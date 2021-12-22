Teknik Analiz: Nasıl Analiz Ederiz?
Giriş
Bir şekilde teknik analizin kullanımıyla ilgili çeşitli yayınları incelediğimizde, bazen kayıtsız kalmamıza ve bazen de okunanlar hakkında yorum yapma isteği duymamıza yol açan bilgilerle karşılaşıyoruz. Bu makalenin yazılmasına yol açan şey, bizi her şeyden önce eylemlerimizi ve sonuçları belirli bir analiz yöntemi kullanarak bir kez daha analiz etme çabasına yönelten bu arzudur.
Yeniden Çizim
https://www.mql5.com/tr/code adresinde yayınlanan göstergelerle ilgili yorumlara bakarsanız, kullanıcıların büyük çoğunluğunun bir sonraki çubuğun oluşumu sırasında daha önce hesaplanmış değerleri değişen ve yeniden çizilenlere karşı son derece olumsuz bir tutum içinde olduğunu fark edeceksiniz.
Göstergenin yeniden çizilmesi konusu netlik kazandığında, bu, artık kimse için ilginç değildir. Göstergelerin yeniden çizilmesine yönelik böyle bir tutum genellikle oldukça makuldür, ancak bazı durumlarda yeniden çizim ilk bakışta göründüğü kadar korkunç olmayabilir. Bunu göstermek için en basit SMA göstergesini analiz edeceğiz.
Şekil 1'de mavi renk, SMA (15) göstergesine karşılık gelen düşük oranlı filtrenin darbe özelliğini göstermektedir. Şekilde gösterilen durum için, SMA (15), giriş dizisinin son 15 sayımının toplamıdır; burada giriş sayımlarının her biri, sunulan darbe özelliğine karşılık gelen 1/15 ile çarpılır. Şimdi 15 sayım aralığında hesaplanan SMA (15) değeri ile bu değeri hangi zaman noktasına atamamız gerektiğine karar vermeliyiz.
SMA (15) önceki 15 giriş sayımının ortalaması olarak kabul edildiğinde, bu değer üst grafikte gösterildiği gibi görünmelidir; dolayısıyla bu, sıfır çubuğuna karşılık gelmelidir. SMA'nın (15) sonlu uzunlukta darbe özelliği olan düşük oranlı bir filtre olarak kabul edilmesi durumunda, filtredeki gecikme dikkate alınarak hesaplanan değer, alttaki grafikte gösterildiği gibi yedi numaralı çubukla eşleşmelidir.
Böylece, basit kaydırmayla, hareketli ortalama grafiğini sıfır gecikmeli düşük oranlı filtre grafiğine dönüştürüyoruz.
Sıfır gecikmeli grafiklerin kullanılması durumunda, bazı geleneksel analiz yöntemlerinin anlamlarını biraz değiştirdiğini unutmayın. Örneğin, farklı dönemlere sahip iki MA çiziminin kesişimi ve aynı çizimlerin telafi gecikmeli kesişimi farklı zamanlarda meydana gelecektir. İkinci durumda, gecikme süreleri ile değil, yalnızca MA dönemleri ile belirlenecek olan kesişim anları elde edeceğiz.
Şekil 1'e geri dönersek, alt çizimde SMA (15) eğrisinin ortalama alma döneminin yarısına eşit değerde giriş sinyalinin en son sayılarına ulaşmadığını görmek kolaydır. SMA (15) değerinin tanımlanmadığı yedi sayımdan oluşan bir alan oluşuyor. Gecikmeyi telafi ettikten sonra, bir belirsizlik alanı ortaya çıktığı için bazı bilgileri kaybettiğimizi varsayabiliriz, ancak bu temelde yanlıştır.
Aynı belirsizlik üstteki grafikte de var (Şekil 1), ancak kayma nedeniyle giriş sayısının olmadığı sağ tarafta gizlenmiş. MA grafiği, giriş dizisine zaman bağlantısını kaybeder ve gecikme boyutu, kayma nedeniyle MA yumuşatma dönemine bağlıdır.
Şekil 1. SMA'nın darbe yanıtı (15)
MA'yı farklı dönemlerle kullanırken meydana gelen tüm gecikmeler her zaman telafi edilirse, bu, giriş dizisine ve birbirine belirli bir zaman bağlantısı içeren grafiklerle sonuçlanacaktır. Ancak inkar edilemez avantajların yanı sıra, bu yaklaşım belirsizlik alanlarını varsayar. Bunların ortaya çıkma nedeni, muhakeme hatalarımız değil, zaman sonlu uzunluk dizilerinin işlenmesinin iyi bilinen özellikleridir.
Enterpolasyon algoritmaları, çeşitli filtrelemeler, yumuşatma vb. kullanarak bu tür dizilerin kenarlarında meydana gelen sorunlarla karşılaşırız. Ve sonuç kısmını kaydırarak gizlemek kimsenin aklına gelmez.
İtiraf etmeliyim ki belirli bir çizilmemiş kısım içeren MA grafikleri bir filtrelemenin daha doğru bir temsilidir, ancak bunlar çok sıra dışı görünür. Biçimsel açıdan, indeksi 7'den küçük olan çıktı sayımları için SMA (15), Kaydırma=-7 filtresinin değerini hesaplayamıyoruz. Öyleyse, giriş dizisi varsa kenarda sayımı yumuşatmanın başka bir yolu var mı?
Aynı SMA algoritmasını kullanarak bu sayıları filtrelemeye çalışalım, ancak her çubuğun sıfıra yaklaşmasıyla yumuşatma dönemini azaltalım. Ayrıca kullanılan filtrenin gecikme dengelemesini de unutmamalıyız.
Şekil 2. Değiştirilmiş SMA
Şekil 2'de, bu durumda 0'dan 6'ya kadar olan indekslerle çıktı sayımlarının nasıl oluşacağı gösterilmiştir. Ortalama değerin hesaplanmasında yer alacak sayımlar geleneksel olarak şeklin alt kısmında renkli noktalarla işaretlenir ve dikey çizgiler bu ortalamanın hangi çıktı sayımına atanacağını gösterir. Sıfır çubuğunda herhangi bir işlem yapılmaz, giriş dizisinin değeri çıktı dizisine atanır. İndeksli çıktı dizisi için, olağan SMA (15) Kayma =- 7 ile yedi veya daha fazla hesaplama yapılır.
Böyle bir yaklaşım kullanıldığında, 0'dan 6'ya kadar olan indeks aralığındaki çıktı grafiğinin her yeni çubuk oluşumuyla yeniden çizileceği ve indeksin azalmasıyla yeniden çizim yoğunluğunun artacağı açıktır. Aynı zamanda, çıktı dizisinin herhangi bir sayımı için bir gecikme telafi edilir.
Analiz edilen örnekte, standart SMA'nın (15) bir analogu olan ancak standart SMA'da (15) bulunmayan girdi dizisinin kenarında sıfır gecikme ve ekstra bilgi içeren bir yeniden çizim göstergesine sahibiz. Sıfır gecikmeyi ve ekstra bilgiyi bir avantaj olarak kabul etmekle birlikte, yine de bir yeniden çizim göstergemiz var, ancak bu standart SMA göstergesinden daha bilgilendirici.
Bu örnekteki yeniden çizimin herhangi bir yıkıcı sonuca yol açmadığı vurgulanmalıdır. Ortaya çıkan çizimde, sayıları sola kaydırılmış standart SMA ile aynı bilgi vardır.Ele alınan örnekte, SMA için olan zaman gecikmesini tamamen telafi eden tek SMA dönemi seçilmiştir:
t = (N-1)/2,
Burada, N bir yumuşatma dönemidir.
N'nin çift değerleri için gecikmenin bu yaklaşım kullanılarak tam olarak telafi edilememesi ve dizi kenarında önerilen sayım yumuşatma yönteminin mümkün olmaması nedeniyle, gösterge yapısının varyantı burada tam bir gösterge olarak değil yalnızca bir örnek olarak kabul edilmiştir.
Çoklu zaman dilimi
MQL4 ve MQL5 web sitelerinde, çoklu zaman dilimi göstergelerini görebilirsiniz. "iUniMA MTF" göstergesinin bir örneği ile çoklu zaman diliminin bize ne verdiğini anlamaya çalışalım.
En düşük M1 zaman dilimi penceresinde olduğumuzu ve yumuşatma için SMA (3) uygulayarak aynı pencerede M30 zaman dilimi değerinin yumuşatılmış Açılış veya Kapanışını göstereceğimizi varsayalım. Her otuzuncu değerden bir örnekleme ile ve kalan 29 değerin atılmasıyla M1 zaman dilimi dizisinden M30 zaman dilimi dizisi oluştuğu bilinmektedir. M30 zaman dilimi dizisini kullanmanın mantıklı olup olmadığı konusunda birtakım şüpheler ortaya çıkıyor.
M1 zaman diliminde belirli miktarda bilgiye erişimimiz varsa, o zaman bu bilgilerin yalnızca otuzlu bir kısmını içeren M30 zaman dilimi ile iletişim kurmanın anlamı nedir? Ele alınan durumda, mevcut bilgilerin çoğunu özellikle ortadan kaldırır ve SMA'dan (3) kalanları işler ve sonucu M1 zaman dilimi kaynak penceresinde görüntüleriz.
Açıklanan eylemlerin oldukça tuhaf göründüğü açıktır. SMA'yı (90) M1 zaman dilimi dizisinin tamamına uygulamak daha kolay değil mi? M1 zaman dilimindeki SMA (90) filtre diliminin frekansı, M30 zaman dilimindeki SMA (3) filtre diliminin frekansına eşittir.
Şekil 3'te EURUSD M1 para birimi çifti grafiğinde çoklu zaman dilimi göstergesi "iUniMA MTF" kullanımına bir örnek gösterilmiştir. Mavi eğri, SMA'nın (3) M30 zaman dilimi dizisine uygulamasının sonucudur. Aynı şekilde kırmızı renk eğrisi, normal "Hareketli Ortalama" göstergesi ile elde edilen sonuçtur. Dolayısıyla, standart SMA (90) göstergesinin uygulanmasının sonucu daha doğaldır.
Ve herhangi bir özel teknik gerekli değildir.
Şekil 3. Çoklu zaman dilimi göstergesinin kullanımı
Çoklu zaman dilimi göstergelerinin kullanımının başka bir varyantı, bir terminalde mevcut zaman dilimine göre en düşük zaman diliminden elde edilen bir bilgi gösterildiğinde mümkündür. Bu varyant, en düşük zaman diliminde terminal tarafından izin verilenden daha fazlasını gösteren fiyat teklifi ölçeğini sıkıştırmanız gerekirse yararlı olabilir. Ancak bu durumda da, fiyat teklifleri hakkında ek bilgi elde edilemez.
En düşük zaman dilimine dönmek ve tüm veri işlemeyi çoklu zaman dilim göstergeleriyle değil düzenli göstergelerle işlemek daha kolaydır.
Özel göstergeler veya Expert Advisor'lar geliştirirken, çeşitli zaman dilimi dizilerine erişimin düzenlenmesi mantıklı olduğunda ve bu, olası tek çözüm olduğunda özel durumlar ortaya çıkabilir, ancak bu durumda dahi, daha yüksek zaman dilimi dizilerinin daha düşük olanlardan oluşturulduğunu ve herhangi bir ek benzersiz bilgi taşımadığını unutmamamız gerekir.
Mum grafikler
Teknik analiz yayınlarında, mum grafiklerle bağlantılı konularla ilgili coşkulu söylemlerle sıklıkla karşılaşabiliriz. Örneğin, "Mum Grafik Formasyonlarını Analiz Etme" makalesinde şöyle bir cümle geçer: "Mum grafiklerin avantajı verileri, verilerdeki momentumu görebilecek şekilde temsil etmeleridir". ... Japon mum grafikler, diğer grafiksel yöntemlerle yapılması çok zor olan finansal piyasaların özünü "tam olarak kavramanıza" yardımcı olabilir.
Ve bu tür ifadelerin tek kaynağı bu değil. Mum grafiklerin finansal piyasalara girmemize izin verip vermediğini anlamaya çalışalım.
"Düşük", "Yüksek", "Açılış" ve "Kapanış" değer dizileri, mum grafikler formunda oran gösterimi için kullanılır. Bunların ne tür değerler olduğunu hatırlayalım. "Düşük" ve "Yüksek" değerler, seçilen zaman dilimindeki minimum ve maksimum oranların değerlerine eşittir. "Açılış" değeri, analiz edilen dönemdeki oranların bilinen ilk değerine eşittir. "Kapanış" değeri, analiz edilen dönemdeki oranların bilinen son değerine eşittir. Peki bunun anlamı nedir?
Bu öncelikle bir yerlerde "Düşük", "Yüksek", "Açılış" ve "Kapanış" değerlerinin dizilerinin oluşturulduğu piyasa oranlarının olduğu anlamına gelir. Bunların oluşma yöntemindeki «Düşük», «Yüksek», «Açılış» ve «Kapanış» değerleri kesinlikle zamana bağlı değildir. Ayrıca, bu dizilere göre başlangıç oranlarını eski durumlarına getirmenin bir yolu yoktur. En ilginç şey, herhangi bir zaman diliminin herhangi bir çubuğundaki aynı «Düşük», «Yüksek», «Açılış» ve «Kapanış» değerlerinin kombinasyonunun, ilk oranlar dizisinin sonsuz sayıda varyantı tarafından oluşturulabilmesidir. Bu sonuçlar alışılagelmiş olup iyi bilinen gerçeklere dayanmaktadır.
Bu nedenle, mum grafikler formunda piyasa oranlarının kullanılması halinde özgün bilgiler geri döndürülemez şekilde bozulur. «Düşük», «Yüksek», «Açılış» veya «Kapanış» dizilerinden herhangi biri tarafından oranların davranış değerlendirmesi için katı matematiksel analiz yöntemleri kullanılarak, sonuçlar piyasa oranlarına değil, bozulmuş temsillerine bağlanır. Yine de, mum grafiği analizinin birçok savunucusu olduğunu kabul etmeliyiz.
Peki bu nasıl açıklanabilir? Belki de sır, başlangıçta oranların mum grafik formunda temsil edilmesi hedefinin hızlı görsel sezgisel piyasa analizi olması, ancak mum grafiklere matematiksel analiz yöntemlerinin uygulanmamasıdır.
Bu nedenle, oranların mum grafik formunda temsilinin teknik analiz ile nasıl kullanılabileceğini anlamak için, resmi matematiksel analiz yöntemlerinden çok, olağan beşeri karar yöntemlerine daha yakın olan formasyon tanıma teorisine dönelim.
Şekil 4'te, formasyon tanıma teorisine göre basitleştirilmiş bir karar verme şeması çizilmiştir. Bu durumda karar, trend başlangıç veya bitiş anının bir tanımı ve bir zaman anları pozisyonu açmak için en uygun anların tespiti vb. olabilir.
Şekil 4. Karar verme şeması
Şekil 4'te gösterildiği gibi, ilk veriler (oranlar) ön işlemden geçirilir ve blok 2'de bunlardan önemli özellikler oluşturulur. Bizim durumumuzda bu değerler «Düşük», «Yüksek», «Açılış» ve «Kapanış» değerleridir. Blok 1 ve 2'deki süreçleri etkileyemeyiz. Terminal tarafında yalnızca bizim için tahsis edilmiş olan özellikler mevcuttur. Bu özellikler, kararların temellerine göre verildiği blok 3'e karşılık gelir.
Karar verme algoritması, spesifikasyonlara sıkı sıkıya bağlı kalınarak yazılımda veya manuel olarak uygulanabilir. Karar verme algoritmalarını geliştirebilir ve bir şekilde uygulayabiliriz, ancak analiz edilen oranlar dizisinden önemli özellikleri seçemeyiz; zira bu dizi bizim için kullanılabilir değil.
Doğru karar verme olasılığını artırmak açısından en önemli şey, önemli özelliklerin ve bunların gerekli miktarlarının seçilmesidir, ancak bu önemli olasılığa sahip değiliz. Bu durumda, en gelişmiş karar verme algoritması dahi optimum olmayan özellik seçimiyle bağlantılı dezavantajları telafi edemediği için şu veya bu piyasa durumunun tanınmasının güvenilirliğini etkilemek oldukça zordur.
Bu şemaya göre karar verme algoritması nedir? Bizim durumumuzda bu, mum grafik analizi araştırmasında yayınlanan bir dizi kuraldır. Örneğin, mum grafik türlerinin tanımı, çeşitli kombinasyonlarının anlamının açıklanması vb.
Formasyon tanıma teorisine atıfta bulunarak, mum grafik analizinin bu teorinin şemasına uyduğu sonucuna varıyoruz, ancak «Düşük», «Yüksek», «Açılış» ve «Kapanış» değerlerini önemli özellikler olarak seçmenin en iyisi olduğunu öne sürmek için herhangi bir nedenimiz yok. Ayrıca, optimum olmayan özelliklerin seçimi, oran analizi sürecinde doğru kararlar verme olasılığını önemli ölçüde azaltabilir.
Başa dönersek, mum grafik analizinin finansal piyasaların "içerisine" nüfuz etmeyeceğini veya "veriler içindeki momentumu görmeyeceğini" güvenle söyleyebiliriz. Ayrıca, diğer teknik analiz yöntemleriyle karşılaştırıldığında etkililiği ciddi şüphelere yol açabilir.
Sonuç
Teknik analiz, oldukça tutucu bir alandır. 18 ila 19. yüzyıllarda teknik analizin temel varsayımlarının oluşumu gerçekleşti ve bu temel günümüze neredeyse değişmeden ulaştı. Aynı zamanda, son on yılda, küresel piyasa yapısı, gelişimi sırasında önemli ölçüde değişti. Çevrimiçi alım satımın gelişimi, piyasa davranışının doğasına katkıda bulunmuştur.
Bu durumda, klasik teknik analizin en popüler teori ve yöntemlerinin kullanılması dahi bize her zaman yeterli alım satım verimliliği sağlamaz.
Yine de, bilgisayarların varlığı ve çeşitli meslek sınıflarındaki kişiler tarafından piyasalarda alım satıma gösterilen ilgi, teknik analiz yöntemlerinin gelişimini teşvik edebilir. Günümüzde piyasa analizinin daha doğru ve hassas analitik araçlar geliştirmeye ihtiyaç duyduğu açıktır.
Çok doğru bir makale, teşekkürler !
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Basın incelemesi
newdigital, 2014.02.13 15:46
3 Tür Forex Analizi ( dailyfx makalesine dayanarak)
Temel
Forex temel merkezleri çoğunlukla para biriminin faiz oranı etrafında toplanır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, enflasyon, imalat, ekonomik büyüme faaliyeti gibi diğer temel faktörler de dahil edilmiştir. Ancak, bu diğer temel açıklamaların iyi veya kötü olması, bu açıklamaların o ülkenin faiz oranını nasıl etkilediğinden daha az önemlidir.
Temel açıklamaları gözden geçirirken, faiz oranlarının gelecekteki hareketini nasıl etkileyebileceğini aklınızda bulundurun. Yatırımcılar risk arama modunda olduğunda, para getiriyi takip eder ve daha yüksek oranlar daha fazla yatırım anlamına gelebilir. Yatırımcılar risk karşıtı bir zihniyet içinde olduğunda, para güvenli liman para birimleri için getiriyi terk eder.
Teknik
Forex teknik analizi, bir ticarete girmek ve çıkmak için daha yüksek olasılık zamanını ve yerini belirlemek için fiyat geçmişindeki modellere bakmayı içerir. Sonuç olarak, forex teknik analizi en yaygın kullanılan analiz türlerinden biridir.
FX en büyük ve en likit piyasalardan biri olduğundan, fiyat hareketinden bir grafik üzerindeki hareketler genellikle gizli arz ve talep seviyeleri hakkında ipuçları verir. Hangi para birimlerinin en güçlü eğilimi gösterdiği gibi diğer desenli davranışlar fiyat grafiği incelenerek elde edilebilir.
Diğer teknik çalışmalar göstergeler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Birçok tüccar göstergeleri kullanmayı tercih eder çünkü sinyallerin okunması kolaydır ve forex ticaretini basitleştirir.
Duyarlılık
Forex duyarlılığı, yaygın olarak kullanılan bir başka analiz biçimidir. Duyarlılığın ezici bir çoğunlukla bir yöne doğru konumlandığını gördüğünüzde, bu, tüccarların büyük çoğunluğunun zaten bu pozisyona bağlı olduğu anlamına gelir.
Halihazırda SATIN ALMIŞ olan büyük bir tüccar havuzu olduğunu bildiğimiz için, bu alıcılar gelecekteki satıcı arzı haline gelir. Bunu biliyoruz çünkü eninde sonunda ticareti kapatmak isteyecekler. Bu da, bu alıcıların geri dönüp işlemleri kapatmak için satış yapmaları halinde EUR'yu USD'ye karşı keskin bir geri çekilmeye karşı savunmasız hale getirir.
işsizlik başvuruları, hazine getirileri ve daha fazlasına dayanarak fiyatın nereye gidebileceğini tahmin etmeye çalışırlar. Bu, geçmiş ekonomik haber bültenlerindeki kalıplara bakarak veya bir ülkenin ekonomik durumunu anlayarak yapılabilir.
Kısa Vadeli, Orta Vadeli ve Uzun Vadeli
Hangi zaman dilimini kullanmamız gerektiğine karar vermek çoğunlukla günlük olarak piyasaya ne kadar zaman ayırmanız gerektiğine bağlıdır. Her gün işlem yapmak için ne kadar çok zamanınız varsa, işlem yapabileceğiniz zaman dilimi o kadar küçük olur, ancak seçim nihayetinde sizindir.
Kısa Vadeli alım satım genellikle pozisyonu aynı gün içinde kapatmak amacıyla alım satım yapmak anlamına gelir ve alım satımların çok hızlı bir şekilde açılıp kapatılması durumunda
"Günlük Alım Satım" veya "Scalping" olarak da adlandırılır. İşlemlerin açılma ve kapanma hızı nedeniyle, kısa vadeli tüccarlar küçük zaman dilimi grafikleri (Saatlik, 30 dakika, 15 dakika, 5 dakika, 1 dakika) kullanır.
Orta Vadeli işlemler veya "Dalgalı İşlemler" tipik olarak birkaç saatten birkaç güne kadar açık bırakılır. Bu tür ticaret için kullanılan yaygın zaman dilimleri Günlük, 4 saatlik ve saatlik grafiklerdir.
Uzun Vadeli ticaret, alım satımların günler, haftalar, aylar ve muhtemelen yıllar boyunca açık tutulmasını içerir. Haftalık ve Günlük grafikler, uzun vadeli tüccarlar için popüler seçimlerdir. Yarı zamanlı bir tüccarsanız, daha az zamanınızı gerektiren uzun vadeli alım satımlarla başlamak uygun olabilir.
İsteğe Bağlı ve Otomatik
İsteğe bağlı ticaret, bir tüccarın kendi takdirini kullanarak alım satımları açıp kapattığı anlamına gelir. Bir strateji oluşturmak için yukarıda listelenen ticaret stillerinden herhangi birini kullanabilir ve ardından her bir ticareti yerleştirerek bu stratejiyi uygulayabilirler.
İlk zorluk, takip edilecek bir kazanma stratejisi oluşturmaktır, ancak ikinci (ve muhtemelen daha zor) zorluk, stratejiyi kalın ve ince boyunca özenle takip etmektir. Kritik zamanlarda kendi kurallarınızı çiğnerseniz, ticaret psikolojisi başka türlü kârlı bir stratejiye zarar verebilir.
Otomatik ticaret veya algoritmik ticaret, isteğe bağlı bir tüccar olarak bir ticaret stratejisi oluşturmak için aynı zamanı ve özveriyi gerektirir, ancak daha sonra tüccar gerçek ticaret sürecini otomatikleştirir. Başka bir deyişle, bilgisayar yazılımı, tüccarın yardımına ihtiyaç duymadan alım satımları kendi başına açar ve kapatır. Bunun üç ana faydası vardır. Birincisi, tüccara biraz zaman kazandırır çünkü artık alım satımları girmek için piyasayı yakından izlemek zorunda kalmazlar. İkincisi, bir bilgisayarın sizin adınıza alım satımları açmasına ve kapatmasına izin vererek duyguları ticaretten çıkarır. Bu, stratejinizi harfiyen takip ettiğiniz ve sapma yapamayacağınız anlamına gelir. Üçüncüsü, otomatik stratejiler günde 24 saat, haftada 5 gün işlem yapabilir ve hesabınıza günün hangi saatinde olursa olsun önüne çıkan her fırsattan yararlanma olanağı sağlar.
Forex Grafiklerini Okumayı Öğrenme
Teknik analiz, döviz piyasasını analiz etmenin en kolay yollarından biri olarak kabul edilir. Gelecekteki döviz fiyat hareketlerini belirlemek için çizelge ve grafiklerin analizini içerir ve gelecekteki fiyat hareketlerini belirlemek için forex haberlerinin, raporlarının veya diğer ekonomik bültenlerin analizini gerektirmediği için temel analizden büyük ölçüde farklıdır.
Teknik Analist Olmak
Başarılı bir teknik analist olmanın ilk adımı forex grafiklerinin nasıl okunacağını öğrenmektir. Aşağıda, her yatırımcının teknik analize ilk başladığında atması gereken bazı basit adımlar özetlenmiştir:
Bir döviz çiftini analiz ederken hakim bir trend aramanız gerekecektir. Uzun vadeli veriler (örneğin günler, haftalar ve aylar) sağlayan grafiklerle başlayın ve birkaç yıl boyunca geriye gidin. Bu tür grafikler kapsamlı miktarda veri içerir, böylece döviz çiftinin tam olarak ne yaptığına dair kısa vadeli grafikler (5 dakika, 15 dakika, 30 dakika veya bir saat) kullanmaktan çok daha net bir resim sağlar. Bu ekstra veriler aynı zamanda teknik göstergeleri çok daha kararlı ve güvenilir hale getirir.
Bir Trend Nasıl Belirlenir
Bir trendi belirlemek için önünüzde duran grafiğe bakmanız ve trendin düşüşten çok yükselip yükselmediğine ya da tam tersi olup olmadığına karar vermeniz yeterlidir. Trendler sığ ya da keskin, haftalar ya da yıllar boyu sürebilir. Trendleri belirleme ve trendlerin yön değiştirdiği anı bulma konusunda pratik yapın.
Kısa vadeli bir scalper veya bir saatten uzun olmayan bir işlem yapmak isteyen günlük tüccar olsanız bile, eğilimleri belirlemek yine de önemlidir. Bir trend belirlemek, bir tüccarın daha doğru, karlı işlemler gerçekleştirmede atabileceği en iyi adımlardan biridir.
Uzun vadeli bir grafikte bir trend belirledikten sonra, bu trendi kısa vadeli grafiklerde bulduğunuz trendle karşılaştırabileceksiniz. Hakim trend tarafından belirlenen yol içinde çeşitli kısa vadeli ve orta vadeli trendler olduğunu keşfedeceksiniz. Genel olarak grafikteki formasyon, en uzun vadeli trend tarafından belirlenen belirli bir yolu izleyecektir.
Destek ve Direnç Seviyelerinin Belirlenmesi
Bu noktadan sonra destek ve direnç seviyelerini bulmanız gerekecektir. Teknik analizde bunlar bir grafikteki 'taban' ve 'tavan' noktaları olarak kabul edilir ve fiyatın sürekli olarak kırmayı reddettiği bir grafikteki kilit konumlardır. Fiyat bir tepe ya da vadiye ulaşacak, bu noktadan sonra daha ileri gitmeyecek, bunun yerine yönünü değiştirecektir. Bu durum ne kadar sık gerçekleşirse, destek ve direnç seviyeleri de o kadar güçlü olur.
Destek noktalarının çoğundan geçerken düz bir çizgi çizin. Direnç noktalarının çoğundan geçerken başka bir çizgi çizin. Bu size fiyat kanalının veya döviz çiftinin trendinin izlediği yolun net bir resmini sağlar. Bu, bir para biriminin gelecekteki yolunu belirlemek için oldukça güçlü ancak inanılmaz derecede basit bir araçtır.
Aralık Sınırı Nedir?
'Aralık sınırı' oluşması durumunda, bu basitçe destek ve direnç seviyelerinin o kadar güçlü olduğu anlamına gelir ki, grafiğin hareketleri yana doğru bir modelde 'sıçrama' gibi görünür. Bununla birlikte, bu genellikle zamanın% 80'inde gerçekleşir ve birçok tüccar kanallar içinde ticaret yapmayı tercih eder.
Bir Fiyat Kanalından Çıkmak
Bir döviz çiftinin bir fiyat kanalından serbest kalması durumunda, bazı durumlarda kanala geri düşer ve diğerlerinde ivme kazanır ve hareket etmeye devam eder. İkinci hareket daha çok 'momentum piyasası' olarak bilinir ve aralıkta işlem yapmanın alternatif bir yoludur: fiyatın kanalın altında veya üstünde kırılması için bir giriş emri belirleyerek.
Yazılarınızda okuduklarımla kendimi daha az cahil hissediyorum. Umarım doğrudur. Her neyse, teşekkürler.