yoktur)". Şimdi bir genel kitaplığı manuel olarak nasıl oluşturacağımızı görelim. Visual C++ ve Borland C++'da nasıl yapıldığını ele alacağız:



FAR'de, açık <MATLAB>\Bin\<win32/64> klasöründe; burada:

<MATLAB> — MATLAB ana klasörü.

<win32/64> — 32-bit işletim sistemi için win32 klasörü veya 64-bit işletim sistemi için win64 klasörü. Borland C++ için şunu girin: implib libeng.lib libeng.dll. Aynısı libmx.dll için de geçerlidir. Visual C++ için şunu girin: lib libeng.dll. Aynısı libmx.dll için de geçerlidir. Diğer derleyici ise : Herhangi bir programlama dilinin herhangi bir derleyicisinde bu yardımcı program bulunmalıdır - Kitaplık Yöneticisi, genellikle bu bir konsol programıdır <compiler _folder>\bin\*lib*.exe.



Bu arada, sizi uyarmayı unuttum - 32-bit derleyici için 64-bit LIB oluşturmaya çalışmayın. İlk olarak, derleyici yardımında 64-bitlik adresleme desteği olup olmadığını öğrenin. Yoksa, ya 32-bit MATLAB DLL'sini arayın ya da başka bir C/C++ derleyicisi seçin. Derleme işlemine başlıyoruz, ardından terminal_folder\MQL5\Libraries klasörüne yerleştirilmesi gereken bir kitaplık alıyoruz.



Şimdi MQL bloğu ile başlayalım. MetaEditor'u çalıştırın, "Yeni"ye tıklayın ve işlemleri aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi gerçekleştirin:

Şekil 2. MQL5 Sihirbazı: Kitaplık Oluşturma



Şekil 3. MQL5 Sihirbazı: Kitaplığın Genel Özellikleri

MQL5 Sihirbazı bir şablon oluşturduğunda, onu düzenlemeye devam edin:

1. İşlevlerin içe aktarılmasını açıklayın:

#import "LibMlEngine.dll" void mlxClose( void ); bool mlxOpen( void ); bool mlxInputChar( char &CharArray[]); bool mlxInputDouble( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); bool mlxInputInt( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); bool mlxInputLogical( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetDouble( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetInt( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetLogical( double &dArray[], int sizeArray, char &CharNameArray[]); int mlxGetSizeOfName( char &CharNameArray[]); #import

MQL 5'te "işaretçileri" iki şekilde iletebileceğinizi unutmayın: void NameArray[] ; // Bu diziden iletme yöntemi yalnızca veri okumaya izin verir. Ancak, bu referansı "içeriğini düzenlemek" için kullanmaya çalışırsanız, bellek erişim hatası alırsınız (sizin için en iyi ihtimalle, MetaTrader 5, SEH-çerçevesindeki hatayı sessizce halledecektir, ancak biz bir SEH çerçevesi YAZMADIK , bu nedenle hatanın nedenini dahi gözden kaçırabiliriz).

; // Bu diziden iletme yöntemi yalnızca veri okumaya izin verir. Ancak, bu referansı "içeriğini düzenlemek" için kullanmaya çalışırsanız, bellek erişim hatası alırsınız (sizin için en iyi ihtimalle, MetaTrader 5, SEH-çerçevesindeki hatayı sessizce halledecektir, ancak biz bir SEH çerçevesi , bu nedenle hatanın nedenini dahi gözden kaçırabiliriz). void& NameArray[] ; // Bu iletme yöntemi, dizi içeriğini okumanıza ve düzenlemenize olanak tanır, ancak dizi boyutunu korumanız gerekir. İşlev parametreleri kabul etmez veya iletmezse her zaman void türünü belirtin.



2. MatlabEngine.mq5 kaynak kodunu MATLABEngine.zip içinde bulabileceğiniz için MQL bloğunun tüm işlevlerini açıklamayacağız.



Dolayısıyla, MQL5'te harici işlevlerin bildirimi ve tanımının ayrıntılarını ele alacağız:

bool mlInputChar( string array) export { }

Örnekte görüldüğü gibi, işlevin bildirimi ve tanımı birleştirilmiştir. Bu durumda, bool türünün değerini döndüren ve dizi dizesini parametre olarak alan mlInputChar() adlı bir işlevi harici (dışa aktarma) olarak bildiririz. Şimdi derleyelim...



Kitaplığın son bloğunu da tamamlayıp derlediğimize göre artık gerçek koşullarda test etme zamanı.



Bunu yapmak için basit bir test dizesi yazın (veya MATLABEngine.zip dosya: TestMLEngine.mq5 dizininden alın).



Script dosyası kodu basit ve tam olarak açıklanmıştır:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru" #property version "1.00" #import "MatlabEngine.ex5" bool mlOpen( void ); void mlClose( void ); bool mlInputChar( string array); bool mlInputDouble( double &array[], int sizeArray, string NameArray); bool mlInputInt( int &array[], int sizeArray, string NameArray); int mlGetDouble( double &array[], string NameArray); int mlGetInt( int &array[], string NameArray); bool mlInputLogical( bool &array[], int sizeArray, string NameArray); int mlGetLogical( bool &array[], string NameArray); int mlGetSizeOfName( string strName); #import void OnStart () { double dTestOut[]; int nTestOut[]; bool bTestOut[]; double dTestIn[] = { 1 , 2 , 3 , 4 }; int nTestIn[] = { 9 , 10 , 11 , 12 }; bool bTestIn[] = {true, false, true, false}; int nSize= 0 ; string strComm= "clc; clear all;" ; string strA = "A" ; string strB = "B" ; string strC = "C" ; if (mlOpen()==true) { printf ( "MATLAB has been loaded" ); } else { printf ( "Matlab ERROR! Load error." ); mlClose(); return ; } if (mlInputChar(strComm)==true) { printf ( "Command line has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! Passing the command line error" ); if (mlInputDouble(dTestIn, ArraySize (dTestIn),strA)==true) { printf ( "Variable of the double type has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! When passing string of the double type" ); if ((nSize=mlGetDouble(dTestOut,strA))> 0 ) { int ind= 0 ; printf ( "Variable A of the double type has been got into MATLAB, with size = %i" ,nSize); for (ind= 0 ; ind<nSize; ind++) { printf ( "A = %g" ,dTestOut[ind]); } } else printf ( "ERROR! Variable of the double type double hasn't ben got" ); if (mlInputInt(nTestIn, ArraySize (nTestIn),strB)==true) { printf ( "Variable of the int type has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! When passing string of the int type" ); if ((nSize=mlGetInt(nTestOut,strB))> 0 ) { int ind= 0 ; printf ( "Variable B of the int type has been got into MATLAB, with size = %i" ,nSize); for (ind= 0 ; ind<nSize; ind++) { printf ( "B = %i" ,nTestOut[ind]); } } else printf ( "ERROR! Variable of the int type double hasn't ben got" ); if (mlInputLogical(bTestIn, ArraySize (bTestIn),strC)==true) { printf ( "Variable of the bool type has been passed into MATLAB" ); } else printf ( "ERROR! When passing string of the bool type" ); if ((nSize=mlGetLogical(bTestOut,strC))> 0 ) { int ind= 0 ; printf ( "Variable C of the bool type has been got into MATLAB, with size = %i" ,nSize); for (ind= 0 ; ind<nSize; ind++) { printf ( "C = %i" ,bTestOut[ind]); } } else printf ( "ERROR! Variable of the bool type double hasn't ben got" ); mlClose(); }

Script dosyasından görüldüğü gibi, değerleri giriyoruz ve ardından değerleri alıyoruz. Ancak, tasarım aşamasında arabellek boyutunu bilmemiz gereken MetaTrader 4'ün aksine, MetaTrader 5'te dinamik arabellekler kullandığımız için buna gerek yoktur.



MATLAB sanal makinesini anladığınıza göre, MATLAB ortamında yerleşik DLL kullanmaya başlayabilirsiniz.



3.2 MATLAB Derleyici 4 tarafından oluşturulan DLL oluşturma/kullanma teknik talimatları

Bir önceki bölümde MATLAB paketi ile evrensel etkileşim için bir kitaplığın nasıl oluşturulacağını öğrendiniz. Ancak, bu yöntemin bir dezavantajı vardır; son kullanıcıdan MATLAB paketi gerektirir. Bu kısıtlama, bitmiş yazılım ürününün dağıtımında bazı zorluklar yaratır. Bu nedenle MATLAB matematiksel paketi, MATLAB paketinden ayrı "bağımsız uygulamalar" oluşturmanıza olanak tanıyan yerleşik bir derleyici içerir. Buna bir göz atalım.



Örneğin, basit bir gösterge - hareketli ortalama (SMA) düşünün. "Beyaz gürültünün" (rastgele patlamalar) yumuşatılmasını sağlayan bir Sinir Ağı Filtresi (GRNN) ekleyerek bunu biraz yükseltin. Yeni göstergeyi NeoSMA olarak adlandırın ve GRNNFilter olarak filtreleyin.

Böylece, MetaTrader 5'ten çağrılabilecek bir DLL oluşturmak istediğimiz iki m-işlevimiz var.



MetaTrader 5'in aşağıdaki klasörlerdeki DLL'leri aradığını unutmayın:

<terminal_dir>\MQL5\Libraries

<terminal_dir>

Mevcut klasör

Sistem klasörü <windows_dir>\SYSTEM32,

<windows_dir>

PATH sistem ortamı değişkeninde listelenen dizinler.

Dolayısıyla, DLL'yi oluşturacağımız iki m-işlevini (NeoSMA.m ve GRNNFilter.m) bu dizinlerden birine yerleştirin. Dikkatinizi bu yerleştirme gerçeğine çekiyorum; zira bu tesadüfen yapılmadı. Dikkatli okuyucular, MATLAB derleyici özelliği hakkında zaten bilgi sahibidir; bu, derleme sırasında yolları korur (bkz. "2.2 MATLAB Derleyici 4").



Projeyi derlemeye başlamadan önce derleyiciyi yapılandırmanız gerekir. Bunu yapmak için şu adımları takip edin:

MATLAB komut satırına şunu girin: mbuild -setup Sisteminizde yüklü C/C++ uyumlu derleyicilerin bulunduğunu onaylamak için 'y' tuşuna basın. Standart Lcc-win32 C derleyicisini seçin. Seçilen derleyiciyi onaylamak için 'y' tuşuna basın.

Şekil 4. Projeyi derleme



Artık m-işlevlerini derleme işlemine geçmeye hazırız.



Bunun için şunu girin:

mcc -N -W lib:NeoSMA -T link:lib NeoSMA.m GRNNFilter.m



Anahtarları açıklayın:



-N — tüm gereksiz yolları atlamak için

-W lib:NeoSMA — derleyiciye kitaplığın adının NeoSMA olduğunu bildirir

-T link:lib — derleyiciye, bağlantıyla ortak kitaplık oluşturmasını bildirir

NeoSMA.m ve GRNNFilter.m — m-işlevlerinin adları



Şimdi derleyicinin ne oluşturduğunu görelim:



mccExcludedFiles.log — derleyici eylemlerini içeren günlük dosyası

NeoSMA.c — kitaplığın C sürümü (sarmalayıcının С-kodunu içerir)

NeoSMA.ctf — CTF dosyası (bkz. 2.2 MATLAB Derleyici 4 ) bölümü

) bölümü NeoSMA.h — üst bilgi dosyası (kitaplıkların, işlevlerin, sabitlerin bildirimlerini içerir)

NeoSMA.obj — nesne dosyası (makine ve sözde kodu içeren kaynak dosya)

NeoSMA.exports — dışa aktarılan işlev adları

NeoSMA.dll — Daha fazla bağlantı için Dll

NeoSMA.lib — C/C++ projelerinde kullanılacak Dll

NeoSMA_mcc_component_data.c — bileşen üzerindeki C sürümü (CTF dosyasıyla uyumluluk için kullanılır, yolları vb.'yi içerir)

NeoSMA_mcc_component_data.obj — bileşenin nesne sürümü (makine ve sözde kodu içeren kaynak dosya),



O halde DLL'nin tam olarak iç yapısını ele alalım. Şunlardan oluşur (yalnızca temel işlevler):



Herhangi bir DLL'nin ana işlevi - DLL'de meydana gelen olayları işleyen (Microsoft belirtimine göre) BOOL WINAPI DllMain(): DLL'yi işlemenin adres alanına yükelme, yeni bir akış oluşturma, akışı silme ve Dll'yi bellekten kaldırma. DLL başlatma/başlatmayı geri alma hizmet işlevleri: BOOL <NameLib>Initialize(void)/void <NameLib>Terminate(void) — Kitaplık işlevlerini kullanmadan önce ve kullandıktan sonunda Math Work ortamını başlatmak/kaldırmak için gereklidir. Dışa aktarılan m-işlevleri – void mlf<NameMfile>(int <number_of_return_values>, mxArray **<return_values>, mxArray *<input_values>, ...); burada:

<number_of_return_values> — döndürülen değişkenlerin sayısı (dizi boyutu vb. ile karıştırmayın).

mxArray **<return_values> — m-işlevinin çalışma sonuçlarının döndürüleceği mxArray yapısının adresi.

mxArray *<input_values> — m-işlevi giriş değişkeninin mxArray yapısına işaretçi.

Gördüğünüz gibi, dışa aktarılan m-işlevleri, mxArray yapısına adresler ve işaretçiler içerir ve bu tür verileri anlamayacağı için bu işlevleri doğrudan MetaTrader 5'ten çağıramazsınız. MetaTrader 5'te mxArray yapısını açıklamayacağız; zira MATLAB geliştiricileri, ürünün aynı sürümü içinde dahi zamanla değişmeyeceğini garanti etmiyor; bu nedenle basit bir DLL bağdaştırıcısı yazmanız gerekir.



Blok şeması aşağıda gösterilmiştir:

Şekil 5. DLL Bağdaştırıcısı Blok Şeması



Bu, MATLAB Engine için DLL'nin sağ tarafına çok benzer; bu nedenle algoritmasını ayrıştırıp doğrudan koda geçmeyeceğiz. Bunu yapmak için C/C++ derleyicinizde iki küçük dosya oluşturun:

nSMA.cpp (DllMatlab.zip dosyasından):

#include <stdio.h> #include <windows.h> #include "mclmcr.h" #include "NEOSMA.h" extern "C" __declspec(dllexport) bool __stdcall IsStartSMA( void ); extern "C" __declspec(dllexport) bool __stdcall nSMA( double *pY, int nSizeY, double *pIn, int nSizeIn, double dN, double dAd); mxArray *TempY; mxArray *TempIn; mxArray *TempN; mxArray *TempAd; bool bIsNeoStart; int WINAPI DllEntryPoint(HINSTANCE hinst, unsigned long reason, void * lpReserved) { switch (reason) { case DLL_PROCESS_ATTACH: bIsNeoStart = false; TempY = 0 ; TempN = 0 ; TempIn = 0 ; TempAd = 0 ; break ; case DLL_PROCESS_DETACH: NEOSMATerminate(); if (TempY != NULL ) mxDestroyArray(TempY); if (TempN != NULL ) mxDestroyArray(TempN); if (TempIn != NULL ) mxDestroyArray(TempIn); if (TempAd != NULL ) mxDestroyArray(TempAd); mclTerminateApplication(); } return 1 ; } bool __stdcall IsStartSMA( void ) { if (bIsNeoStart == false) { if (!mclInitializeApplication( NULL , 0 ) ) { MessageBoxA( NULL , (LPSTR) "Can't start MATLAB MCR!" , (LPSTR) "MATLAB DLL: ERROR!" , MB_OK | MB_ICONSTOP ); return false; } else { bIsNeoStart = NEOSMAInitialize(); }; }; return bIsNeoStart; } bool __stdcall nSMA( double *pY, int nSizeY, double *pIn, int nSizeIn, double dN, double dAd) { if (TempN == NULL ){ TempN = mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL);} else { mxDestroyArray(TempN); TempN= mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL); }; if (TempIn == NULL ){ TempIn = mxCreateDoubleMatrix( 1 , nSizeIn, mxREAL);} else { mxDestroyArray(TempIn); TempIn= mxCreateDoubleMatrix( 1 , nSizeIn, mxREAL); }; if (TempAd == NULL ){ TempAd = mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL);} else { mxDestroyArray(TempAd); TempAd= mxCreateDoubleMatrix( 1 , 1 , mxREAL); }; memcpy(( char *)mxGetPr(TempIn), ( char *) pIn, (nSizeIn)* 8 ); memcpy(( char *)mxGetPr(TempN), ( char *) &dN, 8 ); memcpy(( char *)mxGetPr(TempAd), ( char *) &dAd, 8 ); if (mlfNeoSMA( 1 , (mxArray **)TempY, (mxArray *)TempIn, (mxArray *)TempN , (mxArray *)TempAd) == false) return false; memcpy(( char *) pY, ( char *)mxGetPr(TempY), (nSizeY)* 8 ); mxDestroyArray((mxArray *)TempY); TempY = 0 ; mxDestroyArray((mxArray *)TempN); TempN = 0 ; mxDestroyArray((mxArray *)TempIn); TempIn = 0 ; mxDestroyArray((mxArray *)TempAd); TempAd = 0 ; return true; }

nSMA.def (DllMatlab.zip dosyasından):

KİTAPLIK nnSMA

DIŞA AKTARMALAR

IsStartSMA

nSMA





Projeyi C/C++ derleyicinizde oluşturun: Bunun için, standart giriş/çıkış kitaplığını eklemeniz ve aşağıdaki dosyaları projeye eklemeniz gerekir (derleyicinizde: Proje->Proje Ekle):



nSMA.def <MATLAB>\Extern\lib\<win32/64>\<compiler>\ klasöründe:

<MATLAB> — MATLAB ana klasörü.

<win32/64> — 32-bit işletim sistemi için win32 klasörü veya 64-bit işletim sistemi için win64 klasörü.

<compiler>— Borland C/C++ ver için "borland" klasörü. 5-6, Microsoft Visual C++ için "microsoft" klasörü (sürüm 6 için dosyalarım var): libmx.lib mclmcr.lib NeoSMA.lib — Manuel olarak oluşturun (bkz. 3.1 MetaTrader 5 ve MATLAB Engine Etkileşiminin Evrensel Kitaplığını Geliştirme).

Bu bölümde anlatmak istediğim son şey MATLAB'ın yüklü olmadığı başka bir bilgisayara proje taşırken ihtiyaç duyulan dosyalar hakkındadır.



Hedef makinedeki dosyaların ve yolların listesi şu şekildedir:

MCRInstaller.exe herhangi bir klasör (MCR yükleyicisi için)

extractCTF.exe herhangi bir klasör (MCR yükleyicisi için)

MCRRegCOMComponent.exe herhangi bir klasör (MCR yükleyicisi için)

unzip.exe herhangi bir klasör (MCR yükleyicisi için)

NeoSMA.dll <terminal_dir>\MQL5\Libraries

NeoSMA.ctf <terminal_dir>\MQL5\Libraries

nnSMA.dll <terminal_dir>\MQL5\Libraries



Birçok ileri düzey programcı, bir yükleyici programı (KURULUM) kullanılmasının tavsiye edildiğini zaten tahmin etmiştir. Ücretsiz ürünler de dahil olmak üzere bunların birçoğu internetten bulunabilir.



Şimdi bu DLL'yi MetaTrader 5'te test etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için basit bir script dosyası yazacağız (DllMatlab.zip'ten TestDllMatlab.mq5):

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "nav_soft@mail.ru" #property version "1.00" #import "nnSMA.dll" bool IsStartSMA( void ); bool nSMA( double &pY[], int nSizeY, double &pIn[], int nSizeIn, double dN, double dAd); #import datetime Time[]; double Price[]; double dNeoSma[]; void OnStart () { int ind= 0 ; if (IsStartSMA()==true) { CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 301 ,Time); ArraySetAsSeries (Time,true); CopyOpen ( Symbol (), 0 , 0 , 300 ,Price); ArraySetAsSeries (Price,true); ArrayResize (dNeoSma, 300 , 0 ); if (nSMA(dNeoSma, 300 ,Price, 300 , 1 , 2 )==false) return ; ArraySetAsSeries (dNeoSma,true); for (ind= 0 ; ind< ArraySize (dNeoSma);ind++) { DrawPoint( IntegerToString (ind, 5 , '-' ),Time[ind],dNeoSma[ind]); } } } void DrawPoint( string NamePoint, datetime x, double y) { ObjectCreate ( 0 ,NamePoint, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_TIME , x); ObjectSetDouble ( 0 , NamePoint, OBJPROP_PRICE , y); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_ARROWCODE , 173 ); ObjectSetInteger ( 0 , NamePoint, OBJPROP_COLOR , Red ); }

Sonuç



Artık, MetaTrader 5 ve MATLAB etkileşimi için evrensel bir kitaplığın nasıl oluşturulacağını ve MATLAB ortamında yerleşik DLL'nin nasıl bağlanacağını biliyorsunuz. Ancak yine de MetaTrader 5 ve MATLAB etkileşiminin tanımlanacak arayüzleri var, ancak bu, bu makalenin kapsamı dışındadır. Bu makalenin konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özel bir "bağdaştırıcı" türü gerektirmeyen en etkili etkileşim yollarını seçtim. .NET teknolojisi - WCF Hizmetlerini Kullanarak MetaTrader 5'ten .NET Uygulamalarına Fiyat Tekliflerini Dışa Aktarma gibi "başka bir yoldan" gidebilirsiniz.



Birçok okuyucu şu soruyu soruyor olabilir: Hangi yöntemi seçmemiz gerekiyor? Yanıt basit: Her ikisi de; zira matematiksel modelin tasarımı/hata ayıklaması sırasında hıza ihtiyaç duyulmaz. Ancak programlama için "özel üretim maliyetleri" olmadan MATLAB'ın tam gücüne ihtiyacınız olacak. MATLAB Engine burada elbette yardımcı olacaktır. Ancak, matematiksel modelde hata ayıklandığında ve kullanıma hazır olduğunda, hıza, çoklu göreve (birkaç fiyat grafiğinde gösterge ve/veya alım satım sisteminin çalışması) ihtiyacınız olacak; burada şüphesiz MATLAB ortamında yerleşik bir DLL'ye ihtiyaç duyacaksınız.



Ancak tüm bunlar sizi onu takip etmeye zorunlu kılmaz. Herkes, öncelikli olarak "programlama maliyetinin" proje ölçeğine oranına (gösterge ve/veya alım satım sistemi kullanıcılarının sayısı) dayanarak bu sorunun yanıtını kendisi verecektir. MATLAB ortamında bir veya iki kullanıcı için Dll oluşturmak bir anlam ifade etmez (MATLAB'ı iki bilgisayara yüklemek daha kolaydır).

MATLAB hakkında bilgi sahibi olmayan birçok okuyucunun muhtemelen şöyle bir sorusu vardır: Neden MATLAB kullanalım? MQL5 zaten matematiksel işlevlere sahip! Yanıt, MATLAB kullanımının matematiksel fikirlerinizi fazla çaba göstermeden uygulamanıza olanak tanımasıdır; olasılıkların yalnızca kısmi bir listesi şu şekildedir:

Gösterge ve/veya mekanik alım satım sisteminde bulanık mantığın dinamik algoritması

Mekanik alım satım sisteminde dinamik genetik algoritma (dinamik strateji test cihazı)

Gösterge ve/veya mekanik alım satım sisteminde dinamik sinir ağı algoritması

Üç boyutlu göstergeler

Doğrusal olmayan yönetim sistemlerinin simülasyonu



Yani, her şey sizin elinizde; şunu unutmayın: "Matematik her zaman bilimlerin kraliçesi olmuştur" ve MATLAB paketi — bilimsel hesap makinenizdir.



Literatür