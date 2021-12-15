Genetik Algoritmalar - Çok Kolay!

Giriş



Genetik algoritma ( GA ), pratik olarak önemli durumların çoğunda problem için kabul edilebilir bir çözüm sunan, ancak kararların doğruluğu matematiksel olarak kanıtlanmamış olan buluşsal algoritmayı ( EA ) ifade eder ve çoğunlukla analitik çözümü çok zor hatta imkansız olan problemler için kullanılır.

Bu sınıfın (NP sınıfı) bir probleminin klasik bir örneği, bir "gezgin satıcı sorunu"dur (en ünlü kombinatoryal optimizasyon problemlerinden biridir). Asıl zorluk, verilen şehirlerden en az bir kez geçen ve ardından ilk şehre dönen en avantajlı rotayı bulmaktır). Ancak hiçbir şey onları resmileştirmeye yol açan görevler için kullanmayı engellemez.

EA, önemli miktarda zaman alan tüm seçenekleri gözden geçirmek yerine, yüksek hesaplama karmaşıklığı içeren problemleri çözmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Desen tanıma gibi yapay zeka alanlarında, virüsten koruma yazılımlarında, mühendislikte, bilgisayar oyunlarında ve diğer alanlarda kullanılırlar.

MetaQuotes Software Corp.'un MetaTrader4 / 5 yazılım ürünlerinde GA kullandığı belirtilmelidir. Strateji test cihazını ve yerleşik bir strateji optimize ediciyi kullanarak ne kadar zaman ve emekten tasarruf edilebileceğini hepimiz biliyoruz; burada, tıpkı doğrudan numaralandırma ile olduğu gibi, GA kullanımıyla optimizasyon mümkündür. Ayrıca, MetaTrader 5 test cihazı, kullanıcı optimizasyon kriterlerini kullanmamıza olanak tanır. Belki okuyucu, doğrudan numaralandırma'nın aksine GA hakkındaki ve EA'nın sağladığı avantajlar hakkındaki makaleleri okumakla ilgilenecektir.



1. Biraz geçmişe gidelim



Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, nöral ağlar konusunda eğitmek vermek için bir optimizasyon algoritmasına ihtiyacım oldu. Çeşitli algoritmaları hızla öğrendikten sonra GA'yı seçtim. Hazır uygulamalar için yaptığım araştırmalar sonucunda, genel erişime açık olanların ya optimize edilebilecek parametre sayısı gibi işlevsel sınırlamaları olduğunu ya da çok "ince ayarlı" olduğunu gördüm.

Yalnızca tüm nöral ağ türleri konusunda eğitim vermek için değil, aynı zamanda genel olarak herhangi bir optimizasyon problemini çözmek için de evrensel olarak esnek bir enstrümana ihtiyacım vardı. Yabancı "genetik oluşumlar" üzerine kapsamlı bir çalışmadan sonra, bunların nasıl çalıştığını hala anlayamamıştım. Bunun nedeni ya ayrıntılı bir kod stili ya da programlama konusundaki deneyim eksikliğim veya muhtemelen her ikisi birdendi.



Temel zorluklar, genleri ikili bir koda kodlamamdan ve daha sonra onlarla bu şekilde çalışmamdan kaynaklanıyordu. Her halükarda, gelecekte ölçeklenebilirlik ve kolay modifikasyona odaklanan sıfırdan bir genetik algoritma yazmaya karar verdim.

İkili dönüşümle uğraşmak istemedim ve genlerle doğrudan çalışmaya karar verdim; yani kromozomu gerçek sayılar şeklinde bir dizi genle temsil ettim. Kromozomların gerçek sayılarla temsil edildiği genetik algoritmamın kodu bu şekilde ortaya çıktı. Daha sonra, yeni bir şey keşfetmediğimi ve benzer genetik algoritmaların (bunlar gerçek kodlu GA olarak adlandırılır) 15 yıldan uzun bir süredir, onlar hakkında ilk yayınlar çıktığından beri var olduğunu öğrendim.



Pratik problemlerde kullanımıyla ilgili kişisel deneyime dayandığı için, GA işleyişinin uygulanmasına ve prensiplerine yaklaşım vizyonumun değerlendirmesini okuyucuya bırakıyorum.



2. GA Açıklaması



GA, doğanın kendisinden ödünç alınan prensipleri içerir. Bunlar, kalıtım ve değişkenlik prensipleridir. Kalıtım, organizmaların özelliklerini ve evrimsel özelliklerini yavrularına aktarma yeteneğidir. Bu yetenek sayesinde tüm canlılar yavrularına kendi türlerine ilişkin özellikler bırakırlar.



Canlı organizmalardaki genlerin değişkenliği, popülasyonun genetik çeşitliliğini garanti eder ve bu, rastlantısaldır; zira doğa gelecekte hangi özelliklerin en çok tercih edileceğini önceden bilmenin bir yoluna sahip değildir (iklim değişikliği, gıda azalması / artışı, rekabet eden türlerin ortaya çıkması vb.). Bu değişkenlik, habitatın yeni, değiştirilmiş koşullarında hayatta kalabilen ve geride yavru bırakabilen yeni özelliklere sahip yaratıkların ortaya çıkmasına izin verir.

Biyolojide, mutasyonların ortaya çıkmasından kaynaklanan değişkenlik mutasyonel, genlerin çiftleşme yoluyla daha fazla çapraz kombinasyonundan kaynaklanan değişkenlik kombinasyonel olarak adlandırılır. Bu tür varyasyonların her ikisi de GA'da uygulanmaktadır. Ayrıca, mutasyonların doğal mekanizmasını (DNA'nın nükleotid dizisindeki değişiklikler) taklit eden bir mutajenez uygulaması vardır - doğal (kendiliğinden) ve yapay (uyarılmış).

Algoritmanın ölçütüne göre en basit bilgi aktarımı birimi gendir ; bu, belirli bir özelliğin gelişimini kontrol eden kalıtımın yapısal ve işlevsel birimidir. İşlevin bir değişkenini gen olarak adlandıracağız. Gen, gerçek bir sayı ile temsil edilir. İncelenen işlevin gen değişkenleri kümesi, - kromozomun karakterize edici özelliğidir.

Kromozomu bir sütun şeklinde temsil ettiğimizi düşünelim. O zaman f (x) = x ^ 2 işlevinin kromozomu şu şekilde görünecektir:





Şekil 1. F (x) = x ^ 2 işlevinin kromozomu



burada 0. indeks - bireylerin adaptasyonu olarak adlandırılan f (x) işlevinin değeri (bu işlevi uygunluk işlevi - FF ve işlevin değeri - VFF olarak adlandıracağız) ). Kromozomu tek boyutlu bir dizide saklamak uygundur. Bu, çift Kromozom [] dizisidir.

Aynı evrimsel dönemin tüm numuneleri bir popülasyonda birleştirilir. Ayrıca, popülasyon rastgele olarak iki eşit koloniye ayrılır; ana ve alt koloniler. Tüm popülasyondan seçilen ebeveyn türleri ve GA'nın diğer işleçlerini çaprazlamanın bir sonucu olarak, popülasyonun yarısına eşit olan ve popülasyondaki yavru kolonisinin yerini alan bir yeni yavru kolonisi vardır.

Minimum f (x) = x ^ 2 işlevinin aranması sırasında bireylerin toplam popülasyonu şu şekilde görünebilir:







Şekil 2. Toplam birey popülasyonu



Popülasyon VFF'ye göre sıralanır. Burada, kromozomun 0. indeksi, en küçük VFF'ye sahip numune tarafından alınır. Yeni yavru, yalnızca soyundan gelen kolonideki bireylerin yerini tamamen alırken, ana koloni bozulmadan kalır. Ancak, çift numuneler yok edildiği, daha sonra yeni yavru ana kolonideki boşlukları doldurduğu ve geri kalanlar soyundan gelen koloniye yerleştirildiği için, ana koloni her zaman tam olmayabilir.



Diğer bir deyişle, popülasyon boyutu nadiren sabittir ve neredeyse doğada olduğu gibi çağdan çağa değişir. Örneğin, üreme öncesi ve üreme sonrası popülasyon şöyle görünebilir:





Şekil 3. Üreme öncesi popülasyon





Şekil 4. Üreme sonrası popülasyon



Popülasyonun soylar tarafından "yarı" yerine getirilmesinin açıklanan mekanizmasının yanı sıra, çift olanların yok edilmesi ve bireylerin kendileriyle melezlenmesinin yasaklanmasının tek bir amacı vardır; "darboğaz etkisinden" kaçınmak (yani bir türün tamamen yok olmasına yol açabilecek bir dizi farklı nedenden dolayı kritik bir azalmanın sonucu olarak popülasyonun gen havuzunun azalması anlamına gelen bir biyolojik terim, GA, benzersiz kromozomların görünümünün sonuyla karşı karşıyadır ve yerel ekstremumların birinde "sıkışıp kalmak".)

3. UGAlib işlevinin açıklaması



Bir proto-popülasyon oluşturmak. Genler, belirli bir aralıkta rastgele oluşturulur. Her bireyin uygunluğunun belirlenmesi veya diğer bir deyişle VFF'nin hesaplanması. Kromozom kopyalarını çıkardıktan sonra popülasyonun üreme için hazırlanması. Referans kromozomun izolasyonu ve korunması (en iyi VFF ile). UGA operatörleri (seçim, çiftleşme, mutasyon). Her çiftleşme ve mutasyon için her seferinde yeni ebeveynler seçilir. Popülasyonu bir sonraki döneme hazırlamak. En iyi yavruların genlerinin referans kromozomun genleriyle karşılaştırılması. En iyi yavrunun kromozomu referans kromozomdan daha iyiyse referans kromozomu değiştirin.

GA Algoritması:

Belirli bir dönem sayısı için, referans olanlardan daha iyi olan kromozom kalmayana kadar paragraf 5'ten devam edin.

3.1. Genel değişkenler. Genel değişkenler

Genel düzeyde aşağıdaki değişkenler belirtildi:

double Chromosome[]; int ChromosomeCount = 0 ; int TotalOfChromosomesInHistory= 0 ; int ChrCountInHistory = 0 ; int GeneCount = 0 ; double RangeMinimum = 0.0 ; double RangeMaximum = 0.0 ; double Precision = 0.0 ; int OptimizeMethod = 0 ; int FFNormalizeDigits = 0 ; int GeneNormalizeDigits = 0 ; double Population [][ 1000 ]; double Colony [][ 500 ]; int PopulChromosCount = 0 ; int Epoch = 0 ; int AmountStartsFF= 0 ;

3.2. UGA. GA'nın ana işlevi

Aslında, programın gövdesinden çağrılan GA'nın ana işlevi yukarıda listelenen adımları gerçekleştirmektir; bu nedenle bununla ilgili olarak fazla ayrıntıya girmeyeceğiz.

Algoritmanın tamamlanmasının ardından, aşağıdaki bilgiler günlüğe kaydedildi:

Burada toplamda kaç dönem olduğu (jenerasyonlar).

Toplamda kaç hata olduğu.

Benzersiz kromozom sayısı.

FF'nin toplam başlatma sayısı.

Geçmişteki toplam kromozom sayısı.

Geçmişteki toplam kromozom sayısına kopyaların yüzde oranı.

En iyi sonuç.

"Benzersiz kromozom sayısı" ve "FF'nin toplam başlatma sayısı" - aynı boyutlar, ancak farklı şekilde hesaplanır. Kontrol için kullanın.

void UGA ( double ReplicationPortion, double NMutationPortion, double ArtificialMutation, double GenoMergingPortion, double CrossingOverPortion, double ReplicationOffset, double NMutationProbability ) { MathSrand (( int ) TimeLocal ()); int chromos= 0 , gene = 0 ; int resetCounterFF = 0 ; int currentEpoch = 1 ; int SumOfCurrentEpoch= 0 ; int MinOfCurrentEpoch=Epoch; int MaxOfCurrentEpoch= 0 ; int epochGlob = 0 ; ArrayResize (Population,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (Population, 0.0 ); ArrayResize (Colony,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (Colony, 0.0 ); double historyHromosomes[][ 100000 ]; ArrayResize (historyHromosomes,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (historyHromosomes, 0.0 ); if (ChromosomeCount<= 1 ) ChromosomeCount= 2 ; if (ChromosomeCount> 500 ) ChromosomeCount= 500 ; ProtopopulationBuilding(); for (chromos= 0 ;chromos<ChromosomeCount;chromos++) for (gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Colony[gene][chromos]=Population[gene][chromos]; GetFitness(historyHromosomes); for (chromos= 0 ;chromos<ChromosomeCount;chromos++) Population[ 0 ][chromos]=Colony[ 0 ][chromos]; for (chromos=ChromosomeCount;chromos<ChromosomeCount* 2 ;chromos++) for (gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Colony[gene][chromos-ChromosomeCount]=Population[gene][chromos]; GetFitness(historyHromosomes); for (chromos=ChromosomeCount;chromos<ChromosomeCount* 2 ;chromos++) Population[ 0 ][chromos]=Colony[ 0 ][chromos-ChromosomeCount]; RemovalDuplicates(); for (gene= 0 ;gene<=GeneCount;gene++) Chromosome[gene]=Population[gene][ 0 ]; ServiceFunction(); while (currentEpoch<=Epoch) { CycleOfOperators ( historyHromosomes, ReplicationPortion, NMutationPortion, ArtificialMutation, GenoMergingPortion, CrossingOverPortion, ReplicationOffset, NMutationProbability ); if (OptimizeMethod== 1 ) { if (Population[ 0 ][ 0 ]<Chromosome[ 0 ]) { for (gene= 0 ;gene<=GeneCount;gene++) Chromosome[gene]=Population[gene][ 0 ]; ServiceFunction(); if (currentEpoch<MinOfCurrentEpoch) MinOfCurrentEpoch=currentEpoch; if (currentEpoch>MaxOfCurrentEpoch) MaxOfCurrentEpoch=currentEpoch; SumOfCurrentEpoch+=currentEpoch; currentEpoch= 1 ; resetCounterFF++; } else currentEpoch++; } else { if (Population[ 0 ][ 0 ]>Chromosome[ 0 ]) { for (gene= 0 ;gene<=GeneCount;gene++) Chromosome[gene]=Population[gene][ 0 ]; ServiceFunction(); if (currentEpoch<MinOfCurrentEpoch) MinOfCurrentEpoch=currentEpoch; if (currentEpoch>MaxOfCurrentEpoch) MaxOfCurrentEpoch=currentEpoch; SumOfCurrentEpoch+=currentEpoch; currentEpoch= 1 ; resetCounterFF++; } else currentEpoch++; } epochGlob++; } Print ( "Epochs went by=" ,epochGlob, " Number of resets=" ,resetCounterFF); Print ( "MinOfCurrentEpoch" ,MinOfCurrentEpoch, " AverageOfCurrentEpoch" , NormalizeDouble (( double )SumOfCurrentEpoch/( double )resetCounterFF, 2 ), " MaxOfCurrentEpoch" ,MaxOfCurrentEpoch); Print (ChrCountInHistory, " - Unique chromosome" ); Print (AmountStartsFF, " - Total number of launches of FF" ); Print (TotalOfChromosomesInHistory, " - Total number of chromosomes in the history" ); Print ( NormalizeDouble ( 100.0 -(( double )ChrCountInHistory* 100.0 /( double )TotalOfChromosomesInHistory), 2 ), "% of duplicates" ); Print (Chromosome[ 0 ], " - best result" ); }

3.3. Bir Proto- popülasyon oluşturmak. Bir proto- popülasyon oluşturmak.

Optimizasyon problemlerinin çoğunda, işlev argümanlarının sayı doğrusunda nerede bulunduğunu önceden bilmenin bir yolu olmadığı için en iyi optimum seçenek, belirli bir aralıkta rastgele oluşturmadır.

void ProtopopulationBuilding() { PopulChromosCount=ChromosomeCount* 2 ; for ( int chromos= 0 ;chromos<PopulChromosCount;chromos++) { for ( int gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Population[gene][chromos]= NormalizeDouble (SelectInDiscreteSpace(RNDfromCI(RangeMinimum,RangeMaximum),RangeMinimum,RangeMaximum,Precision, 3 ),GeneNormalizeDigits); TotalOfChromosomesInHistory++; } }

3.4. GetFitness. Uygunluk sağlamak

Her kromozom için optimize edilmiş işlevi sırayla gerçekleştirir.

void GetFitness ( double &historyHromosomes[][ 100000 ] ) { for ( int chromos= 0 ;chromos<ChromosomeCount;chromos++) CheckHistoryChromosomes(chromos,historyHromosomes); }

3.5. CheckHistoryChromosomes. Kromozom tabanı aracılığıyla kromozomun doğrulanması

Her bireyin kromozomu taban üzerinden doğrulanır: Bunun için FF'nin hesaplanıp hesaplanmadığına bakılır ve varsa, hazır VFF tabandan alınır; yoksa, bunun için FF çağrılır. Böylece, FF'nin yinelenen kaynak açısından yoğun hesaplamalar hariç tutulur.

void CheckHistoryChromosomes ( int chromos, double &historyHromosomes[][ 100000 ] ) { int Ch1= 0 ; int Ge = 0 ; int cnt= 0 ; if (ChrCountInHistory> 0 ) { for (Ch1= 0 ;Ch1<ChrCountInHistory && cnt<GeneCount;Ch1++) { cnt= 0 ; for (Ge= 1 ;Ge<=GeneCount;Ge++) { if (Colony[Ge][chromos]!=historyHromosomes[Ge][Ch1]) break ; cnt++; } } if (cnt==GeneCount) Colony[ 0 ][chromos]=historyHromosomes[ 0 ][Ch1- 1 ]; else { FitnessFunction(chromos); if (ChrCountInHistory< 100000 ) { for (Ge= 0 ;Ge<=GeneCount;Ge++) historyHromosomes[Ge][ChrCountInHistory]=Colony[Ge][chromos]; ChrCountInHistory++; } } } else { FitnessFunction(chromos); for (Ge= 0 ;Ge<=GeneCount;Ge++) historyHromosomes[Ge][ChrCountInHistory]=Colony[Ge][chromos]; ChrCountInHistory++; } }

3.6. CycleOfOperators. UGA'da İşleç Döngüsü

Bu noktada, tüm bir yapay yaşam döneminin edebi kaderine karar veriliyor; yeni bir jenerasyon doğuyor ve ölüyor. Bu şu şekilde olur: Çiftleşmek için iki ebeveyn seçilir veya biri onun üzerinde bir mutasyon eylemi gerçekleştirir. GA'nın her işleci için uygun bir parametre belirlenir. Sonuç olarak, bir yavru elde ederiz. Bu, soyundan gelen koloni tamamen dolana kadar defalarca tekrarlanır. Ardından, soyundan gelenlerin kolonisi, her bireyin kendini olabildiğince iyi gösterebilmesi için habitata bırakılır ve VFF'yi hesaplarız.



"Ateş, su ve bakır borular" ile test edildikten sonra, soyundan gelen koloni popülasyona yerleşir. Yapay evrimde bir sonraki adım, gelecek jenerasyonlarda "kan"ın tükenmesini ve ardından yenilenen popülasyonun uygunluk derecesine göre sıralanmasını önlemek için klonlar kutsal öldürme işlemine tabi tutulacaktır.

void CycleOfOperators ( double &historyHromosomes[][ 100000 ], double ReplicationPortion, double NMutationPortion, double ArtificialMutation, double GenoMergingPortion, double CrossingOverPortion, double ReplicationOffset, double NMutationProbability ) { double child[]; ArrayResize (child,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (child, 0.0 ); int gene= 0 ,chromos= 0 , border= 0 ; int i= 0 ,u= 0 ; double p= 0.0 ,start= 0.0 ; double fit[][ 2 ]; ArrayResize (fit, 6 ); ArrayInitialize (fit, 0.0 ); int T= 0 ; double portion[ 6 ]; portion[ 0 ]=ReplicationPortion; portion[ 1 ]=NMutationPortion; portion[ 2 ]=ArtificialMutation; portion[ 3 ]=GenoMergingPortion; portion[ 4 ]=CrossingOverPortion; portion[ 5 ]= 0.0 ; while (T<ChromosomeCount) { for (i= 0 ;i< 6 ;i++) { fit[i][ 0 ]=start; fit[i][ 1 ]=start+ MathAbs (portion[i]-portion[ 5 ]); start=fit[i][ 1 ]; } p=RNDfromCI(fit[ 0 ][ 0 ],fit[ 4 ][ 1 ]); for (u= 0 ;u< 5 ;u++) { if ((fit[u][ 0 ]<=p && p<fit[u][ 1 ]) || p==fit[u][ 1 ]) break ; } switch (u) { case 0 : if (T<ChromosomeCount) { Replication(child,ReplicationOffset); for (gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Colony[gene][T]=child[gene]; T++; TotalOfChromosomesInHistory++; } break ; case 1 : if (T<ChromosomeCount) { NaturalMutation(child,NMutationProbability); for (gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Colony[gene][T]=child[gene]; T++; TotalOfChromosomesInHistory++; } break ; case 2 : if (T<ChromosomeCount) { ArtificialMutation(child,ReplicationOffset); for (gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Colony[gene][T]=child[gene]; T++; TotalOfChromosomesInHistory++; } break ; case 3 : if (T<ChromosomeCount) { GenoMerging(child); for (gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Colony[gene][T]=child[gene]; T++; TotalOfChromosomesInHistory++; } break ; default : if (T<ChromosomeCount) { CrossingOver(child); for (gene= 1 ;gene<=GeneCount;gene++) Colony[gene][T]=child[gene]; T++; TotalOfChromosomesInHistory++; } break ; } } GetFitness(historyHromosomes); if (PopulChromosCount>=ChromosomeCount) { border=ChromosomeCount; PopulChromosCount=ChromosomeCount* 2 ; } else { border=PopulChromosCount; PopulChromosCount+=ChromosomeCount; } for (chromos= 0 ;chromos<ChromosomeCount;chromos++) for (gene= 0 ;gene<=GeneCount;gene++) Population[gene][chromos+border]=Colony[gene][chromos]; RemovalDuplicates(); }

3.7. Replikasyon. Replikasyon

Operatör, biyolojide DNA replikasyonu olarak adlandırılan doğal fenomene en yakın olandır, ancak bu, özünde aynı şey değildir. Ancak doğada buna daha yakın bir eşdeğer bulamadığım için bu adı kullanmaya devam etmeye karar verdim.



Replikasyon, ebeveyn kromozomlarının özelliklerini aktarırken yeni genler üreten en önemli genetik operatördür. Algoritmanın yakınsamasını sağlayan ana operatör.. GA, diğer operatörler kullanılmadan yalnızca onunla çalışabilir ama bu durumda FF başlatmalarının sayısı çok daha fazla olacaktır.

Replikasyon operatörünün prensibini göz önünde bulundurun. İki ebeveyn kromozomu kullanıyoruz. Yeni yavru gen



[C1-((C2-C1)*ReplicationOffset),C2+((C2-C1)*ReplicationOffset)] aralığında rastgele bir sayıdır.

Burada, C1 ve C2 ebeveyn genleri ReplicationOffset - Aralık sınırlarının yer değiştirme katsayısı [C1, C2] .

Örneğin, baba bireyden (mavi) ve anne bireyden (pembe) bir çocuk (yeşil) oluşturulabilir:







Şekil 5. Replikasyon operatörünün çalışma prensibi



Grafiksel olarak, yavru genin olasılığı şu şekilde özetlenebilir:





Şekil 6. Yavru genin bir sayı doğrusu üzerinde ortaya çıkma olasılığı



Diğer yavru genler de aynı şekilde üretilir.

void Replication ( double &child[], double ReplicationOffset ) { double C1= 0.0 ,C2= 0.0 ,temp= 0.0 ,Maximum= 0.0 ,Minimum= 0.0 ; int address_mama= 0 ,address_papa= 0 ; SelectTwoParents(address_mama,address_papa); for ( int i= 1 ;i<=GeneCount;i++) { C1 = Population[i][address_mama]; C2 = Population[i][address_papa]; if (C1 < RangeMinimum) C1 = RangeMinimum; if (C1 > RangeMaximum) C1 = RangeMaximum; if (C2 < RangeMinimum) C2 = RangeMinimum; if (C2 > RangeMaximum) C2 = RangeMaximum; if (C1>C2) { temp=C1; C1=C2; C2=temp; } Minimum = C1-((C2-C1)*ReplicationOffset); Maximum = C2+((C2-C1)*ReplicationOffset); if (Minimum < RangeMinimum) Minimum = RangeMinimum; if (Maximum > RangeMaximum) Maximum = RangeMaximum; temp=RNDfromCI(Minimum,Maximum); child[i]= NormalizeDouble (SelectInDiscreteSpace(temp,RangeMinimum,RangeMaximum,Precision, 3 ),GeneNormalizeDigits); } }

Mutasyonlar, süreçler boyunca canlı hücrelerde sürekli olarak meydana gelirler ve doğal seleksiyon için malzeme görevi görürler. Organizmanın tüm yaşamı boyunca normal habitat koşullarında, 10 ^ 10 hücre nesli başına bir sıklıkta kendiliğinden ortaya çıkarlar.



Biz meraklı araştırmacılar, doğal düzene uymak ve genin bir sonraki mutasyonunu bu kadar uzun süre beklemek zorunda değiliz. Yüzde olarak ifade edilen ve kromozomdaki her bir gen için mutasyon olasılığını belirleyen NMutationProbability parametresi bunu yapmamıza yardımcı olacaktır.



NaturalMutation işlecinde mutasyon, [RangeMinimum, RangeMaximum] aralığında rastgele bir genin üretilmesinden oluşur. NMutationProbability = %100, kromozomdaki tüm genlerin %100 mutasyonu ve NMutationProbability = %0 mutasyonların tamamen yokluğu anlamına gelir. En son seçeneğin pratik problemlerde kullanımı uygun değildir.

void NaturalMutation ( double &child[], double NMutationProbability ) { int address= 0 ; double prob= 0.0 ; if (NMutationProbability< 0.0 ) prob= 0.0 ; if (NMutationProbability> 100.0 ) prob= 100.0 ; SelectOneParent(address); for ( int i= 1 ;i<=GeneCount;i++) if (RNDfromCI( 0.0 , 100.0 )<prob) child[i]= NormalizeDouble ( SelectInDiscreteSpace(RNDfromCI(RangeMinimum,RangeMaximum),RangeMinimum,RangeMaximum,Precision, 3 ),GeneNormalizeDigits ); }

3.9. ArtificialMutation. Yapay mutasyon

Operatörün ana görevi "taze" kanın üretilmesidir. İki ebeveyn kullanıyoruz ve yavrunun genleri, sayı doğrusundaki ana genler tarafından ayrılmamış boşluklardan seçiliyor. GA'yı yerel ekstremumlardan birine takılmaktan korur. Diğer operatörlere kıyasla daha büyük bir oranda, yakınsamayı hızlandırır; aksi taktirde yavaşlayarak, FF'nin başlatma sayısını artırır.



Replikasyonda olduğu gibi, iki ebeveyn kromozomu kullanıyoruz. Ancak ArtificialMutation operatörünün görevi, ebeveyn özelliklerini yavrulara aktarmak değil, çocuğu onlardan farklı kılmaktır. Bu nedenle, tam tersi olarak, aynı aralık sınırı yer değiştirme katsayısı kullanılarak, ancak genler, Replikasyon tarafından alınacak olan aralığın dışında üretilir. Yavrunun yeni geni, [RangeMinimum, C1-(C2-C1) * ReplicationOffset] ve [C2 + (C2-C1) * ReplicationOffset, RangeMaximum] aralıklarından rastgele bir sayıdır.

Grafiksel olarak, yavrudaki ReplicationOffset = 0,25 bir genin olasılığı şu şekilde temsil edilebilir:





Şekil 7. Gerçek çizgi aralığında [RangeMinimum; RangeMaximum] bir genin soyundan gelen ReplicationOffset'teki olasılığı = 0,25



void ArtificialMutation ( double &child[], double ReplicationOffset ) { double C1= 0.0 ,C2= 0.0 ,temp= 0.0 ,Maximum= 0.0 ,Minimum= 0.0 ,p= 0.0 ; int address_mama= 0 ,address_papa= 0 ; SelectTwoParents(address_mama,address_papa); for ( int i= 1 ;i<=GeneCount;i++) { C1 = Population[i][address_mama]; C2 = Population[i][address_papa]; if (C1 < RangeMinimum) C1 = RangeMinimum; if (C1 > RangeMaximum) C1 = RangeMaximum; if (C2 < RangeMinimum) C2 = RangeMinimum; if (C2 > RangeMaximum) C2 = RangeMaximum; if (C1>C2) { temp=C1; C1=C2; C2=temp; } Minimum=C1-((C2-C1)*ReplicationOffset); Maximum=C2+((C2-C1)*ReplicationOffset); if (Minimum < RangeMinimum) Minimum = RangeMinimum; if (Maximum > RangeMaximum) Maximum = RangeMaximum; p= MathRand (); if (p< 16383.5 ) { temp=RNDfromCI(RangeMinimum,Minimum); child[i]= NormalizeDouble (SelectInDiscreteSpace(temp,RangeMinimum,RangeMaximum,Precision, 3 ),GeneNormalizeDigits); } else { temp=RNDfromCI(Maximum,RangeMaximum); child[i]= NormalizeDouble (SelectInDiscreteSpace(temp,RangeMinimum,RangeMaximum,Precision, 3 ),GeneNormalizeDigits); } } }

3.10 GenoMerging. Ödünç alınan genler

Verilen GA operatörünün doğal bir eşdeğeri yoktur. Aslında bu harika mekanizmanın canlı organizmalarda nasıl işleyeceğini hayal etmesi zor. Ancak, bu, genleri çok sayıda ebeveynden (ebeveyn sayısı gen sayısına eşittir) yavrulara aktarma konusunda dikkate değer bir özelliğe sahiptir. Operatör yeni genler üretmez ve bir kombinatoryal arama mekanizmasıdır.

Bu, şu şekilde işler: İlk yavru gen için bir ebeveyn seçilir ve birinci gen ondan alınır, ardından ikinci gen için ikinci bir ebeveyn seçilir ve gen ondan alınır vb. Gen sayısı birden fazla ise uygulanması tavsiye edilir. Aksi takdirde, operatör kromozomların kopyalarını oluşturacağı için bu, devre dışı bırakılmalıdır.

void GenoMerging ( double &child[] ) { int address= 0 ; for ( int i= 1 ;i<=GeneCount;i++) { SelectOneParent(address); child[i]=Population[i][address]; } }

3.11. CrossingOver. Çaprazlama

Çaprazlama (biyolojide melezleme olarak da bilinir) kromozom bölümlerinin değiş tokuş edilmesi olgusudur. GenoMerging'de olduğu gibi, bu bir kombinatoryal arama mekanizmasıdır.



İki ebeveyn kromozomu seçilir. Her ikisi de rastgele bir yerde "kesilir". Yavrunun kromozomu, ebeveyn kromozomlarının parçalarından oluşacaktır.

Bu mekanizmayı bir resimde göstermek en kolay yoldur:





Şekil 8. Kromozom parçalarının değişim mekanizması



Gen sayısı birden fazla ise uygulanması tavsiye edilir. Aksi takdirde, operatör kromozomların kopyalarını oluşturacağı için bu, devre dışı bırakılmalıdır.

void CrossingOver ( double &child[] ) { int address_mama= 0 ,address_papa= 0 ; SelectTwoParents(address_mama,address_papa); int address_of_gene=( int ) MathFloor ((GeneCount- 1 )*( MathRand ()/ 32767.5 )); for ( int i= 1 ;i<=GeneCount;i++) { if (i<=address_of_gene+ 1 ) child[i]=Population[i][address_mama]; else child[i]=Population[i][address_papa]; } }

3.12. SelectTwoParents. İki ebeveyn seçimi

Gen havuzunun tükenmesini önlemek için kendi kendisiyle melezleme yasağı vardır. Farklı ebeveynler bulmak için on girişimde bulunulur ve bir çift bulamazsak, kendi kendine melezlenmesine izin veririz. Temel olarak, aynı numunenin bir kopyasını elde ederiz.



Bir yandan, bireyleri klonlama olasılığı azalırken, diğer yandan makul sayıda adımda (farklı ebeveynler seçimi) bunu yapmanın neredeyse imkansız olacağı bir durum ortaya çıkabileceği için aramanın döngüselliği önlenir.



Replication, ArtificialMutation ve CrossingOver operatörlerinde kullanılır.

void SelectTwoParents ( int &address_mama, int &address_papa ) { int cnt= 1 ; address_mama= 0 ; address_papa= 0 ; while (cnt<= 10 ) { address_mama=NaturalSelection(); address_papa=NaturalSelection(); if (address_mama!=address_papa) break ; } }

3.13. SelectOneParent. Bir ebeveyn seçimi

Burada her şey basittir; popülasyondan bir ebeveyn seçilir.

NaturalMutation ve GenoMerging operatörlerinde kullanılır.

void SelectOneParent ( int &address ) { address= 0 ; address=NaturalSelection(); }

3.14. NaturalSelection. Doğal seleksiyon

Doğal seleksiyon - Bu, yararlı kalıtsal özelliklere sahip olan ve çevresel koşullara daha iyi uyum sağlayan bireylerin hayatta kalmasına ve tercihli üremesine yol açan süreçtir.

Operatör, geleneksel "Rulet" operatörüne benzer ( Rulet çarkı seçimi - Ruletin n "başlatması" olan bireylerin seçimi. Rulet çarkı, popülasyonun her bir üyesi için bir bölge içerir. i-th bölgesinin boyutu, karşılık gelen uygunluk değeriyle orantılıdır), ancak önemli farklılıkları vardır. Bireylerin konumunu en çok ve en az uygun olanlara göre dikkate alır. Ayrıca, en kötü genlere sahip bir birey dahi geride bir yavru bırakma şansına sahiptir. Bu adil, değil mi? Her ne kadar adaletle ilgili olmasa da, bu, doğada tüm bireylerin geride yavru bırakma fırsatına sahip olduğu gerçeğiyle ilgilidir.

Örneğin, maksimizasyon probleminde aşağıdaki VFF'ye sahip 10 kişi alın: 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 0, -1 - Burada daha büyük değerler daha iyi uygunluk anlamına gelir. Bu örnek, komşu bireyler arasındaki "mesafenin" önceki iki birey arasındakinden 2 kat daha büyük olduğunu görebilmemiz için verilmiştir. Ancak, pasta grafikte, her bireyin bir yavru bırakma olasılığı aşağıdaki gibidir:







Şekil 9. Ebeveyn bireyleri seçme olasılığı grafiği



Bireylerin en kötüye yaklaşmasıyla şanslarının daha da kötüleştiğini gösterir. Buna karşılık birey daha iyi örneğe ne kadar yaklaşırsa üreme şansı o kadar iyi olur.







Şekil 10. Ebeveyn bireyleri seçme olasılığı grafiği



int NaturalSelection() { int i= 0 ,u= 0 ; double p= 0.0 ,start= 0.0 ; double fit[][ 2 ]; ArrayResize (fit,PopulChromosCount); ArrayInitialize (fit, 0.0 ); double delta=(Population[ 0 ][ 0 ]-Population[ 0 ][PopulChromosCount- 1 ])* 0.01 -Population[ 0 ][PopulChromosCount- 1 ]; for (i= 0 ;i<PopulChromosCount;i++) { fit[i][ 0 ]=start; fit[i][ 1 ]=start+ MathAbs (Population[ 0 ][i]+delta); start=fit[i][ 1 ]; } p=RNDfromCI(fit[ 0 ][ 0 ],fit[PopulChromosCount- 1 ][ 1 ]); for (u= 0 ;u<PopulChromosCount;u++) if ((fit[u][ 0 ]<=p && p<fit[u][ 1 ]) || p==fit[u][ 1 ]) break ; return (u); }

3.15. RemovalDuplicates. Kopyaları çıkarma

İşlev, popülasyondaki çift kromozomları kaldırır ve kalan benzersiz kromozomlar (mevcut dönemin popülasyonuna özgü), optimizasyon türüne göre belirlenen VFF'ye göre sıralanır (yani azalan veya artan sırada).

void RemovalDuplicates() { int chromosomeUnique[ 1000 ]; ArrayInitialize (chromosomeUnique, 1 ); double PopulationTemp[][ 1000 ]; ArrayResize (PopulationTemp,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (PopulationTemp, 0.0 ); int Ge = 0 ; int Ch = 0 ; int Ch2= 0 ; int cnt= 0 ; for (Ch= 0 ;Ch<PopulChromosCount;Ch++) { if (chromosomeUnique[Ch]!= 0 ) { for (Ch2= 0 ;Ch2<PopulChromosCount;Ch2++) { if (Ch!=Ch2 && chromosomeUnique[Ch2]!= 0 ) { cnt= 0 ; for (Ge= 1 ;Ge<=GeneCount;Ge++) { if (Population[Ge][Ch]!=Population[Ge][Ch2]) break ; else cnt++; } if (cnt==GeneCount) chromosomeUnique[Ch2]= 0 ; } } } } cnt= 0 ; for (Ch= 0 ;Ch<PopulChromosCount;Ch++) { if (chromosomeUnique[Ch]== 1 ) { for (Ge= 0 ;Ge<=GeneCount;Ge++) PopulationTemp[Ge][cnt]=Population[Ge][Ch]; cnt++; } } PopulChromosCount=cnt; for (Ch= 0 ;Ch<PopulChromosCount;Ch++) for (Ge= 0 ;Ge<=GeneCount;Ge++) Population[Ge][Ch]=PopulationTemp[Ge][Ch]; PopulationRanking(); }

3.16. PopulationRanking. Popülasyonun sıralanması

Sıralama, VFF tarafından yapılır. Yöntem, ' kabarcıklı yönteme benzer (Algoritma, sıralanmış dizi boyunca tekrarlanan geçişlerden oluşur. Her geçiş için, öğeler sırayla ikili olarak karşılaştırılır ve bir çiftin sırası yanlışsa, bir öğe değişimi gerçekleşir. Diziden geçişler, geçişlerden biri artık değiş tokuşlara gerek olmadığını gösterene kadar tekrarlanır; yani dizi sıralanmıştır.



Algoritmadan geçerken, yerinde olmayan bir öğe, tıpkı sudaki bir kabarcık gibi istenen konuma "açılır"; bu nedenle algoritmanın adı, ancak bir fark vardır - dizinin içeriği değil yalnızca dizinin indeksleri sıralanır. Bu yöntem daha hızlıdır ve bir dizinin diğerine kopyalanmasından biraz farklıdır. Ve sıralanan dizinin boyutu ne kadar büyükse, fark o kadar az olur.

void PopulationRanking() { int cnt= 1 , i = 0 , u = 0 ; double PopulationTemp[][ 1000 ]; ArrayResize (PopulationTemp,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (PopulationTemp, 0.0 ); int Indexes[]; ArrayResize (Indexes,PopulChromosCount); ArrayInitialize (Indexes, 0 ); int t0= 0 ; double ValueOnIndexes[]; ArrayResize (ValueOnIndexes,PopulChromosCount); ArrayInitialize (ValueOnIndexes, 0.0 ); double t1= 0.0 ; for (i= 0 ;i<PopulChromosCount;i++) { Indexes[i] = i; ValueOnIndexes[i] = Population[ 0 ][i]; } if (OptimizeMethod== 1 ) { while (cnt> 0 ) { cnt= 0 ; for (i= 0 ;i<PopulChromosCount- 1 ;i++) { if (ValueOnIndexes[i]>ValueOnIndexes[i+ 1 ]) { t0 = Indexes[i+ 1 ]; t1 = ValueOnIndexes[i+ 1 ]; Indexes [i+ 1 ] = Indexes[i]; ValueOnIndexes [i+ 1 ] = ValueOnIndexes[i]; Indexes [i] = t0; ValueOnIndexes [i] = t1; cnt++; } } } } else { while (cnt> 0 ) { cnt= 0 ; for (i= 0 ;i<PopulChromosCount- 1 ;i++) { if (ValueOnIndexes[i]<ValueOnIndexes[i+ 1 ]) { t0 = Indexes[i+ 1 ]; t1 = ValueOnIndexes[i+ 1 ]; Indexes [i+ 1 ] = Indexes[i]; ValueOnIndexes [i+ 1 ] = ValueOnIndexes[i]; Indexes [i] = t0; ValueOnIndexes [i] = t1; cnt++; } } } } for (i= 0 ;i<GeneCount+ 1 ;i++) for (u= 0 ;u<PopulChromosCount;u++) PopulationTemp[i][u]=Population[i][Indexes[u]]; for (i= 0 ;i<GeneCount+ 1 ;i++) for (u= 0 ;u<PopulChromosCount;u++) Population[i][u]=PopulationTemp[i][u]; }

3.17. RNDfromCustomInterval. Belirli bir aralıktaki rasgele sayıların oluşturucusu

Kullanışlı bir özelliktir. UGA'da kullanışlıdır.

double RNDfromCI( double RangeMinimum, double RangeMaximum) { return (RangeMinimum+((RangeMaximum-RangeMinimum)* MathRand ()/ 32767.5 ));}

3.18. SelectInDiscreteSpace. Ayrık uzayda seçim

Arama alanını daraltmak için kullanılır. adım = 0,0 parametresi ile arama sürekli bir alanda gerçekleştirilir (dil sınırlamalarıyla sınırlıdır, MQL'de 15. önemli sembol dahil). GA algoritmasını daha doğru kullanmak için uzun sayılarla çalışmak üzere ek bir kitaplık yazmanız gerekir.



RoundMode = 1'deki işlevin çalışması aşağıdaki şekil ile gösterilebilir:





Şekil 11. SelectInDiscreteSpace işlevinin RoundMode = 1 pozisyonunda çalışması



double SelectInDiscreteSpace ( double In, double InMin, double InMax, double step, int RoundMode ) { if (step== 0.0 ) return (In); if ( InMax < InMin ) { double temp = InMax; InMax = InMin; InMin = temp; } if ( In < InMin ) return ( InMin ); if ( In > InMax ) return ( InMax ); if ( InMax == InMin || step <= 0.0 ) return ( InMin ); step = (InMax - InMin) / MathCeil ( (InMax - InMin) / step ); switch ( RoundMode ) { case 1 : return ( InMin + step * MathFloor ( ( In - InMin ) / step ) ); case 2 : return ( InMin + step * MathCeil ( ( In - InMin ) / step ) ); default : return ( InMin + step * MathRound ( ( In - InMin ) / step ) ); } }

3.19. FitnessFunction. Uygunluk işlevi

GA'nın bir parçası değildir. İşlev, VFF'nin hesaplanacağı popülasyondaki kromozomun indeksini alır. VFF, iletilen kromozomun sıfır indeksine yazılır. Bu işlevin kodu, her görev için benzersizdir.

3.20. ServiceFunction. Hizmet işlevi

GA'nın bir parçası değildir. Bu işlevin kodu, her belirli görev için benzersizdir. Dönemler üzerinde kontrol sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, mevcut dönem için en iyi VFF'yi görüntülemek için.

4. UGA çalışmasına ilişkin örnekler



Optimizasyon sorunlarının tümü EA aracılığıyla çözülür ve iki türe ayrılır:

Genotip, bir fenotiple tutarlıdır. Kromozom genlerinin değerleri, bir optimizasyon işlevinin argümanları tarafından doğrudan atanır. Örnek 1. Genotip fenotiple eşleşmiyor. Optimize edilmiş işlevi hesaplamak için kromozom genlerinin anlamının yorumlanması gerekir. Örnek 2.

4.1. Örnek 1

Algoritmanın çalıştığından emin olmak için sorunu bilinen bir yanıtla birlikte düşünün ve ardından çözümü birçok yatırımcının ilgisini çeken sorunu çözmeye devam edin.

Sorun: Minimum ve maksimum "Dış Görünüm" işlevini bulun:



segment [-5, 5].

Yanıt: fmin (3.07021,3.315935) = -4.3182, fmax (-3.315699; -3.072485) = 14.0606.





Şekil 12. [-5, 5] segmentindeki "Dış Görünüm" grafiği



Sorunu çözmek için aşağıdaki script dosyasını yazıyoruz:

#property script_show_inputs #include "UGAlib.mqh" #include "Skin.mqh" input string GenofundParam = "----Gene pool parameter----" ; input int ChromosomeCount_P = 50 ; input int GeneCount_P = 2 ; input int FFNormalizeDigits_P = 4 ; input int GeneNormalizeDigits_P = 4 ; input int Epoch_P = 50 ; input string GA_OperatorParam = "----Operator parameters----" ; input double ReplicationPortion_P = 100.0 ; input double NMutationPortion_P = 10.0 ; input double ArtificialMutation_P = 10.0 ; input double GenoMergingPortion_P = 20.0 ; input double CrossingOverPortion_P = 20.0 ; input double ReplicationOffset_P = 0.5 ; input double NMutationProbability_P= 5.0 ; input string OptimisationParam = "----Optimization parameters----" ; input double RangeMinimum_P = - 5.0 ; input double RangeMaximum_P = 5.0 ; input double Precision_P = 0.0001 ; input int OptimizeMethod_P = 1 ; double ERROR= 0.0 ; int OnStart () { ChromosomeCount=ChromosomeCount_P; GeneCount =GeneCount_P; RangeMinimum =RangeMinimum_P; RangeMaximum =RangeMaximum_P; Precision =Precision_P; OptimizeMethod =OptimizeMethod_P; FFNormalizeDigits = FFNormalizeDigits_P; GeneNormalizeDigits = GeneNormalizeDigits_P; ArrayResize (Chromosome,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (Chromosome, 0 ); Epoch=Epoch_P; int time_start= GetTickCount (),time_end= 0 ; UGA ( ReplicationPortion_P, NMutationPortion_P, ArtificialMutation_P, GenoMergingPortion_P, CrossingOverPortion_P, ReplicationOffset_P, NMutationProbability_P ); time_end= GetTickCount (); Print (time_end-time_start, " mc - Time of implementation" ); return ( 0 ); }

Sorunu çözmek için script dosyasının tüm kodu buradadır. Çalıştırın, Comment () işlevi tarafından sağlanan bilgileri alın:





Şekil 13. Sorunun çözümünün sonucu



Sonuçlara baktığımızda algoritmanın çalıştığını görüyoruz.

4.2. Örnek 2

ZZ göstergesinin, devrilme alım satım sisteminin ideal girişlerini gösterdiğine yaygın olarak inanılmaktadır. Gösterge, "dalga teorisi" destekçileri ve onu "rakamların" büyüklüğünü belirlemek için kullananlar arasında çok popülerdir.

Sorun : Toplamda daha fazla teorik kazanç sağlayan, geçmiş veriler üzerinde ZZ tepe noktalarından farklı olan bir devrilme alım satım sistemi için başka giriş noktaları olup olmadığını belirleyin.

Denemeler için M1 100 çubuk için bir GBPJPY paritesi seçeceğiz. 80 noktada spread'i kabul edin (beş basamaklı fiyat teklifleri). Başlamak için en iyi ZZ parametrelerini belirlemeniz gerekir. Bunu yapmak için, basit bir script dosyası kullanarak ExtDepth parametresinin en iyi değerini bulmak için basit bir numaralandırma kullanırız:

#property script_show_inputs input int History= 100 ; input double Spred = 80.0 ; input int Depth = 5 ; input bool loop =true; void OnStart () { double ZigzagBuffer []; double PeaksOfZigzag[]; int Zigzag_handle; ArraySetAsSeries (ZigzagBuffer,true); ArrayResize (PeaksOfZigzag,History); int depth= 3 ; double PipsSum= 0.0 ; int PeaksCount= 0 ; bool flag=true; if (loop==true) { while (depth< 200 && flag==true) { Zigzag_handle= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,depth); ResetLastError (); for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) { if ( BarsCalculated (Zigzag_handle)> 0 ) break ; Sleep ( 1000 ); } int copied= CopyBuffer (Zigzag_handle, 0 , 0 ,History,ZigzagBuffer); if (copied<= 0 ) { Print ( "Could not copy the indicator buffer. Error =" , GetLastError (), " copied=" ,copied); return ; } PipsSum= 0.0 ; PeaksCount= 0 ; for ( int u= 0 ;u<History;u++) { if ( NormalizeDouble (ZigzagBuffer[u], Digits ())> 0.0 ) { PeaksOfZigzag[PeaksCount]= NormalizeDouble (ZigzagBuffer[u], Digits ()); PeaksCount++; } } for ( int V= 0 ;V<PeaksCount- 1 ;V++) PipsSum+= NormalizeDouble (( MathAbs (PeaksOfZigzag[V]-PeaksOfZigzag[V+ 1 ]))/ Point (), Digits ())-Spred; if (PeaksCount<= 2 ) flag=false; else { Print (depth, " " ,PeaksCount, " " ,PipsSum); depth+= 1 ; } } } else { Zigzag_handle= iCustom ( NULL , 0 , "ZigZag" ,Depth); ResetLastError (); for ( int i= 0 ;i<History;i++) { if ( BarsCalculated (Zigzag_handle)> 0 ) break ; Sleep ( 1000 ); } int copied= CopyBuffer (Zigzag_handle, 0 , 0 ,History,ZigzagBuffer); if (copied<= 0 ) { Print ( "Was not able to copy the buffer indicator. Error =" , GetLastError (), " copied=" ,copied); return ; } for ( int u= 0 ;u<History;u++) { if ( NormalizeDouble (ZigzagBuffer[u], Digits ())> 0.0 ) { PeaksOfZigzag[PeaksCount]= NormalizeDouble (ZigzagBuffer[u], Digits ()); PeaksCount++; } } for ( int V= 0 ;V<PeaksCount- 1 ;V++) { PipsSum+= NormalizeDouble (( MathAbs (PeaksOfZigzag[V]-PeaksOfZigzag[V+ 1 ]))/ Point (), Digits ())-Spred; } Print (Depth, " " ,PeaksCount, " " ,PipsSum); } }

Script dosyasını çalıştırarak ExtDepth = 3'te 4077 puan alıyoruz. On dokuz gösterge tepe noktası, 100 çubuğa "uygundur". ExtDepth'in artmasıyla ZZ tepe noktalarının sayısı azalır ve karlılık da düşer.

Şimdi UGA kullanarak alternatif ZZ'nin tepe noktalarını bulabiliriz. ZZ tepe noktaları, her çubuk için üç pozisyon içerebilir: 1) Yüksek, 2) Düşük, 3) Tepe noktasız. Tepe noktasının varlığı ve pozisyonu, her çubuk için her gen tarafından taşınacaktır. Böylece, kromozomun boyutu 100 gen olur.

Hesaplamalarıma göre (yanılıyorsam matematikçiler beni düzeltebilir), 100 çubukta 3 ^ 100 veya 5.15378e47 alternatif seçenek "zikzaklar" oluşturabilirsiniz. Bu, doğrudan numaralandırma kullanılarak dikkate alınması gereken seçeneklerin tam sayısıdır. Saniyede 100000000 seçenek hızıyla hesaplama sırasında, 1.6e32 yıla ihtiyacımız olacak! Bu, evrenin yaşından daha fazla. İşte o zaman, bu soruna bir çözüm bulabilme konusunda şüpheler duymaya başladım.

Ama başlayalım.

UGA, kromozomun gerçek sayılarla temsilini kullandığı için, tepe noktalarının konumunu bir şekilde kodlamamız gerekiyor. Bu, tam olarak kromozomun genotipinin fenotiple eşleşmediği durumdur. [0, 5] genleri için bir arama aralığı atayın. [0, 1] aralığının ZZ'nin Yüksek üzerindeki tepe noktasına, [4, 5] aralığının Düşük üzerindeki tepe noktasına ve (1, 4) aralığının tepe noktasının yokluğuna karşılık geldiğini kabul edelim.

Önemli bir noktayı dikkate almak gerekir. Proto- popülasyon, belirtilen aralıktaki genlerle rastgele oluşturulduğu için, ilk örnek, muhtemelen eksi işaretli birkaç yüz nokta ile dahi çok kötü sonuçlara sahip olacaktır. Birkaç jenerasyon sonra (birinci jenerasyonda olma ihtimali olsa da) genleri genel olarak tepe noktalarının yokluğu ile uyumlu olan örneğin görünümünü göreceğiz. Bu, alım satımın olmaması ve kaçınılmaz spread'in ödenmesi anlamına gelir.



Bazı eski yatırımcılara göre: "Alım satım için en iyi strateji, alım satım yapmamaktır". Bu birey yapay evrimin tepe noktasında olacaktır. Bu "yapay" evrimin alım satım yapan bireyleri ortaya çıkarmasını sağlamak (yani alternatif ZZ'nin tepe noktalarını düzenlemesini sağlamak için), tepe noktaları olmayan bireylerin uygunluğunu diğer bireylere kıyasla "-10000000.0" değerini evrimin en düşük basamağına bilerek yerleştirerek atarız.

Alternatif ZZ'nin tepe noktalarını bulmak için UGA'yı kullanan script dosyası kodu şu şekildedir:

#property script_show_inputs #include "UGAlib.mqh" input string GenofundParam = "----Parameters of the gene pool----" ; input int ChromosomeCount_P = 100 ; input int GeneCount_P = 100 ; input int FFNormalizeDigits_P = 0 ; input int GeneNormalizeDigits_P= 0 ; input int Epoch_P = 50 ; input string GA_OperatorParam = "----Parameters of operators----" ; input double ReplicationPortion_P = 100.0 ; input double NMutationPortion_P = 10.0 ; input double ArtificialMutation_P = 10.0 ; input double GenoMergingPortion_P = 20.0 ; input double CrossingOverPortion_P = 20.0 ; input double ReplicationOffset_P = 0.5 ; input double NMutationProbability_P= 5.0 ; input string OptimisationParam = "----Optimization parameters----" ; input double RangeMinimum_P = 0.0 ; input double RangeMaximum_P = 5.0 ; input double Precision_P = 1.0 ; input int OptimizeMethod_P = 2 ; input string Other = "----Other----" ; input double Spred = 80.0 ; input bool Show = true; double Hight []; double Low []; datetime Time []; datetime Ti []; double Peaks []; bool show; int OnStart () { ChromosomeCount=ChromosomeCount_P; GeneCount =GeneCount_P; RangeMinimum =RangeMinimum_P; RangeMaximum =RangeMaximum_P; Precision =Precision_P; OptimizeMethod =OptimizeMethod_P; FFNormalizeDigits = FFNormalizeDigits_P; GeneNormalizeDigits = GeneNormalizeDigits_P; ArrayResize (Chromosome,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (Chromosome, 0 ); Epoch=Epoch_P; ArraySetAsSeries (Hight,true); CopyHigh ( NULL , 0 , 0 ,GeneCount+ 1 ,Hight); ArraySetAsSeries (Low,true); CopyLow ( NULL , 0 , 0 ,GeneCount+ 1 ,Low); ArraySetAsSeries (Time,true); CopyTime ( NULL , 0 , 0 ,GeneCount+ 1 ,Time); ArrayResize (Ti,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (Ti, 0 ); ArrayResize (Peaks,GeneCount+ 1 ); ArrayInitialize (Peaks, 0.0 ); show=Show; int time_start= GetTickCount (),time_end= 0 ; ObjectsDeleteAll ( 0 ,- 1 ,- 1 ); ChartRedraw ( 0 ); UGA ( ReplicationPortion_P, NMutationPortion_P, ArtificialMutation_P, GenoMergingPortion_P, CrossingOverPortion_P, ReplicationOffset_P, NMutationProbability_P ); show=true; ServiceFunction(); time_end= GetTickCount (); Print (time_end-time_start, " мс - time of execution" ); return ( 0 ); } void ServiceFunction() { if (show==true) { double PipsSum= 0.0 ; int PeaksCount= 0 ; double temp= 0.0 ; for ( int u= 1 ;u<=GeneCount;u++) { temp=Chromosome[u]; if (temp<= 1.0 ) { Peaks[PeaksCount]= NormalizeDouble (Hight[u], Digits ()); Ti [PeaksCount]=Time[u]; PeaksCount++; } if (temp>= 4.0 ) { Peaks[PeaksCount]= NormalizeDouble (Low[u], Digits ()); Ti [PeaksCount]=Time[u]; PeaksCount++; } } ObjectsDeleteAll ( 0 ,- 1 ,- 1 ); for ( int V= 0 ;V<PeaksCount- 1 ;V++) { PipsSum+= NormalizeDouble (( MathAbs (Peaks[V]-Peaks[V+ 1 ]))/ Point (),FFNormalizeDigits)-Spred; ObjectCreate ( 0 , "BoxBackName" +( string )V, OBJ_TREND , 0 ,Ti[V],Peaks[V],Ti[V+ 1 ],Peaks[V+ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 , "BoxBackName" +( string )V, OBJPROP_COLOR , Black ); ObjectSetInteger ( 0 , "BoxBackName" +( string )V, OBJPROP_SELECTABLE ,true); } ChartRedraw ( 0 ); Comment (PipsSum); } else return ; } void FitnessFunction( int chromos) { double PipsSum= 0.0 ; int PeaksCount= 0 ; double temp= 0.0 ; for ( int u= 1 ;u<=GeneCount;u++) { temp=Colony[u][chromos]; if (temp<= 1.0 ) { Peaks[PeaksCount]= NormalizeDouble (Hight[u], Digits ()); PeaksCount++; } if (temp>= 4.0 ) { Peaks[PeaksCount]= NormalizeDouble (Low[u], Digits ()); PeaksCount++; } } if (PeaksCount> 1 ) { for ( int V= 0 ;V<PeaksCount- 1 ;V++) PipsSum+= NormalizeDouble (( MathAbs (Peaks[V]-Peaks[V+ 1 ]))/ Point (),FFNormalizeDigits)-Spred; Colony[ 0 ][chromos]=PipsSum; } else Colony[ 0 ][chromos]=- 10000000.0 ; AmountStartsFF++; }

Script dosyasını çalıştırdığımızda, toplam karı 4939 puan olan tepe noktalarını alıyoruz. Ayrıca, doğrudan numaralandırma yoluyla ihtiyaç duyulan 3 ^ 100 ile karşılaştırıldığında, puanları saymak yalnızca 17.929 kez aldı. Bilgisayarımda bu, 1.6e32 yıla karşı 21,7 saniyedir!





Şekil 14. Sorunun çözümünün sonucu. Siyah renkli bölümler - alternatif bir ZZ, gök mavisi - ZZ göstergesi



Yani sorunun yanıtı şu şekilde olacaktır: "Var."



5. UGA ile çalışmak için öneriler



Algoritmadan yeterli bir sonuç bekleyebilmek için tahmin edilen koşulları FF'de doğru bir şekilde ayarlamaya çalışın. Örnek 2'yi tekrar düşünün. Bu, belki de benim temel tavsiyemdir. Kesinlik parametresi için çok küçük bir değer kullanmayın. Algoritma adım 0 ile çalışabilmesine rağmen, çözümün makul bir doğruluğunu talep etmelisiniz. Bu parametre, sorunun boyutunu indirgemek için tasarlanmıştır. Popülasyonun büyüklüğünü ve dönem sayısının eşik değerini değiştirin. MaxOfCurrentEpoch tarafından gösterilenden iki kat daha büyük bir Dönem parametresi atamak iyi bir çözüm olabilir. Çok büyük değerler seçmeyin; bu, soruna çözüm bulmayı hızlandırmayacaktır. Genetik operatörlerin parametreleriyle deneme yapın. Evrensel parametreler yoktur ve bunları önünüzdeki görevin koşullarına göre atamanız gerekir.

Bulgular

Çok güçlü bir personel terminali strateji test cihazı ile birlikte MQL5 dili, yatırımcı için daha az güçlü bir enstrüman oluşturmanıza izin vererek, gerçekten karmaşık sorunları çözmenize olanak tanır. Çok esnek ve ölçeklenebilir bir optimizasyon algoritması elde ediyoruz. Ve bunu ilk oluşturan ben olmamama rağmen, bu keşiften herhangi bir şekilde utanç hissetmeden gurur duyuyorum.

UGA başlangıçta ek operatörler ve hesaplama blokları ile kolayca değiştirilip genişletilebilecek şekilde tasarlandığı için okuyucu "yapay" evrimin gelişimine kolaylıkla katkıda bulunabilecektir.

Okuyuculara optimum çözümler bulmada başarılar dilerim. Umarım bu konuda onlara yardımcı olabilmişimdir. İyi şanslar!



Not. Makalede ZigZag göstergesi kullanılmıştır. UGA'nın tüm kaynak kodları ektedir.