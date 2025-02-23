Валюты / WEST
WEST: Westrock Coffee Company
5.26 USD 0.05 (0.96%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEST за сегодня изменился на 0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.18, а максимальная — 5.35.
Следите за динамикой Westrock Coffee Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WEST
- In protein-deficient India, McDonald’s, Bollywood and cricket fuel wellness craze
- Westrock Coffee Company: Still Too Early To Jump In (NASDAQ:WEST)
- Westrock Coffee shares drop 42% after June 2024 overvaluation alert
- What Makes Westrock Coffee Company (WEST) a New Buy Stock
- Telsey reiterates Outperform rating on Westrock Coffee stock after strong Q2
- Westrock Coffee Company (WEST) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Westrock Coffee earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q2 2025 Commentary (LLSCX)
- Millennials say they need $847,000 to feel ‘comfortable’ financially. Here’s how much Gen Z, Gen X and boomers want.
- Westrock Coffee’s 42% decline validates InvestingPro’s Fair Value warning
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Westrock Coffee (NASDAQ:WEST)
- Carriers have a West Coast bias
- Westrock Coffee Company to Participate in TD Cowen’s’ 9th Annual Future of the Consumer Conference
- CLSA raises Westlife Foodworld stock target to INR530; keeps underperform rating
- Why Coursera Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Azitra (AMEX:AZTR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Westrock Coffee shares tumble after Q4 earnings miss
- Westrock Coffee Company (WEST) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Westrock Coffee Company Offers Potential, But It's Too Early For An Upgrade (NASDAQ:WEST)
Дневной диапазон
5.18 5.35
Годовой диапазон
5.04 8.29
- Предыдущее закрытие
- 5.21
- Open
- 5.21
- Bid
- 5.26
- Ask
- 5.56
- Low
- 5.18
- High
- 5.35
- Объем
- 650
- Дневное изменение
- 0.96%
- Месячное изменение
- -2.77%
- 6-месячное изменение
- -27.05%
- Годовое изменение
- -19.20%
