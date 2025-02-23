Währungen / WEST
WEST: Westrock Coffee Company
5.06 USD 0.28 (5.24%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WEST hat sich für heute um -5.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.02 bis zu einem Hoch von 5.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Westrock Coffee Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.02 5.42
Jahresspanne
5.00 8.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.34
- Eröffnung
- 5.35
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Tief
- 5.02
- Hoch
- 5.42
- Volumen
- 1.310 K
- Tagesänderung
- -5.24%
- Monatsänderung
- -6.47%
- 6-Monatsänderung
- -29.82%
- Jahresänderung
- -22.27%
