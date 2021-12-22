İnternet üzerinden Terminaller arasında Veri Alışverişi için WinInet.dll Kullanımı

MetaTrader 5, deposunda bir dizi yeni kullanıcı arayüzü öğesi kullanarak kullanıcılar için benzersiz fırsatlar sunar. Bu nedenle, daha önce kullanılamayan işlevler artık maksimum düzeyde kullanılabilir.



Bu derste şunları öğreneceğiz:



Temel İnternet teknolojilerini kullanmak,

Sunucu aracılığıyla terminaller arasında veri alışverişi,

MQL5 ortamında İnternet ile çalışmak için genel bir kitaplık sınıfı oluşturmak.

MQL5 Kod Tabanı, wininet.dll kitaplığıyla çalışan ve sunucu sayfası isteğinin bir örneğini gösteren bir script dosyası örneği içerir. Ancak bugün çok daha ileri gideceğiz ve sunucuyu bize yalnızca sayfayı vermekle kalmayacak, aynı zamanda bu verileri diğer talep eden terminallere sonraki aktarımlar için gönderip depolayacak hale getireceğiz.

Not: PHP ile yapılandırılmış bir sunucuya erişimi olmayanlar için Denwer kitini indirmelerini ve çalışma platformu olarak kullanmalarını öneririz. Ayrıca, test için yerel ana bilgisayarınızda Apache sunucusunu ve PHP'yi kullanmanızı da öneririz.



Sunucuya herhangi bir istek göndermek için kitaplığın 7 ana işlevine ihtiyacımız olacak.



InternetAttemptConnect Bir İnternet bağlantısı bulmaya ve kurmaya çalışır InternetOpen

WinInet kitaplığı işlevlerinin çalışması için yapıyı başlatır. Bu işlev, kitaplığın diğer işlevleri etkinleştirilmeden önce etkinleştirilmelidir. InternetConnect Adres HTTP URL'si veya FTP tarafından belirtilen kaynağı açar. Tanımlayıcıyı açık bir bağlantıya döndürür. HttpOpenRequest Bağlantı kurmak için HTTP istekleri için bir tanımlayıcı oluşturur HttpSendRequest Oluşturulan tanımlayıcıyı kullanarak bir sorgu gönderir InternetReadFile Sorgu işlendikten sonra sunucudan alınan verileri okur InternetCloseHandle Aktarılan tanımlayıcıyı serbest bırakır



Tüm işlevlerin ve parametrelerinin ayrıntılı açıklaması MSDN Yardım sisteminde bulunabilir.



Unicode çağrılarının ve bağlantı yoluyla hat aktarımlarının kullanılması dışında, işlevlerin bildirimi MQL4'tekiyle aynı kaldı.

#import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenW( string &sAgent, int lAccessType, string &sProxyName, string &sProxyBypass, int lFlags); int InternetConnectW( int hInternet, string &szServerName, int nServerPort, string &lpszUsername, string &lpszPassword, int dwService, int dwFlags, int dwContext); int HttpOpenRequestW( int hConnect, string &Verb, string & ObjectName , string &Version, string &Referer, string &AcceptTypes, uint dwFlags, int dwContext); int HttpSendRequestW( int hRequest, string &lpszHeaders, int dwHeadersLength, uchar &lpOptional[], int dwOptionalLength); int HttpQueryInfoW( int hRequest, int dwInfoLevel, int &lpvBuffer[], int &lpdwBufferLength, int &lpdwIndex); int InternetReadFile( int hFile, uchar &sBuffer[], int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead); int InternetCloseHandle( int hInet); #import #define OPEN_TYPE_PRECONFIG 0 #define FLAG_KEEP_CONNECTION 0x00400000 #define FLAG_PRAGMA_NOCACHE 0x00000100 #define FLAG_RELOAD 0x80000000 #define SERVICE_HTTP 3

Her işlev için bayrakların ayrıntılı bir açıklaması, aynı bölümde MSDN'de bulunabilir. Diğer sabitlerin ve işlevlerin bildirimini görmek istiyorsanız, makalenin eklerinde bulunan orijinal wininet.h dosyasını indirebilirsiniz.



1. İnternet oturumu oluşturma ve silme kılavuzları



Yapmamız gereken ilk şey bir oturum oluşturmak ve ana bilgisayara bir bağlantı açmaktır. Bir oturum, program başlatma sırasında tercihen yalnızca bir kez oluşturulmalıdır (örneğin, OnInit işlevinde). Veya Expert Advisor'ı başlatma işleminin en başında yapılabilir, ancak başarılı bir şekilde oluşturulmasının oturumun kapanmasından önce yalnızca bir kez yapıldığından emin olmak önemlidir. Ve OnStart veya OnTimer uygulamasının her yeni yinelemesinde tekrar tekrar ve ihtiyaç olmadan çağrılmamalıdır. Sık çağrılardan kaçınmak ve her çağrı için gerekli yapıların oluşturulması önemlidir.



Bu nedenle, oturum ve bağlantı tanımlayıcılarını tanımlamak için yalnızca bir genel sınıf örneği kullanacağız.

string Host; int Port; int Session; int Connect; bool MqlNet::Open( string aHost, int aPort) { if (aHost== "" ) { Print ( "-Host is not specified" ); return (false); } if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) { Print ( "-DLL is not allowed" ); return (false); } if (Session> 0 || Connect> 0 ) Close(); Print ( "+Open Inet..." ); if (InternetAttemptConnect( 0 )!= 0 ) { Print ( "-Err AttemptConnect" ); return (false); } string UserAgent= "Mozilla" ; string nill= "" ; Session=InternetOpenW(UserAgent,OPEN_TYPE_PRECONFIG,nill,nill, 0 ); if (Session<= 0 ) { Print ( "-Err create Session" ); Close(); return (false); } Connect=InternetConnectW(Session,aHost,aPort,nill,nill,SERVICE_HTTP, 0 , 0 ); if (Connect<= 0 ) { Print ( "-Err create Connect" ); Close(); return (false); } Host=aHost; Port=aPort; return (true); }

Başlatma işleminden sonra Oturum ve Bağlan tanımlayıcıları aşağıdaki işlevlerin tamamında kullanılabilir. Tüm çalışmalar tamamlandıktan ve MQL-programları kaldırıldıktan sonra, bunların kaldırılması gerekir. Bu, InternetCloseHandle işlevi kullanılarak yapılır.



void MqlNet::CloseInet() { Print ( "-Close Inet..." ); if (Session> 0 ) InternetCloseHandle(Session); Session=- 1 ; if (Connect> 0 ) InternetCloseHandle(Connect); Connect=- 1 ; }

Dikkat! İnternet işlevleriyle çalışırken, bunlardan türetilen tüm tanımlayıcıların, InternetCloseHandle işlevi kullanılarak boşaltılması gerekir.



2. Sunucuya istek gönderme ve sayfayı alma

Bir istek göndermek ve bu isteğe yanıt olarak bir sayfa almak için, kalan üç işleve ihtiyacımız olacak: HttpOpenRequest, HttpSendRequest и InternetReadFile. Bir isteğe yanıt olarak sayfanın alınmasının özü, temel olarak içeriğini yerel bir dosyaya kaydetme işlemidir.







İstekler ve içeriklerle çalışmanın rahat olması için iki evrensel işlev oluşturacağız.



Bir istek gönderme:



bool MqlNet::Request( string Verb, string Object, string &Out, bool toFile=false, string addData= "" , bool fromFile=false) { if (toFile && Out== "" ) { Print ( "-File is not specified " ); return (false); } uchar data[]; int hRequest,hSend,h; string Vers= "HTTP/1.1" ; string nill= "" ; if (fromFile) { if (FileToArray(addData,data)< 0 ) { Print ( "-Err reading file " +addData); return (false); } } else StringToCharArray (addData,data); if (Session<= 0 || Connect<= 0 ) { Close(); if (!Open(Host,Port)) { Print ( "-Err Connect" ); Close(); return (false); } } hRequest=HttpOpenRequestW(Connect,Verb,Object,Vers,nill,nill,FLAG_KEEP_CONNECTION|FLAG_RELOAD|FLAG_PRAGMA_NOCACHE, 0 ); if (hRequest<= 0 ) { Print ( "-Err OpenRequest" ); InternetCloseHandle(Connect); return (false); } string head= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ; hSend=HttpSendRequestW(hRequest,head, StringLen (head),data, ArraySize (data)- 1 ); if (hSend<= 0 ) { Print ( "-Err SendRequest" ); InternetCloseHandle(hRequest); Close(); } ReadPage(hRequest,Out,toFile); InternetCloseHandle(hRequest); InternetCloseHandle(hSend); return (true); }

MqlNet:'in işlev parametreleri: İstek:



dize Verb – “GET” veya “POST” istek türü;

– “GET” veya “POST” istek türü; dize Object – iletilen parametrelerle birlikte sayfanın adı;

– iletilen parametrelerle birlikte sayfanın adı; dize & Out – yanıtın alındığı satır;

– yanıtın alındığı satır; bool toFile – toFile=true ise, Out yanıtın alınması gereken dosyanın adını belirtir;

– toFile=true ise, Out yanıtın alınması gereken dosyanın adını belirtir; dize addData - Ek veriler;

- Ek veriler; bool fromFile - fromFile = true ise, addData, gönderilmesi gereken dosyanın adıdır.

Alınan tanımlayıcının içeriğini okuma

void MqlNet::ReadPage( int hRequest, string &Out, bool toFile) { uchar ch[ 100 ]; string toStr= "" ; int dwBytes,h; while (InternetReadFile(hRequest,ch, 100 ,dwBytes)) { if (dwBytes<= 0 ) break ; toStr=toStr+ CharArrayToString (ch, 0 ,dwBytes); } if (toFile) { h= FileOpen (Out, FILE_BIN | FILE_WRITE ); FileWriteString (h,toStr); FileClose (h); } else Out=toStr; }

MqlNet:'in işlev parametreleri: ReadPage:



Int hRequest - verilerin okunduğu istek tanımlayıcısı;

- verilerin okunduğu istek tanımlayıcısı; dize & Out – yanıtın alındığı satır;

– yanıtın alındığı satır; bool toFile - toFile = true ise, Out yanıtın alınacağı dosyanın adıdır.

Ve bunların hepsini bir araya getirerek, İnternet ile çalışmak için bir MqlNet kitaplık sınıfı elde edeceğiz.



class MqlNet { string Host; int Port; int Session; int Connect; public : MqlNet(); ~MqlNet(); bool Open( string aHost, int aPort); void Close(); bool Request( string Verb, string Request, string &Out, bool toFile= false , string addData= "" , bool fromFile= false ); bool OpenURL( string URL, string &Out, bool toFile); void ReadPage( int hRequest, string &Out, bool toFile); int FileToArray( string FileName,uchar &data[]); };

Temel olarak, İnternet ile çalışmak için çeşitli ihtiyaçları karşılaması muhtemel olan gerekli işlevlerin tümü budur. Kullanım örneklerini göz önünde bulundurun.



Örnek 1. MQL-programlarının terminalin klasörlerine otomatik olarak indirilmesi. MetaGrabber script dosyası



Sınıfın çalışmasını test etmeye başlamak için, en kolay görevlerle başlayalım - Sayfayı okumak ve içeriğini belirtilen klasöre kaydetmek. Ancak sayfaların basit bir okumasının çok ilginç olması muhtemel değildir; bu nedenle script dosyasının çalışmasından bir şeyler elde etmek için, ona sitelerden mql programlarının kavrama işlevini atayalım. MetaGrabber script dosyasının görevi şu şekilde olacaktır:



URL analizi ve bunun ana bilgisayar, istek ve dosya adına ayrılması;

Ana bilgisayara bir istek göndermek, dosyayı almak ve \\ Files terminal klasörüne kaydetmek;

Dosyalardan gerekli veri klasörlerinden birine taşımak:

\Experts, \Indicators, \Scripts, \Include, \Libraries, \Tester(set), \Templates.



İkinci sorunu çözmek için MqlNet sınıfını kullanırız. Üçünicü görev için Kernel32.dll'den MoveFileEx işlevini kullanırız.



#import "Kernel32.dll" bool MoveFileExW( string &lpExistingFileName, string &lpNewFileName, int dwFlags); #import "Kernel32.dll"

İlk sorun için, URL satırını ayrıştırmak için küçük bir hizmet işlevi yapalım.

Adresten üç satır ayırmamız gerekir: Ana bilgisayar, sitenin yolu ve dosya adı.

Örneğin, http://www.mysite.com/folder/page.html satırında



- Ana Bilgisayar = www.mysite.com

- İstek = / klasör / page.html

- Dosya adı = page.html



MQL5 sitesinde Kod Tabanı olması durumunda, yol yolları aynı yapıyı içerir. Örneğin, https://www.mql5.com/ru/code/79 sayfasındaki ErrorDescription.mq5 kitaplığının yolu http://p.mql5.com/data/18/79/ErrorDescription.mqh gibi görünür. Bu yol, bağlantıya sağ tıklayıp "Bağlantıyı Kopyala" seçilerek kolayca elde edilir. Böylece, URL, biri istek için diğeri dosya depolama kolaylığı için dosya adı için olmak üzere iki bölüme ayrılır.



- Ana Bilgisayar = p.mql5.com

- İstek = / data/18/79/5/ErrorDescription.mqh

- Dosya adı = ErrorDescription.mqh



Bu, aşağıdaki ParseURL işlevinin ilgileneceği satır ayrıştırma türüdür.

void ParseURL( string path, string &host, string &request, string &filename) { host= StringSubstr (URL, 7 ); int i= StringFind (host, "/" ); request= StringSubstr (host,i); host= StringSubstr (host, 0 ,i); string file= "" ; for (i= StringLen (URL)- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringSubstr (URL,i, 1 )== "/" ) { file= StringSubstr (URL,i+ 1 ); break ; } if (file!= "" ) filename=file; }

Script dosyasının dış parametrelerinde yalnızca iki parametre yapacağız - URL (mql5 dosyasının yolu) ve sonraki yerleştirme klasörünün türü - yani, onu yerleştirmek isteyeceğiniz terminal klasörü.



Sonuç olarak, kısa ama çok kullanışlı bir script dosyası elde ederiz.

#property copyright "www.fxmaster.de © 2010" #property link "www.fxmaster.de" #property version "1.00" #property description "Download files from internet" #property script_show_inputs #include <InternetLib.mqh> #import "Kernel32.dll" bool MoveFileExW( string &lpExistingFileName, string &lpNewFileName, int dwFlags); #import #define MOVEFILE_REPLACE_EXISTING 0x1 enum _FolderType { Experts= 0 , Indicators= 1 , Scripts= 2 , Include= 3 , Libraries= 4 , Files= 5 , Templates= 6 , TesterSet= 7 }; input string URL= "" ; input _FolderType FolderType= 0 ; int OnStart () { MqlNet INet; string Host,Request,FileName= "Recieve_" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ ".mq5" ; ParseURL(URL,Host,Request,FileName); if (!INet.Open(Host, 80 )) return ( 0 ); Print ( "+Copy " +FileName+ " from http://" +Host+ " to " +GetFolder(FolderType)); if (!INet.Request( "GET" ,Request,FileName,true)) { Print ( "-Err download " +URL); return ( 0 ); } Print ( "+Ok download " +FileName); string to,from,dir; if (FolderType==Files) return ( 0 ); from= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Files\\" +FileName; to= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\" ; if (FolderType!=Templates && FolderType!=TesterSet) to+= "MQL5\\" ; to+=GetFolder(FolderType)+ "\\" +FileName; if (!MoveFileExW(from,to,MOVEFILE_REPLACE_EXISTING)) { Print ( "-Err move to " +to); return ( 0 ); } Print ( "+Ok move " +FileName+ " to " +GetFolder(FolderType)); return ( 0 ); } string GetFolder(_FolderType foldertype) { if (foldertype==Experts) return ( "Experts" ); if (foldertype==Indicators) return ( "Indicators" ); if (foldertype==Scripts) return ( "Scripts" ); if (foldertype==Include) return ( "Include" ); if (foldertype==Libraries) return ( "Libraries" ); if (foldertype==Files) return ( "Files" ); if (foldertype==Templates) return ( "Profiles\\Templates" ); if (foldertype==TesterSet) return ( "Tester" ); return ( "" ); } void ParseURL( string path, string &host, string &request, string &filename) { host= StringSubstr (URL, 7 ); int i= StringFind (host, "/" ); request= StringSubstr (host,i); host= StringSubstr (host, 0 ,i); string file= "" ; for (i= StringLen (URL)- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringSubstr (URL,i, 1 )== "/" ) { file= StringSubstr (URL,i+ 1 ); break ; } if (file!= "" ) filename=file; }





Denemeleri en sevdiğimiz bölüm üzerinde yapalım https://www.mql5.com/tr/code. İndirilen dosyalar düzenleyici gezgininde hemen görünür ve bunlar, terminal veya düzenleyici yeniden başlatılmadan derlenebilir. Ve dosyaları taşımak için istenen klasörü ararken dosya sisteminin uzun yollarında gezinmeyeceklerdir.

Dikkat! Birçok site, toplu içerik indirmeye karşı güvenlik sağlar ve bu tür bir toplu indirme durumunda IP adresiniz bu kaynak tarafından engellenebilir. Bu nedenle, sık eriştiğiniz ve erişiminizin yasaklanmasını istemediğiniz kaynaklardan dosya indirirken "makine" kullanımına çok dikkat edin.



Daha da ileri gitmek, yani önerilen hizmeti geliştirmek isteyenler, pano içeriğinin ele geçirilmesi ve daha fazla otomatik indirme ile Pano script dosyasını kullanabilir.



Örnek 2. Tek bir grafikte birden çok aracıdan gelen fiyat tekliflerini izleme

Böylece, İnternetten dosya almayı öğrendik. Şimdi daha ilginç soruyu, yani bu verilerin sunucuda nasıl gönderileceği ve saklanacağı konusunu ele alalım. Bunun için sunucuda bulunacak küçük bir ek PHP-script dosyasına ihtiyacımız var. Yazılı MqlNet sınıfını kullanarak, izleme için bir Expert Advisor oluşturuyoruz - MetaArbitrage. PHP script dosyası ile bağlantılı olarak expert'in görevi şu şekilde olacaktır:



Sunucuya Expert Advisor isteği gönderme;

Sunucuda yanıt sayfasının (PHP) oluşturulması;

Bu sayfanın Expert Advisor tarafından alınması;

Analizi ve sonuçların ekrana iletilmesi.

MQL-modülü ile PHP script dosyası arasındaki etkileşimin şematik diyagramı aşağıdaki gibidir:





Bu görevleri çözmek için MqlNet sınıfını kullanacağız.

Verilerin tekrarlanmasını ve aynı zamanda eski fiyat tekliflerinin ayıklanmasını önlemek için 4 ana parametre göndereceğiz: Aracının sunucusunun adı (geçerli fiyatların kaynağı), para birimi, UTC cinsinden fiyatların ve fiyat tekliflerinin zamanı. Örneğin, şirketimizin kaynaklarından script dosyasına erişim isteği şu şekildedir:



www.fxmaster.de/metaarbitr.php?server=Metaquotes&pair=EURUSD&bid= 1.4512 &time= 13286794

Bu parametreler ve gerçek fiyat teklifi sunucuda saklanır ve bu para biriminin diğer tüm saklanan fiyat teklifleriyle birlikte yanıt sayfasında yayınlanacaktır.

Bu alışverişin "teminat" kolaylığı, fiyat tekliflerinin MT4'ten olduğu kadar MT5'ten de gönderilebilmesidir!

Sunucu tarafından oluşturulan sayfa, normal bir CSV dosyasıdır. Bu, bu script dosyasında şu şekilde görünür:



ServerName1; Bid1; Time1

ServerName 2; Bid2; Time2

ServerName 3; Bid3; Time3

…

ServerName N; BidN; TimeN



Ancak buna kendi ek parametrelerinizi ekleyebilirsiniz (örneğin, sunucu türü - demo veya gerçek). Bu CSV-dosyasını saklarız ve ekranda görüntülenen bir değer ve satır fiyatları tablosunun çıktısıyla satır satır ayrıştırırız.

Bu dosyanın işlenmesi, her bir özel durumda gerekli olan bir kez seçilerek birçok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin, MetaTrader 4 demo sunucusundan vb. alınan fiyat tekliflerini filtreleyin.





İnternet sunucusunu kullanmanın avantajları açıktır - Başka bir yatırımcı tarafından alınabilecek ve görüntülenebilecek fiyat tekliflerinizi gönderirsiniz. Aynı şekilde, diğer yatırımcılara gönderilen fiyat tekliflerini alırsınız. Yani, terminaller arasındaki etkileşim iki taraflıdır; veri alışverişi aşağıdaki şemada gösterildiği gibi gerçekleştirilir:





Bu şema, herhangi bir sayıda terminal arasında bilgi alışverişi prensibinin temelini oluşturur. Tam bir MetaArbitrage Expert Advisor'ı ve açıklamalar içeren PHP-script dosyası eklerdeki bağlantıdan indirilebilir. PHP tarafından kullanılan işlevler hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki sitede bulabilirsiniz: php.su

Örnek 3. Terminal içinde mesaj alışverişi (mini sohbet). MetaChat Expert Advisor

Alım satımdan ve rakamlardan bir adım uzaklaşalım ve terminalden çıkmadan aynı anda birkaç kişiyle sohbet etmemizi sağlayacak bir uygulama oluşturalım. Bunu yapmak için, genel olarak bir öncekine çok benzeyen bir PHP script dosyasına daha ihtiyacımız olacak. Bu script dosyasında, zaman fiyat tekliflerini analiz etmek yerine, bir dosyadaki satır sayısını analiz edeceğiz. Expert Advisor'ın görevi şunlar olacak:



Sunucuya bir metin satırı gönderme;

Bu satırı paylaşılan dosyaya ekleme, dosyanın boyutunu kontrol etme, yanıt dosyasını (php) yayınlama;

Mevcut sohbeti alma ve ekranda görüntüleme.



MetaChat'in çalışması, önceki Expert Advisor'ın çalışmasından farklı olmayacaktır. Aynı prensip ve çıktı için aynı basit CSV dosyası.







MetaChat ve MetaArbitrage, geliştiricilerinin sitesinde tutulur. Çalışmaları için PHP-script dosyaları da orada bulunur.

Bu nedenle bir çalışmayı test etmek veya bu hizmeti kullanmak isterseniz aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

MetaСhat - www.fxmaster.de/metachat.php

MetaArbitrage - www.fxmaster.de/metaarbitr.php



Sonuç



Böylece HTTP-istekleri hakkında bilgi edinmiş olduk. İnternet üzerinden veri gönderip alabilme ve çalışma sürecini daha rahat organize edebilme becerisi kazandık. Ancak, özellikler her zaman geliştirilebilir. Aşağıdakiler, iyileştirmelerinin yeni potansiyel yönleri olarak düşünülebilir:



Expert Advisor'ların analizi için haberleri okumak veya diğer bilgileri doğrudan terminale almak;

Expert Advisor'ların uzaktan yönetimi;

Expert Advisor'ların / göstergelerin otomatik güncellemeleri;

Fotokopi makineleri / alım satım işlemi çevirmenleri, sinyal gönderme;

Expert Advisor'lar için lambalar ve küme dosyaları ile birlikte şablonları indirmek:

Ve çok daha fazlası ...



Bu makalede GET türü istekleri kullandık. Bunlar, sunucu analizleri için az sayıda parametre ile bir dosya almanız veya bir istek göndermeniz gerektiğinde görevi yeterince yerine getirirler.

Bir sonraki dersimizde, sunucuya dosya gönderme veya terminaller arasında dosya paylaşımı gibi POST isteklerini dikkatlice inceleyecek ve kullanım örneklerini ele alacağız.



Yararlı Kaynaklar